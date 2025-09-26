H Turkish Airlines θα αγοράσει 225 αεροσκάφη από την Boeing

Σύμφωνα με την εταιρεία οι παραγγελίες για τα αεροσκάφη 737-8/10 MAX θα γίνουν ανάλογα με την επιτυχή κατάληξη των συζητήσεων που διεξάγονται με την εταιρία παραγωγής κινητήρων CFM International.

Η τουρκική αεροπορική εταιρία Turkish Airlines πρόκειτα να αγοράσει 75 αεροσκάφη από την Boeing, τα 50 από αυτά σε παραγγελία και τα 25 σε καθεστώς εναλλακτικής επιλογής (option) για τους τύπους B787-9 και B-787-10.

Σε ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης η Turkisn Airlines ανέφερε ότι έχει ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις με την Boeing για τη συνολική αγορά 150 αεροσκαφών. Από αυτά, τα 100 σε παραγγελία και τα υπόλοιπα 50 σε καθεστώς εναλλακτικής επιλογής για τους τύπους 737-8/10 MAX.

Σύμφωνα με την εταιρεία οι παραγγελίες για τα αεροσκάφη 737-8/10 MAX θα γίνουν ανάλογα με την επιτυχή κατάληξη των συζητήσεων που διεξάγονται με την εταιρία παραγωγής κινητήρων CFM International.

Η ανακοίνωση ήρθε μετά την συνάντηση του Ερντογάν με τον Τραμπ με συνολική διάρκεια 138 λεπτά. Ο Eρντογάν αναφέρθηκε στο θέμα των μαχητικών F-35, από το πρόγραμμα των οποίων η Τουρκία αποβλήθηκε λόγω της αγοράς από τη Ρωσία του συστήματος αεράμυνας S-400, όπως και της προμήθειας νέων και εκσυγχρονισμού του υφιστάμενου παλαιού στόλου των F-16.

«Πιστεύω ότι σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε διεξοδικά το θέμα των F-35 και F-16, καθώς και το θέμα της Halk Bank», της τουρκικής κρατικής τράπεζας που έχει δικαστικές εκκρεμότητες με την αμερικανική Δικαιοσύνη, κατηγορούμενη για παραβίαση των κυρώσεων προς το Ιράν επεσήμανε ενώ ερωτηθείς αν προτίθεται συμφωνήσει στην πώληση των F-35 στην Τουρκία, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Νομίζω ότι θα καταφέρει να αγοράσει ό,τι θέλει να αγοράσει».