Στασινός: Οι συντηρήσεις των υποδομών είναι πιο σημαντικές από τα καινούργια έργα

Την συντήρηση των υποδομών της χώρας ανέδειξε ως σημαντική προτεραιότητα ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός στην τοποθέτησή του στο 8ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών - ITC 2025 στο πάνελ με θέμα: «Η τράπεζα των κατασκευών: Ποιες είναι οι δυνατότητες Πολιτείας και Αγοράς με τις παρούσες συνθήκες;», ενώ αναφέρθηκε στον ρόλο του Εθνικού Μητρώου Υποδομών και της ψηφιοποίησης στην ανθεκτικότητα των κατασκευών.

«Οι συντηρήσεις των υποδομών είναι πιο σημαντικές από τα καινούργια έργα, είμαστε τυχεροί και δεν έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα, άρα το ζήτημα πρέπει να μας απασχολήσει άμεσα, να ξέρουμε τη λύση» τόνισε ο Γιώργος Στασινός υπενθυμίζοντας ότι σημαντικές οικονομίες όπως οι ΗΠΑ και η Γερμανία αντιμετωπίζουν ήδη σοβαρά ζητήματα με τις συντηρήσεις, κάτι που, όπως εκτίμησε θα συμβεί και στη χώρα μας. Σημείωσε πως γνωρίζουμε το πρόβλημα και ξέρουμε ότι θα το βρούμε μπροστά μας, άρα πρέπει να βρούμε από τώρα λύσεις. Ανέφερε μάλιστα ως παράδειγμα αποφάσεων που δεν λαμβάνονται εγκαίρως τις συγκοινωνιακές λύσεις που θα εξυπηρετούν την οδική κίνηση του Λεκανοπεδίου ενόψει της ολοκλήρωσης του Μητροπολιτικού Πόλου του Ελληνικού.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο έργο του Εθνικού Μητρώου Υποδομών που έχει ολοκληρώσει σχεδόν το ΤΕΕ και περιλαμβάνει την ταυτότητα κάθε έργου στην Ελλάδα, με πληροφορίες για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Επομένως, όπως πρόσθεσε, «θα πρέπει το αρμόδιο Υπουργείο, οι Περιφέρειες και οι Δήμοι να συμπληρώσουν τα αντίστοιχα πεδία, προκειμένου να γνωρίζει ο καθένας ποια έργα του ανήκουν και ποια πρέπει να συντηρεί». Ωστόσο, ο Γιώργος Στασινός περιέγραψε ότι υπάρχει διστακτικότητα στην καταγραφή των υποδομών καθώς οι αρμόδιοι φορείς δεν διαθέτουν πόρους για τη συντήρησή τους.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ αναγνώρισε το πρόβλημα της έλλειψης χρηματοδότησης καθώς δεν προβλέπονται αντίστοιχοι ευρωπαϊκοί πόροι, κάτι που όπως σημείωσε θα πρέπει να διεκδικήσει η Ελλάδα σε υψηλό επίπεδο. Σύμφωνα με τον Γιώργο Στασινό, θα πρέπει να αναζητηθούν εναλλακτικοί τρόποι για την χρηματοδότηση των συντηρήσεων των υποδομών, επαναλαμβάνοντας τη σχετική πρόταση που έχει διατυπώσει και προβλέπει παράταση του χρόνου των Παραχωρήσεων προκειμένου οι παραχωρησιούχοι να αναλάβουν τις συντηρήσεις και σε έργα της ευρύτερης περιοχής που δεν αποφέρουν έσοδα.

Ερωτηθείς σχετικά, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ αναφέρθηκε σε έργα που υλοποιούνται με πρωτοβουλία του Τεχνικού Επιμελητηρίου και ενισχύουν την ανθεκτικότητα, όπως είναι η παρακολούθηση γεφυρών για τις Περιφέρειες και το σιδηροδρομικό δίκτυο, καθώς και ο πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος δημόσιων κτιρίων, όπως είναι τα σχολεία. «Όταν ξεκινάς να ελέγξεις υποδομές είτε είναι γέφυρες είτε είναι σχολεία, υπάρχει πιθανότητα να βρεις ότι υπάρχει κάποια βλάβη. Παλιά δεν θέλαμε να ξέρουμε γιατί θα έπρεπε να τη φτιάξουμε και δεν είχαμε χρήματα. Παρόλα αυτά το τόλμησε η κυβέρνηση, ξεκινήσαμε και προχωράει το έργο» ανέφερε.

Υπογράμμισε τη χρησιμότητα της ανάπτυξης ψηφιακών διδύμων σε όλες τις υποδομές στο σύνολο της χώρας, ώστε να παρακολουθούνται από τον υπολογιστή όλες οι κατασκευές που μέχρι σήμερα αποτυπώνονταν σε χαρτιά, προκειμένου «να δούμε ποιες θα μπουν σε προτεραιότητα και πώς μπορούμε να τις συντηρήσουμε», ενώ σχετικά με την ψηφιοποίηση τόνισε ότι «ουσιαστικά είναι ο τρόπος να πάρουμε δεδομένα που σήμερα δεν έχουμε και είναι απαραίτητα στον σχεδιασμό» προσθέτοντας ότι «θα πρέπει να ασχοληθούμε σοβαρά με την ψηφιοποίηση για να πάμε ένα βήμα παραπέρα».

Τέλος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο Γιώργος Στασινός εκτίμησε ότι «υπάρχει κατά ένα μεγάλο μέρος επιστροφή των Μηχανικών που είχαν φύγει στο εξωτερικό, ενώ παράλληλα, νέοι Μηχανικοί εντάσσονται στις εταιρείες και προσπαθούν να μάθουν. Το πρόβλημα που είχαμε στο παρελθόν το αντιμετωπίσαμε τα προηγούμενα χρόνια.» Και πρόσθεσε, αναφορικά με την εξέλιξη των έργων ότι σημασία έχει να υλοποιούνται τα έργα στην ώρα τους και να βλέπει όφελος η κοινωνία. «Δεν νομίζω ότι θα αυξηθεί πολύ το ανεκτέλεστο των εταιρειών τα επόμενα χρόνια, σημασία έχει να καταφέρουν να έχουν σταθερό ρυθμό εκτέλεσης των έργων γιατί αυτό εξυπηρετεί και τις ίδιες», τόνισε.