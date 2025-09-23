Τι έδειξαν οι οικονομικές καταστάσεις της θυγατρικής της Carlsberg στην Ελλάδα για το 2024.

Σε αναπτυξιακή τροχιά κινήθηκε το 2024 η Ολυμπιακή Ζυθοποιία, με τη θυγατρική της Carlsberg στην Ελλάδα να «πιάνει» τζίρο σχεδόν 200 εκατ. ευρώ και να θέτει τις βάσεις για ένα ακόμη πιο ισχυρό 2025.

Αύξηση τζίρου κατά 10%

Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις που δόθηκαν πριν από μερικές ώρες στη δημοσιότητα, το 2024 η Ολυμπιακή Ζυθοποιία ανακοίνωσε αύξηση καθαρών πωλήσεων κατά 10%, συμπεριλαμβανομένου του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, οι οποίες ανήλθαν στα 199,3 εκατ. ευρώ, από 181,1 εκατ. ευρώ που είχαν διαμορφωθεί στη χρήση 2023.

Χωρίς τον ΕΦΚ, οι πωλήσεις άγγιξαν τα 143,7 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 11%. Ο δε Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης παρέμεινε αμετάβλητος στο 28%.

Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 26,12% στα 16,68 εκατ. ευρώ από 13,2 εκατ. ευρώ στη χρήση 2023, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους υποχώρησαν κατά 5,82% και διαμορφώθηκαν στα 9,64 εκατ. ευρώ έναντι 10,2 εκατ. ευρώ στην αμέσως προηγούμενη χρήση.

Ο συνολικός όγκος πωλήσεων της εταιρείας εμφάνισε εμφανίζοντας αύξηση κατά 9,4%, συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων προς το εξωτερικό, ενώ ο όγκος πωλήσεων που αφορά στην εγχώρια αγορά αυξήθηκε κατά 9%.

Βασικοί παράγοντες για την αύξηση στην εγχώρια αγορά ήταν η γενικότερη αύξηση που παρατηρήθηκε στο κανάλι της εστίασης (on trade), καθώς και στις πολύ καλές επιδόσεις του τουρισμού, που βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με τις επιδόσεις της εγχώριας αγοράς ζύθου.

«Το 2024, η εταιρεία εστίασε στην περαιτέρω εξειδίκευση των προϊόντων του χαρτοφυλακίου της στην εγχώρια αγορά, με έμφαση στις κατηγορίες της μπύρας και της μπύρας χωρίς αλκοόλ, καθώς και σε επενδύσεις που αφορούν στην παραγωγική διαδικασία των προϊόντων της και στη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών της προς τους πελάτες και συνεργάτες της», επισημαίνεται χαρακτηριστικά στην οικονομική έκθεση.

Οι επενδύσεις

Για το 2024 η ελληνική θυγατρική του ομίλου Carlsberg προχώρησε σε επενδύσεις ύψους 13,93 εκατ. ευρώ, οι οποίες αφορούσαν σε εξοπλισμό για τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό των παραγωγικών της μονάδων, σε τεχνολογικό εξοπλισμό και αυτοματοποίηση των συστημάτων της, σε εξοπλισμό σχετικό με την υγεία και ασφάλεια σε όλες τις εγκαταστάσεις της, καθώς και σε εξοπλισμό πωλήσεων.

«Επενδύοντας συνεχώς στις υποδομές της, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία τηρεί τη δέσμευσή της για την απρόσκοπτη συνέχιση του επενδυτικού της πλάνου, στοχεύοντας τόσο στην ανοδική πορεία της όσο και στην πλήρη κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών/συνεργατών/πελατών της», τονίζεται χαρακτηριστικά στην οικονομική έκθεση.

Letter of Support από τη μητρική

Για τη χρήση 2024 «το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων υπερβαίνει το σύνολο των βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων κατά 28,3 εκατ. ευρώ», παρά το γεγονός ότι η εταιρεία αποπλήρωσε μέρος του βραχυπρόθεσμου δανείου της κατά 8,8 εκατ. ευρώ και παρά την αύξηση της καθαρής της θέσης.

«Ωστόσο η εταιρεία συνεχίζει να έχει χρηματοδοτική υποστήριξη από τον όμιλο της μητρικής εταιρείας Carlsberg AS ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει οποιεσδήποτε ανάγκες πιθανό να προκύψουν στους επόμενους 12 μήνες από τη δημοσιοποίηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων», σημειώνεται επίσης.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι η Ολυμπιακή Ζυθοποιία «έλαβε επιστολή υποστήριξης (Letter of Support) από την Carlsberg Breweries Α/S, η οποία είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε επίπεδο ομίλου». Με βάση την επιστολή αυτή, η μητρική δεσμεύεται ότι θα υποστηρίξει οικονομικά την Ολυμπιακή Ζυθοποιία όσον αφορά τις υποχρεώσεις της (και τις ενδεχόμενες) καθώς και τις δεσμεύσεις της για περίοδο τουλάχιστον 12 μηνών από την ημερομηνία έγκρισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Με νέο managing director

Στο μεταξύ, από την 1η Ιανουαρίου 2025 καθήκοντα managing director στην Ολυμπιακή Ζυθοποιία έχει αναλάβει ο Marcin Burdach.

Ο Burdach έχει μακρά πορεία στον όμιλο Carlsberg, αποτελώντας μέλος του από το 2008 ως marketing manager για την αγορά της Πολωνίας, ενώ στη συνέχεια ανέλαβε τον ρόλο του επικεφαλής On Trade στη Διεύθυνση Πωλήσεων, καθώς και διάφορους εμπορικούς ρόλους που αφορούσαν στο region της κεντροανατολικής Ευρώπης. Το 2017 προήχθη σε country manager για την Carlsberg Ουγγαρίας, ενώ από το 2020 κατέχει τη θέση του managing director στην Carlsberg Κροατίας.

H εταιρεία διαθέτει δύο ιδιόκτητες μονάδες παραγωγής στη Σίνδο και τη Ριτσώνα, δυναμικότητας άνω των 2,2 εκατ. εκατόλιτρων ετησίως, όπου παράγονται 19 προϊόντα, μεταξύ των οποίων ΦΙΞ Ελλάς, ΦΙΞ Μαύρη, ΦΙΞ Άνευ, ΦΙΞ Άνευ Λεμόνι, Μythos, Mythos Radler, Mythos Ice, Kaiser, Carlsberg, Tuborg Soda, Τuborg Tonic Water και η σειρά των mixers Tuborg. Παράλληλα, εισάγει και διανέμει στη χώρα μας διεθνώς αναγνωρισμένες μάρκες, όπως τις ιρλανδικές μπύρες Guinness και Kilkenny, τη βέλγικη Grimbergen, τη βαυαρικής προέλευσης weissbier Schneider Weisse και τον ανθρακούχο μηλίτη Somersby. Συνολικά το χαρτοφυλάκιο της περιλαμβάνει 27 εμπορικά σήματα.

H Ολυμπιακή Ζυθοποιία αξιοποιεί ένα εκτενές δίκτυο συνεργατών, προμηθευτών και σημείων πώλησης, τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων, με παρουσία σε σχεδόν 40 χώρες και στις πέντε ηπείρους, εξυπηρετώντας καθημερινά χιλιάδες καταναλωτές.