Meta: Μπαίνει στο εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας λόγω της άνθησης του ΑΙ

Η Meta Platforms Inc. υπέβαλε αίτηση στις ομοσπονδιακές ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ για την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας σε αγορές χονδρικής.

Αίτηση στις ομοσπονδιακές ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ κατέθεσε η Meta Platforms για την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας σε αγορές χονδρικής, λόγω της άνθησης της τεχνητής νοημοσύνης και των ολοένα αυξανόμενων αναγκών για ενέργεια.

Συγκεκριμένα, η ιδιοκτήτρια των Facebook και Instagram, υπέβαλε την Τρίτη αίτηση στην Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ρυθμιστικής Ενέργειας ζητώντας άδεια «για την πώληση ενέργειας, χωρητικότητας και ορισμένες βοηθητικές υπηρεσίες».

Η ανάγκη για περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια αποτελεί μία ολοένα μεγαλύτερη πρόκληση για τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας όπως η Meta, η Microsoft Corp. και η Google της Alphabet Inc.

Όλοι οι τεχνολογικοί κολοσσοί ανταγωνίζονται για την ανάπτυξη πιο προηγμένων συστημάτων και εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία είναι ιδιαίτερα απαιτητικά σε πόρους. Η ζήτηση ενέργειας από τα κέντρα δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή και λειτουργία μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης αναμένεται να τετραπλασιαστεί σε 10 χρόνια, βάσει προβλέψεων του BloombergNEF.

Η Meta υπέβαλε την αίτηση μέσω μιας θυγατρικής, της Atem Energy LLC. Εκπρόσωπος της Meta δήλωσε ότι ήταν λογικό βήμα για την εταιρεία να συμμετάσχει στις αγορές ενέργειας.

Η Atem ιδρύθηκε για να λειτουργεί ως έμπορος ενέργειας για την πώληση ενέργειας, χωρητικότητας και υπηρεσιών σε χονδρική στις ΗΠΑ, σύμφωνα με την κατάθεση.

