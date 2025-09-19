Επιχειρήσεις | Διεθνή

CNBC: Από 22 έως 24 δολάρια ανά μετοχή η προσφορά της Paramount για την Warner Bros.

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
CNBC: Από 22 έως 24 δολάρια ανά μετοχή η προσφορά της Paramount για την Warner Bros.
Την ώρα που η Paramount Skydance προετοιμάζει μια προσφορά για την Warner Bros. Discovery, το CNBC ανέφερε την Παρασκευή ότι αυτή θα μπορούσε να κυμαίνεται στην περιοχή των 22 έως 24 δολαρίων ανά μετοχή.

Την ώρα που η Paramount Skydance προετοιμάζει μια προσφορά για την Warner Bros. Discovery, το CNBC ανέφερε την Παρασκευή ότι αυτή θα μπορούσε να κυμαίνεται στην περιοχή των 22 έως 24 δολαρίων ανά μετοχή.

Το CNBC επισημαίνει πως ίσως πρόκειται για μία κερδοσκοπική αποτίμηση και μία πρόσφορα θα μπορούσε να έρθει αργότερα από το αναμενόμενο.

Η μετοχή της WBD σημειώνει άνοδο περίπου 2% στην Wall Street την Παρασκευή, διαπραγματευόμενη πάνω από τα 19 δολάρια η καθεμία.

Την περασμένη εβδομάδα, το CNBC ανέφερε ότι η νέα συγχώνευση της Paramount Skydance προετοιμάζει μια προσφορά σε μεγάλο βαθμό σε μετρητά για την Warner Bros. Discovery, ενδεχομένως προλαμβάνοντας μια διάσπαση της εταιρείας και δημιουργώντας έναν γίγαντα των μέσων ενημέρωσης με ένα τεράστιο χαρτοφυλάκιο δικτύων συνδρομητικής τηλεόρασης, αθλητικών δικαιωμάτων και δύο μεγάλων κινηματογραφικών στούντιο.

Η Warner Bros. Discovery ανακοίνωσε πρόσφατα σχέδια για τον διαχωρισμό των παγκόσμιων δραστηριοτήτων τηλεοπτικών δικτύων από τις δραστηριότητες streaming και τα στούντιο.

Το CNBC ανέφερε την Παρασκευή ότι μια επίσημη προσφορά θα μπορούσε να είναι περίπου 70% έως 80% σε μετρητά, με την υποστήριξη εν μέρει του Λάρι Έλισον, συνιδρυτή της Oracle και πατέρα του Ντέιβιντ Έλισον, Διευθύνοντος Συμβούλου της Paramount Skydance. Το υπόλοιπο θα μπορούσε να πληρωθεί με μετοχές.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Πρόσληψη 411 διοικητικών υπαλλήλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση με μισθό από 6.800 ευρώ

Οι ηγέτες των τρίτων και τέταρτων θητειών - Η χαμένη τιμή του μοσχαριού και οι δημοσκοπήσεις

Ben & Jerry's: Η αυτοκρατορία του παγωτού που ξεκίνησε από ένα παλιό βενζινάδικο - Το αδιέξοδο με την Unilever

tags:
Warner Bros
Μετοχές
Εξαγορά

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider