Εθνική Τράπεζα: Αγορά 507.596 ίδιων μετοχών έναντι 6,11 εκατ. ευρώ

Στην απόκτηση συνολικά 507.596 ίδιων μετοχών της που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με μέση σταθμισμένη τιμή 12,0389 ευρώ ανά μετοχή και με συνολικό κόστος 6.110.915,13 ευρώ προχώρησε η Εθνική Τράπεζα την περίοδο από 09/09/2025 έως και 16/09/2025.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις αποφάσεις της προαναφερθείσας Γενικής Συνέλευσης, η Τράπεζα προτίθεται να προχωρήσει στη συνέχεια σε ακύρωση των ως άνω ίδιων μετοχών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που αφορούν το χρονικό πλαίσιο της ακύρωσης κατά τον Ν. 4548/2018.
Οι ακόλουθες συναλλαγές εκτελέστηκαν κατά την προαναφερθείσα περίοδο:
Σε συνέχεια των ανωτέρω συναλλαγών, η Τράπεζα κατέχει άμεσα συνολικά 8.326.810 Ίδιες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,91% του μετοχικού κεφαλαίου της.
Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 και της υπ’ αριθμ. 25 Απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.