Ανεβάζει τους μισθούς η Bank of America

Η Bank of America θα αυξήσει τον κατώτατο μισθό της στα 25 δολάρια την ώρα από τον επόμενο μήνα, ολοκληρώνοντας έναν μακροπρόθεσμο στόχο που είχε θέσει η εταιρεία πριν από αρκετά χρόνια.

Η κίνηση αυτή ανεβάζει την αμοιβή από τα 24 δολάρια, επίπεδο που είχε καθιερωθεί τον περασμένο Οκτώβριο, ανακοίνωσε η εταιρεία την Τρίτη. Αυτό αντιστοιχεί σε έναν ετήσιο μισθό πλήρους απασχόλησης άνω των 50.000 δολαρίων και ισχύει για όλες τις θέσεις πλήρους και μερικής απασχόλησης με ωρομίσθιο στις ΗΠΑ. Η αλλαγή συνεχίζει μια σειρά αυξήσεων που ανέβασαν τη βασική αμοιβή της τράπεζας από τα 15 δολάρια το 2017.

Οι νέοι κατώτατοι μισθοί επιτρέπουν στους εργαζόμενους «να χτίσουν μια μακροπρόθεσμη καριέρα στη Bank of America», δήλωσε σε ανακοίνωσή της η Sheri Bronstein, επικεφαλής ανθρώπινου δυναμικού της τράπεζας με έδρα το Σαρλότ της Βόρειας Καρολίνας. «Η ανταγωνιστική αποζημίωση είναι ένας από τους πολλούς τρόπους με τους οποίους συμβάλλουμε στην ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης και των ευκαιριών στις Ηνωμένες Πολιτείες.»

Με την αύξηση αυτή, ο κατώτατος ωρομίσθιος μισθός της Bank of America θα έχει αυξηθεί κατά σχεδόν 14 δολάρια, ή περισσότερο από 121%, από το 2010, σύμφωνα με την εταιρεία.