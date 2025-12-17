Ανοδικά οι ευρωαγορές - Κέρδη 1% για τον FTSE 100 στον απόηχο του πληθωρισμού

Ανοδικά κινούνται οι δείκτες την Τετάρτη στις ευρωαγορές αντιστρέφοντας το αρνητικό κλίμα της χθεσινής συνεδρίασης.

Ανοδικά κινούνται οι δείκτες την Τετάρτη στις ευρωαγορές αντιστρέφοντας το αρνητικό κλίμα της χθεσινής συνεδρίασης, καθώς οι επενδυτές περιμένουν μία σειρά από σημαντικές αποφάσεις κεντρικών τραπεζών οι οποίες θα είναι ενδεικτικές για την πορεία της οικονομίας της Γηραιάς Ηπείρου, ενώ την ίδια ώρα πήραν στα χέρια τους τα στοιχεία για τον βρετανικό πληθωρισμό.

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται 0,30% στις 581,52 μονάδες, ενώ ο Eurostoxx 50 κερδίζει 0,30% στις 5.734 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη σημειώνει κέρδη 0,28% στις 24.155 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 καταγράφει κέρδη 0,13% στις 8.116 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 κερδίζει 1% στις 9.783 μονάδες, μετά την είδηση πως αποκλιμακώθηκε στο 3,2% ο πληθωρισμός στη Βρετανία τον Νοέμβριο, αναπτερώνοντας τις ελπίδες για μία μείωση επιτοκίων από την Τράπεζα της Αγγλίας (BoE) στην τελευταία συνεδρίαση του έτους που θα λάβει χώρα την Πέμπτη. Τον περασμένο μήνα η BoE ψήφισε με 5-4 ψήφους να παραμείνουν αμετάβλητα τα επιτοκία, ωστόσο η πτώση των τιμών θα μπορούσε κάλλιστα να βοηθήσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να αποφασίσουν να μειώσουν το κόστος δανεισμού στο 3,75% από 4%, το χαμηλότερο επιτόκιο από τις αρχές Φεβρουαρίου 2023. Ο δομικός πληθωρισμός, εξαιρουμένων των τιμών τροφίμων, ενέργειας, αλκοόλ και καπνού, έτρεξε με ρυθμό 3,2% τον Νοέμβριο σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Υπηρεσίας Στατιστικών (ONS). Σημειώνεται, ότι οι οικονομολόγοι σε έρευνα του Reuters ανέμεναν ότι ο πληθωρισμός θα διαμορφωνόταν στο 3,5% σε ετήσια βάση, από 3,6% τον Οκτώβριο.

Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο κερδίζει 0,58% στις 44.228 μονάδες και στην Ισπανία ο IBEX 35 κινείται στο +0,34% στις 16.979 μονάδες.

Το μεγαλύτερο μέρος της προσοχής της αγοράς αυτή την εβδομάδα θα επικεντρωθεί στις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών, καθώς οι επενδυτές αναζητούν πληροφορίες για την πορεία των επιτοκίων στη νέα χρονιά. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναμένεται να διατηρήσει τα επιτόκια στο 2% την Πέμπτη, με πρόσφατα στοιχεία να δείχνουν πως παραμένει ανθεκτική η οικονομία της ευρωζώνης.

Η οικονομία του μπλοκ έχει αντέξει καλύτερα από την γενικότερη ανησυχία που επικρατούσε λόγω των επιθετικών εμπορικών πολιτικών του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα ωστόσο, η αύξηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας έχει επιβραδυνθεί περισσότερο από το αναμενόμενο στο τέλος του έτους, καθώς η συρρίκνωση της μεταποίησης επιδεινώθηκε, ενώ η ανάπτυξη των υπηρεσιών επιβραδύνθηκε. Τα στοιχεία για τον ΔΤΚ της ευρωζώνης τον Νοέμβριο αναμένεται να δημοσιευτούν αργότερα σήμερα, αλλά αυτό είναι απίθανο να επηρεάσει ριζικά τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων της ΕΚΤ.

Επίσης, με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένονται οι τελευταίες αποφάσεις νομισματικής πολιτικής τους για το 2025 από την Riksbank και την Norges Bank.