Απώλειες στις ευρωαγορές εν μέσω ανησυχιών για το AI - «Βαρίδι» οι μετοχές τεχνολογίας

Επικρατεί ο φόβος πως το AI και η υπερβολική αποτίμηση των τεχνολογικών μετοχών πρόκειται για μια «φούσκα».

Σε αρνητικό έδαφος κινούνται οι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Τετάρτη, καθώς το επενδυτικό ηθικό είναι «βαρύ» λόγω των ανησυχιών που επικρατούν στις παγκόσμιες αγορές σχετικά με τις υπερβολικές αποτιμήσεις των μετοχών στον τεχνολογικό κλάδο, ιδίως αυτών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, με τον φόβο πως πρόκειται για μια «φούσκα» να εντείνεται.

Πιο αναλυτικά, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει πτώση 0,20% στις 569,46 μονάδες, με τους περισσότερους κλάδους να βρίσκονται στο «κόκκινο». Ο δείκτης των ευρωπαϊκών τεχνολογικών μετοχών Stoxx 600 Europe Technology Index υποχωρεί κατά 1,2%, ακολουθώντας τις πιέσεις που δέχτηκε η Wall Street στη χθεσινή συνεδρίαση. O δείκτης Eurostoxx 50 χάνει 0,42% στις 5.636 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης διολισθαίνει 0,44% στις 23.839 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 σημειώνει απώλειες 0,12% στις 8.058 μονάδες. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο δείκτης FTSE 100 καταγράφει πτώση 0,04% στις 9.711 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο κερδίζει 0,07% στις 43.294 μονάδες, ενώ στην Ισπανία, ο δείκτης IBEX 35 χάνει 0,41% στις 15.956 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Novo Nordisk διολισθαίνει κατά 1,75%, ενώ στο ξεκίνημα των συναλλαγών κατέγραφε πτώση έως και 4,5%, παρόλο που ο δανέζικος φαρμακευτικός κολοσσός ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 20 δισ. δανικών κορονών (3,1 δισ. δολάρια) για το γ' τρίμηνο, σύμφωνα με τις προβλέψεις των αναλυτών για 20,12 δισ. δανικές κορόνες.

Η BMW υποχωρεί κατά 0,2% μετά την ανακοίνωση των οικονομικών μεγεθών της για το γ' τρίμηνο, όπου τα κέρδη της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας πριν από τους τόκους ανήλθαν σε 2,3 δισ. ευρώ για το τρίτο τρίμηνο, σύμφωνα με τις προσδοκίες των αναλυτών.

Η σουηδική Riksbank αναμένεται να ανακοινώσει την τελευταία της απόφαση για τα επιτόκια. Όσον αφορά τα μάκρο στη ζώνη του ευρώ, οι επενδυτές περιμένουν να ανακοινωθούν τα τελευταία στοιχεία για τις παραγγελίες εργοστασίων στη Γερμανία, τις πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο και τον δείκτη των ευρωπαϊκών διαχειριστών προμηθειών (PMI).

Ισχυρές απώλειες στην Ασία: «Βουτιά» άνω του 2% για Nikkei 225

Ισχυρές πιέσεις δέχτηκαν οι δείκτες στις αγορές Ασίας-Ειρηνικού την Τετάρτη, με εκείνες στην Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα να ηγούνται των απωλειών, καθώς οι επενδυτές συντάχθηκαν με τους φόβους της Wall Street για τις υπερβολικές αποτιμήσεις στον τεχνολογικό κλάδο.

Συγκεκριμένα, ο ιαπωνικός Nikkei 225 διολίσθησε 2,33% και έκλεισε στις 50.297 μονάδες, πέφτοντας ξανά κάτω από τις 50.000 μονάδες, παρά τα ιστορικά υψηλά που είχε σημειώσει όταν ξεπέρασε τις 51.000 μονάδες, ενώ ο ευρείας βάσης Topix έκλεισε στις 3.268 μονάδες με πτώση 1,26%.

Οι δείκτης Hang Seng υποχώρησε 0,30% στις 25.874. Ο δείκτης CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας πρόσθεσε 0,19% στις 4.627 μονάδες.

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας βρέθηκε στις 4.004 μονάδες με «βουτιά» 2,85%, ενώ ο μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq έχασε 2,66% στις 901,89 μονάδες.

Ο δείκτης S&P/ASX 200 έκλεισε με απώλειες 0,13% ανήλθε στις 8.902 μονάδες.

Στο ταμπλό, «βουτιά» πάνω από 14% σημείωσε η μετοχή της SoftBank στο χρηματιστήριο του Τόκιο την Τετάρτη, εν μέσω μιας ευρύτερης πτώσης που κατέγραψαν οι μετοχές των εταιρειών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς ο ιαπωνικός όμιλος «είδε» περίπου 32 δισ. δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία να χάνονται.

Οι απώλειες της μετοχής της SoftBank ακολούθησαν αυτές αντίστοιχων εταιρειών στις ΗΠΑ, καθώς οι επενδυτές διατήρησαν επιφυλακτική στάση απέναντι στις υπερβολικές αποτιμήσεις σε έναν από τους πιο «υπερφορτωμένους» κλάδους της αγοράς.