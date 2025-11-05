Επιχειρήσεις | Ελλάδα

ΔΑΑ: Αυξημένη κατά 4% η επιβατική κίνηση τον Οκτώβριο

Συνολικά, κατά τους πρώτους δέκα μήνες του έτους, η κίνηση του αεροδρομίου έφθασε τους 29,33 εκατ. επιβάτες, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 6,4%.

Αύξηση κατά 4%, σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2024, κατέγραψε η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου της Αθήνας κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου 2025 και ανήλθε σε 3,13 εκατ.. Η εγχώρια ζήτηση υποχώρησε κατά 1,6% σε σχέση με τα επίπεδα του 2024, ενώ η διεθνής επιβατική κίνηση συνέχισε την ανοδική πορεία της υπερβαίνοντας τα επίπεδα του 2024 κατά 6,3%.

Συνολικά, κατά τους πρώτους δέκα μήνες του έτους, η κίνηση του αεροδρομίου έφθασε τους 29,33 εκατ. επιβάτες, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 6,4%. Η επιβατική κίνηση, τόσο του εσωτερικού, όσο και του εξωτερικού, παρουσίασε αύξηση κατά 1,8% και 8,3% αντίστοιχα.

Ο αριθμός των πτήσεων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών κατά τη διάρκεια των δέκα πρώτων μηνών του 2025 ανήλθε σε 244.500, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 5,4% σε σχέση με το 2024. Οι πτήσεις εσωτερικού παρουσίασαν άνοδο της τάξης του 0,9%, ενώ οι διεθνείς πτήσεις σημείωσαν αύξηση κατά 8,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

