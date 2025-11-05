Novo Nordisk: Μειώνει για τέταρτη φορά τις προβλέψεις της φέτος

Οι νέες προβλέψεις για τα κέρδη και τις πωλήσεις συγκρίνονται με τις προηγούμενες εκτιμήσεις για αύξηση εσόδων έως 14% και κερδών έως 10%.

Η Novo Nordisk μείωσε τις προβλέψεις της για τέταρτη φορά φέτος λόγω της πτώσης των πωλήσεων των best-seller φαρμάκων Wegovy και Ozempic, γεγονός που υπογραμμίζει την πίεση που αντιμετωπίζει ο νέος διευθύνων σύμβουλος του φαρμακευτικού κολοσσού.

Σύμφωνα με το Bloomberg, τα έσοδα αναμένεται να αυξηθούν έως και 11% φέτος, ενώ τα λειτουργικά κέρδη έως 7%, με βάση τις σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες. Η αναθεώρηση ήρθε μετά από απογοητευτικά αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο.

Ειδικότερα, τα καθαρά κέρδη του τελευταίου τριμήνου υποχώρησαν στα 23,7 δισ. κορώνες (3,6 δισ. δολάρια), χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Οι πωλήσεις ήταν επίσης κατώτερες των προσδοκιών, ενώ η ανάπτυξη ήταν η πιο αργή από το πρώτο τρίμηνο του 2021, πριν από την κυκλοφορία του Wegovy στις ΗΠΑ..

Οι νέες προβλέψεις για τα κέρδη και τις πωλήσεις συγκρίνονται με τις προηγούμενες εκτιμήσεις για αύξηση εσόδων έως 14% και κερδών έως 10%. Στην αρχή του έτους, τα ανώτατα όρια αυτών των προβλέψεων ήταν 24% και 27%, αντίστοιχα.

Η Novo Nordisk δυσκολεύεται να προφτάσει την ανταγωνίστριά της Eli Lilly στον «αγώνα» της ραγδαία ανατυσσόμενης αγοράς φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας. Ο νέος CEO, Μάικ Ντούστντατ, ακολουθεί μια «επιθετική» πολιτική, προχωρώντας σε απολύσεις του 11% του εργατικού δυναμικού και καταθέτοντας νέα προσφορά ύψους 10 δισ. δολαρίων για την εξαγορά της νεοφυούς εταιρείας Metsera, την οποία διεκδικεί και η Pfizer.

Αν και η Novo πρωτοστάτησε στην αγορά φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας με τα Ozempic και Wegovy, σύντομα η πορεία της πήρε την κατιούσα, όταν ένα ακόμη πιο ισχυρό πειραματικό σκεύασμα δεν πέτυχε τα αναμενόμενα επίπεδα απώλειας βάρους κατά την κλινική δοκιμή.

Η εταιρεία στηρίζει τώρα τις ελπίδες ανάπτυξής της στο λανσάρισμα του Wegovy σε μορφή χαπιού. Οι μετοχές της έχουν υποχωρήσει περίπου 50% φέτος, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για την ανταγωνιστικότητά της.

Την Τρίτη, τόσο η Novo όσο και η Pfizer αύξησαν τις προσφορές τους για τη Metsera. Η νέα πρόταση της Novo αποτιμά την εταιρεία έως και 10 δισ. δολάρια, ακυρώνοντας την προηγούμενη συμφωνία εξαγοράς της από την Pfizer.

Το διοικητικό συμβούλιο της Metsera έκρινε ότι η προσφορά της Novo είναι καλύτερη, αν και η Pfizer αντέδρασε με νέα πρόταση 8,1 δισ. δολαρίων, συνεχίζοντας τη δικαστική της διαμάχη με τη Novo.