CrediaBank: Συμφωνία για την αγορά χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων

Η CrediaBank ανακοινώνει την υπογραφή οριστικής συμφωνίας για την αγορά από το ισπανικό χρηματοδοτικό ίδρυμα «Unión de Créditos Inmobiliarios, S.A. E.F.C.» (UCI) μέρους χαρτοφυλακίου εξασφαλισμένων απαιτήσεων που απορρέουν από εξυπηρετούμενα στεγαστικά δάνεια ύψους περίπου 90 εκατ. ευρώ (με ημερομηνία αναφοράς 31 Μαρτίου 2025), σε όρους ανεξόφλητου κεφαλαίου.

H συναλλαγή έλαβε χώρα στο πλαίσιο της ευρύτερης αποεπένδυσης του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της UCI από την Ελλάδα, όπου η Τράπεζα ενήργησε σε κοινοπραξία με το επενδυτικό σχήμα Davidson Kempner και την Cepal.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, «η Συναλλαγή αναδεικνύει την αναπτυξιακή δυναμική της Τράπεζας και την προσήλωσή της στη συνεπή υλοποίηση του στρατηγικού της πλάνου, μέσω της συνεχούς αναζήτησης και αξιοποίησης ευκαιριών που ενισχύουν τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους και τους πελάτες της. Στο πλαίσιο της Συναλλαγής, η Τράπεζα επιτυγχάνει στοχευμένη διεύρυνση και αναβάθμιση της πελατειακής της βάσης μέσω υγιών στοιχείων ενεργητικού, ενώ στόχος είναι η περαιτέρω διεύρυνση εργασιών με τους πελάτες του εν λόγω χαρτοφυλακίου. Η απόκτηση του χαρτοφυλακίου ενισχύει τη θέση της Τράπεζας στη στεγαστική πίστη, συμβάλει στη διατήρηση ενός ισορροπημένου προφίλ κινδύνου ενώ παράλληλα επιτρέπει την περαιτέρω στήριξη αξιόχρεων δανειοληπτών σε όλη την Ελλάδα».

Η Συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2025. Η εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις UCI Ελλάς , η οποία διαχειρίζεται τα δάνεια του Χαρτοφυλακίου Galene για λογαριασμό της UCI, θα διατηρήσει και μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής και για σύντομο χρονικό διάστημα τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου, μέχρι ότου ολοκληρωθεί η μετάπτωση των δανείων και των σχετικών υπηρεσιών στην ίδια την Τράπεζα.

Η PwC M&A Consulting Services P.C. («PwC») ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Τράπεζας, ενώ η δικηγορική εταιρείας «Βύζας – Γρηγοριάδου και Συνεργάτες» («PwC Legal Services») ως νομικός σύμβουλος.