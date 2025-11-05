ΧΑ: Οριακές διακύμανσεις εν αναμονή αποτελεσμάτων και MSCI

Με εναλλαγές προσήμου κινούνται οι βασικοί δείκτες της Λεωφόρου Αθηνών. Σε Aktor και Coca-Cola HBC η σκυτάλη της ανόδου στη σύνθεση του FTSE Large Cap.

Με εναλλαγές προσήμου κινούνται την Τετάρτη οι βασικοί δείκτες της Λεωφόρου Αθηνών, με την ελληνική αγορά να εμφανίζεται ευθυγραμμισμένη με την εικόνα των μεγάλων ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων.

Σε οριακά θετικό έδαφος με άνοδο 0,08% ο βρετανικός FTSE 100, απώλειες 0,56% για τον γερμανικό DAX και άνοδος 0,06% για τον γαλλικό CAC, ενώ ο Γενικός Δείκτης στο ΧΑ κινείται επίσης με εναλλαγές προσήμου, εκατέρωθεν των 2.010 μονάδων.

Το ενδιαφέρον στο ελληνικό ταμπλό στρέφεται σε τίτλους εισηγμένων που ανακοινώνουν αποτελέσματα, όπως οι Metlen, Τιτάν και ΕΤΕ αύριο, και η Alpha Bank την Παρασκευή.

Η Metlen βρίσκεται στο επίκεντρο και λόγω της προγραμματισμένης για σήμερα ανακοίνωσης της περιοδικής αναθεώρησης των δεικτών MSCI, μαζί με τις μετοχές των Motor Oil και Τρ. Κύπρου.

Λίγο πριν τις 11:00 ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.016,22 μονάδες με οριακή άνοδο 0,13%, ενώ και ο δείκτης των τραπεζών, με ήπιες εναλλαγές προσήμου μέχρι στιγμής, ενισχύεται 0,02% στις 2.263,14 μονάδες.

Ο τζίρος προς το παρόν στα 15,62 εκατ. ευρώ, ενώ στο σύνολο του ταμπλό 49 μετοχές κινούνται ανοδικά, έναντι 39 που υποχωρούν και 63 που διαπραγματεύονται αμετάβλητες.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap τη σκυτάλη της ανόδου παίρνουν οι Aktor και Coca-Cola HBC, με κέρδη 3,44% και 1,23% αντίστοιχα, και ακολουθούν Eurobank και ΔΕΗ ενισχυμένες 0,71% και 0,57%.

Με μικρότερα κέρδη ακολουθούν οι τίτλοι των ΔΑΑ (+0,50%), ΕΥΔΑΠ (+0,44%), Lamda Development (+0,27%), Τρ. Κύπρου (+0,25%), Motor Oil (+0,23%), καθώς και οι Optima, ΕΤΕ και Metlen σε οριακά θετικό έδαφος.

Στον αντίποδα η Viohalco υποχωρεί 1,48% στα 8,67 ευρώ, Alpha Bank και Τρ. Πειραιώς καταγράφουν απώλειες 0,98% και 0,72% αντίστοιχα, ενώ ΟΠΑΠ και Cenergy ακολουθούν στο -0,62% και -0,41%. Με μικρότερες απώλειες οι τίτλοι των ΟΤΕ (-0,36%), ElvalHalcor (-0,30%), Aegean (-0,30%) καθώς και οι Τιτάν (-0,26%), Σαράντης (-0,16%) και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,09%).

Στον FTSE Mid Cap ξεχωρίζουν τα κέρδη 1,88% της Quest και η άνοδος 1,44% για την Alumil και 1,04 για τα πλαστικά Θράκης. Σε αρνητικό έδαφος ο τίτλος της ΕΧΑΕ που υποχωρεί 0,80% στα 6,20 ευρώ και κινείται σε νέο χαμηλό τεσσάρων μηνών, ενώ μετρά μόλις 6 ανοδικά κλεισίματα στις τελευταίες 30 συνεδριάσεις.