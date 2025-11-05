Aktor: Δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία συνεργασίας της AS LNG με τρίτο μέρος

Υπενθυμίζεται ότι το 60% των μετοχών της να κατέχει η AKTOR και το 40% η ΔΕΠΑ Εμπορίας.

Τη σύσταση της νέας εταιρείας με διακριτικό τίτλο AS LNG (Atlantic - See Trader LNG) επιβεβαίωσε με επίσημη ανακοίνωση η AKTOR, σηματοδοτώντας την είσοδό της στην αγορά υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Υπενθυμίζεται ότι το 60% των μετοχών της να κατέχει η AKTOR και το 40% η ΔΕΠΑ Εμπορίας. Πρόεδρος και CEO ορίστηκε ο Αλέξανδρος Εξάρχου, ενώ αναπληρωτής πρόεδρος ο Κωνσταντίνος Ξιφαράς.

Σκοπός της Atlantic–See LNG Trade είναι η αγορά και εισαγωγή LNG στην Ελλάδα, καθώς και η πώληση και εμπορία του εκτός της ελληνικής επικράτειας, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ενεργειακής παρουσίας των δύο πλευρών στην περιφερειακή αγορά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του insider.gr, το κοινοπρακτικό σχήμα πρόκειται να έχει και Αμερικανό «σύμμαχο», με τις ενδείξεις να συγκλίνουν στο ότι αυτός θα είναι ο αναπτυξιακός οργανισμός DFC (Development Finance Corporation) του αμερικανικού Δημοσίου. Επίσης, το αντικείμενο της AS LNG θα είναι η πώληση αυτών των ποσοτήτων αερίου σε τρίτες ευρωπαϊκές αγορές, εκτός της ελληνικής.

Οι ίδιες πληροφορίες δείχνουν ότι για την προμήθεια του αμερικανικού LNG θα συναφθεί μακροχρόνιο συμβόλαιο, διάρκειας στα επίπεδα της 20ετίας, για την εισαγωγή περίπου 2 bcm ετησίως. Την ίδια στιγμή, στην αγορά εκφράζονται εκτιμήσεις πως το σχήμα θα εμπλακεί και στην κατασκευή πλοίων για τη μεταφορά του LNG.

Ωστόσο, όπως διευκρινίζεται στην ίδια ανακοίνωση, μέχρι σήμερα δεν έχει συναφθεί οριστική συμφωνία επιχειρηματικής συνεργασίας της νέας εταιρείας με τρίτα μέρη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Αναφορικά με σημερινά δημοσιεύματα που εμφανίστηκαν στον ηλεκτρονικό Τύπο και σχετίζονται με τη συνεργασία του Ομίλου Aktor και της ΔΕΠΑ Α.Ε., η Εταιρεία επιβεβαιώνει ότι συστάθηκε η εταιρεία «ATLANTIC – SEE TRADE LNG A.E.» («Νέα Εταιρεία») με μετόχους την 100% θυγατρική της Εταιρείας, εταιρεία με την επωνυμία «Aktor Energy Μονοπρόσωπη A.E» κατά ποσοστό 60% και της ΔΕΠΑ Α.Ε. κατά ποσοστό 40%, με σκοπό την αγορά και εισαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ελλάδα για την περαιτέρω πώληση και εμπορία του εκτός Ελλάδας.

Στο πλαίσιο της επιχειρηματικής της δραστηριότητας και επίτευξης των σκοπών της Νέας Εταιρείας, ήδη εξετάζονται επιλογές και αναζητούνται κατάλληλες επιχειρηματικές ευκαιρίες συνεργασίας που συνάδουν με τον επιχειρηματικό της σχεδιασμό και την επίτευξη των σκοπών της. Ωστόσο η Εταιρεία γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι ουδεμία οριστική συμφωνία επιχειρηματικής συνεργασίας της Νέας Εταιρείας με τρίτα μέρη υφίσταται έως σήμερα.

Οποτεδήποτε υπάρχουν επιχειρηματικές εξελίξεις που χρήζουν γνωστοποίησης σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, η Εταιρεία προβαίνει σε αυτές συμμορφούμενη πάντα με το δίκαιο της κεφαλαιαγοράς και ειδικότερα με το άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και τις ρυθμίσεις του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η παρούσα ενημέρωση γίνεται σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.»