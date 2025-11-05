PMI Ευρωζώνης: Η μεγαλύτερη ανάπτυξη των τελευταίων δύο ετών τον Οκτώβριο

Μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης, η Ισπανία σημείωσε την μεγαλύτερη ανάπτυξη 56 μονάδες, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 10 μηνών.

Τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης από τον Μάιο του 2023 κατέγραψε τον Οκτώβριο η Ευρωζώνη, σπάζοντας το υποτονικό μοτίβο που είχε διαμορφωθεί κατά τη διάρκεια του έτους, καθώς ο τομέας των υπηρεσιών επιταχύνθηκε και οι συνθήκες για τη ζήτηση βελτιώθηκαν.

Ειδικότερα, ο σύνθετος δείκτης υπεύθυνων προμηθειών (PMI) της HCOB που καταρτίζεται από την S&P Global σκαρφάλωσε στις 52,5 μονάδες τον Οκτώβριο από 51,2 τον Σεπτέμβριο, σηματοδοτώντας τον δέκατο συνεχόμενο μήνα ανάπτυξης και φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 29 μηνών.

Σημειώνεται ότι μία τιμή πάνω από 50 υποδηλώνει ανάπτυξη.

«Επιτέλους, υπάρχει και πάλι κάτι θετικό να αναφέρουμε για την οικονομία της Ευρωζώνης. Ο τομέας των υπηρεσιών σημείωσε σταθερή άνοδο τον Οκτώβριο. Όσον αφορά τις νέες επιχειρήσεις, θα πρέπει να επιστρέψουμε στον Μάιο του περασμένου έτους για να βρούμε αντίστοιχη ισχυρή άνοδο», δήλωσε ο Σάιρους ντε λα Ρούμπια, επικεφαλής οικονομολόγος της Hamburg Commercial Bank.

Ο όγκος των νέων πωλήσεων αυξήθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων δυόμισι ετών, με ώθηση εξ' ολοκλήρου από τον τομέα των υπηρεσιών, ενώ οι παραγγελίες του κλάδου της μεταποίησης παρέμειναν στάσιμες. Ο σύνθετος δείκτης νέων παραγγελιών εκτινάχθηκε στο 52,1 από 50,6.

Οι επιχειρήσεις του τομέα των υπηρεσιών ανέβασαν τον δείκτη δραστηριότητας στο 53 από το 51,3 του Σεπτεμβρίου, αγγίζοντας υψηλό 17 μηνών.

Μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης, η Ισπανία σημείωσε την μεγαλύτερη ανάπτυξη 56 μονάδες, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 10 μηνών. Επιπλέον, η οικονομία της Γερμανίας εμφανίστηκε ιδιαίτερα ανθεκτική με άνοδο στις 53,9 μονάδες στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δυόμισι και πλέον ετών.

Ισχυρή επίδοση κατέγραψαν και η Ιταλία και η Ιρλανδία με 53,1 και 53,7 αντίστοιχα. Η Γαλλία παρέμεινε η μόνη οικονομία της Ευρωζώνης σε έδαφος συρρίκνωσης, με τον δείκτη PMI να πέφτει σε χαμηλό 8 μηνών στις 47,7 μονάδες.

«Η Γαλλία βάζει ξεκάθαρα φρένο στην οικονομική ανάπτυξη της Ευρωζώνης. Από την άλλη πλευρά, δεν είναι μόνο η Γερμανία, όπου ο ρυθμός ανάπτυξης έχει επιταχυνθεί σημαντικά. Ακόμα και εξαιρώντας τη Γερμανία και τη Γαλλία, ο σύνθετος δείκτης PMI για την υπόλοιπη Ευρωζώνη δείχνει την ισχυρότερη ανάπτυξη εδώ και δυόμισι χρόνια», σχολίασε ο ντε λα Ρούμπια.

Η συνολική απασχόληση επιταχύνθηκε σε υψηλό 16 μηνών, αναστρέφοντας την οριακή πτώση του Σεπτεμβρίου, καθώς οι εταιρείες υπηρεσιών αύξησαν τις προσλήψεις για να ανταποκριθούν στην υψηλή ζήτηση, αν και οι βιομήχανοι συνέχισαν να μειώνουν τις θέσεις με ταχύτερο ρυθμό.