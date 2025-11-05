Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Οι ΜμΕ χρειάζονται «Ακατάσχετο Επιχειρηματικό Λογαριασμό»

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς καλεί την Πολιτεία να αναλάβει άμεση θεσμική πρωτοβουλία για τη δημιουργία «Ακατάσχετου Επιχειρηματικού Λογαριασμού».

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς καλεί την Πολιτεία να αναλάβει άμεση θεσμική πρωτοβουλία για τη δημιουργία «Ακατάσχετου Επιχειρηματικού Λογαριασμού», ώστε να διασφαλιστεί η ρευστότητα και η βιωσιμότητα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στη νέα ψηφιακή εποχή συναλλαγών.

Παρά την καθολική χρήση POS, το IRIS και την υποχρεωτική διασύνδεση με ταμειακές, σε πολλές επιχειρήσεις η είσπραξη από την αγορά «μπλοκάρεται» από τραπεζικές δεσμεύσεις και κατασχέσεις. Συγκεκριμένα:

Οι επιχειρηματικοί λογαριασμοί δεν προστατεύονται από κατάσχεση.

Οι υφιστάμενες «ακατάσχετες» προβλέψεις αφορούν μόνο φυσικά πρόσωπα ή πολύ μικρά ποσά.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς, με σχετική επιστολή του προς τους Υπουργούς Εθν. Οικονομίας & Οικονομικών και Ανάπτυξης, τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και τον Πρόεδρο της Ελληνικής ‘Ενωσης Τραπεζών, προτείνει:

Θέσπιση ανά ΑΦΜ ενός επιχειρηματικού λογαριασμού, ο οποίος θα φέρει τη σήμανση «Ακατάσχετος», αυτομάτως αναγνωρίσιμος από το τραπεζικό σύστημα

Καθορισμό ελάχιστου υπολοίπου που εξασφαλίζει βασικές λειτουργικές ανάγκες (μισθοί, ενοίκιο, βασικοί προμηθευτές)

Την ενσωμάτωση της διάταξης στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής μεταρρύθμισης των συναλλαγών για ολοκληρωμένη προστασία της πραγματικής οικονομίας.

«Σε μια αγορά που «τρέχει» ψηφιακά, μια επιχείρηση χωρίς ρευστότητα είναι χωρίς επιλογές», δηλώνει ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, Θοδωρής Καπράλος. «Η καθιέρωση ενός ακατάσχετου λογαριασμού δεν είναι προνόμιο, είναι προϋπόθεση για να λειτουργούν οι επιχειρήσεις-και να κρατούν θέσεις εργασίας. Το ηλεκτρονικό χρήμα και οι ψηφιακές συναλλαγές πρέπει να συνοδεύονται από εγγυήσεις. Χωρίς αυτές, η ψηφιακή αγορά κινδυνεύει να γίνει ψηφιακή παγίδα».