Ο Τραμπ αποδίδει τις εκλογικές ήττες στην απουσία του ονόματός του από τα ψηφοδέλτια και στο shutdown

Ντόναλντ Τραμπ / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
«Το ότι ο Τραμπ δεν ήταν στο ψηφοδέλτιο και η δημοσιονομική παράλυση (είναι) οι δυο λόγοι για τους οποίους οι ρεπουμπλικάνοι έχασαν τις εκλογές απόψε’, σύμφωνα με δημοσκόπους», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Τρίτη μέσω Truth Social ότι οι ήττες που υπέστη η παράταξή του, το ρεπουμπλικανικό κόμμα, σε τοπικές εκλογικές αναμετρήσεις που διεξήχθησαν χθες (Νέα Υόρκη, Νιού Τζέρζι, Βιρτζίνια...) οφείλονται στο ότι δεν συμμετείχε ο ίδιος σε καμιά και στην παρατεινόμενη δημοσιονομική παράλυση στις ΗΠΑ.

Ντόναλντ Τραμπ
