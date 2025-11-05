Η γήρανση του πληθυσμού μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των ανθεκτικών βακτηριακών λοιμώξεων αίματος

Η μικροβιακή αντοχή αποτελεί μια παγκόσμια κρίση δημόσιας υγείας. Για να σχεδιαστούν αποτελεσματικές παρεμβάσεις και να παρακολουθηθεί η πρόοδος προς τους διεθνείς στόχους, είναι απαραίτητη η ακριβής εκτίμηση του πώς θα μεταβληθεί το φορτίο της μικροβιακής αντοχής με την πάροδο του χρόνου.

Τα ποσοστά των λοιμώξεων του αίματος που προκαλούνται από ανθεκτικά στα φάρμακα βακτήρια αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά σε όλη την Ευρώπη τα επόμενα πέντε χρόνια, κυρίως λόγω της γήρανσης του πληθυσμού, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης «PLOS Medicine».

Στη μελέτη, οι ερευνητές, με επικεφαλής το London School of Hygiene and Tropical Medicine, ανέλυσαν δεδομένα από περισσότερες από δώδεκα εκατομμύρια αιματολογικές εξετάσεις σχετικές με την ευαισθησία σε βακτηριακές λοιμώξεις σε 29 ευρωπαϊκές χώρες την περίοδο 2010-2019. Με βάση αυτά τα δεδομένα, υπολόγισαν τα ποσοστά εμφάνισης αυτών των λοιμώξεων και προέβλεψαν πώς ενδέχεται να αλλάξουν τα ποσοστά των ανθεκτικών στα φάρμακα λοιμώξεων του αίματος έως το 2050, λαμβάνοντας υπόψη τις αναμενόμενες δημογραφικές μεταβολές.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα ποσοστά των λοιμώξεων του αίματος προβλέπεται να αυξηθούν, με σημαντικές διαφοροποιήσεις ωστόσο ανά χώρα και ανά συνδυασμό βακτηρίου-αντιβιοτικού. Οι αυξήσεις φαίνεται ότι θα είναι εντονότερες στους άνδρες από ό,τι στις γυναίκες σε έξι από τα οκτώ βακτήρια που μελετήθηκαν. Επίσης, εκτιμάται ότι θα είναι ιδιαίτερα έντονες στις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες (άνω των 74 ετών), ενώ θα σταθεροποιηθούν ή θα μειωθούν στους νεότερους.

Ακόμη και με ισχυρές παρεμβάσεις δημόσιας υγείας, η επίτευξη μείωσης κατά 10% των ανθεκτικών λοιμώξεων έως το 2030, σύμφωνα με τους στόχους του ΟΗΕ, ήταν εφικτή μόνο για περίπου τα δύο τρίτα των συνδυασμών βακτηρίων-αντιβιοτικών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ