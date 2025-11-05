Alumil: Ολοκληρώθηκε η αναδιάρθρωση επιλεγμένων δανειακών της υποχρεώσεων

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ακόμα ένα βήμα ενίσχυσης της σταθερότητας και αξιοπιστίας της εταιρείας, καθώς και της διαφάνειας των χρηματοδοτικών της σχέσεων.

Η Alumil ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναδιάρθρωσης επιλεγμένων δανειακών της υποχρεώσεων, στο πλαίσιο της οποίας παύει η διαμεσολάβηση εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων (σ.σ. Servicers) και η συνεργασία της συνεχίζεται πλέον αποκλειστικά με τραπεζικά ιδρύματα, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ακόμα ένα βήμα ενίσχυσης της σταθερότητας και αξιοπιστίας της εταιρείας, καθώς και της διαφάνειας των χρηματοδοτικών της σχέσεων, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη του τραπεζικού συστήματος προς την Alumil.

Η νέα δομή δεν επιφέρει καμία μεταβολή στο ύψος ή στους οικονομικούς όρους των υποχρεώσεων της εταιρείας. Αντιθέτως, βελτιώνει το λειτουργικό πλαίσιο και διευκολύνει την ομαλή εξυπηρέτηση των χρηματοδοτήσεων, στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής χρηματοοικονομικής εξυγίανσης και ανάπτυξης του ομίλου.