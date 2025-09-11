Ανάπτυξη με ισχυρή λειτουργική κερδοφορία και EBITDA margin, «υψηλές πτήσεις» σε Παραχωρήσεις και Κατασκευή, μεγάλα και διατηρήσιμα επίπεδα κερδοφορίας, ανεκτέλεστο 6,3 δις ευρώ, αλλά και «δυνατό» χρηματοοικονομικό προφίλ. Τα «κλειδιά» στα ανοδικά μεγέθη 6μήνου και το ομολογιακό.

Η ισχυρή αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας και του EBITDA margin, οι «υψηλές πτήσεις» στον τομέα Παραχωρήσεων, αλλά και στην Κατασκευή, με μεγάλα και διατηρήσιμα επίπεδα κερδοφορίας, το ανεκτέλεστο των 6,3 δισ. ευρώ, αλλά και το «δυνατό» χρηματοοικονομικό προφίλ με ταμειακά διαθέσιμα σχεδόν 1,5 δισ. ευρώ και καθαρό δανεισμό με αναγωγή (Προσαρμοσμένο Καθαρό Χρέος της Μητρικής εταιρείας) στα 117 εκατ. ευρώ, αποτελούν βασικούς «πυλώνες» του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ που χτες ανακοίνωσε τις οικονομικές επιδόσεις του πρώτου 6μήνου 2025, όπως και τη διαδικασία έκδοσης 7ετούς διάρκειας ομολογιακού δανείου, ύψους έως 500 εκατ. ευρώ με βάση τα 350 εκατ.

Η ορατότητα

Συνοψίζοντας το σετ μεγεθών της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, είναι προφανές ότι ο όμιλος ποντάρει στις συμβάσεις παραχώρησης, τόσο τις υφιστάμενες όσο και αυτές που έρχονται και θα ενισχύσουν το portfolio, οι οποίες δίνουν επαναλαμβανόμενες ροές σε όλη της διάρκεια ζωής τους. Το δε ανεκτέλεστο με τα νέα έργα που έχει αναλάβει το γκρουπ εσχάτως (Ρουμανία, αρδευτικά ΣΔΙΤ κ.α.) προσεγγίζει τα 7 δισ. ευρώ, με διατηρήσιμα περιθώρια κέρδους. Την ίδια ώρα, η εισηγμένη έχει χαμηλό εταιρικό δανεισμό σε αναγωγή, άρα και σημαντικά περιθώρια μόχλευσης και «χώρο» για να υποστηρίξει το ευρύ επενδυτικό της πρόγραμμα. Όπως λένε στην αγορά, ο συνδυασμός των παραπάνω μαζί με άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ομίλου, δίνουν σημαντική ορατότητα για τα επόμενα τουλάχιστον 6-7 έτη, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για την αγορά. Με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να θεωρείται από τους ανθρώπους του γκρουπ ως μία από τις λίγες επιχειρήσεις στην Ελλάδα που προσφέρει «εμπιστοσύνη» και ορατότητα.

Στο σημείο αυτό, έρχεται να «κουμπώσει» και το νέο ομολογιακό δάνειο έως 500 εκατ. ευρώ, διάρκειας 7 ετών, που πηγαίνει παράλληλα με αυτόν τον κύκλο ανάπτυξης της εισηγμένης, που στέλνει με εαυτόν τον τρόπο ένα «μήνυμα» στην αγορά. Δεδομένης της θετικής απόφασης του Δ.Σ. του ομίλου, αναμένεται προσεχώς η υποβολή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του τελικού ενημερωτικού δελτίου, η έκκρισή του από την Ε.Κ. (σχετικά με τις διαδικασίες με την Ε.Κ. αναμένονται εξελίξεις την επόμενη εβδομάδα), ώστε να εκκινήσει λίγες ημέρες μετά η 3ήμερης διάρκειας δημόσια προσφορά. Οι εκτιμήσεις δείχνουν προς την ολοκλήρωση των διαδικασιών έως το τέλος Σεπτεμβρίου.

Ανοδικό σετ μεγεθών

Ειδικότερα, σε επίπεδο συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων, τα καθαρά κέρδη των μετόχων, χωρίς την επίδραση μη λειτουργικών αποτελεσμάτων (προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη) διαμορφώθηκαν σε 68 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 24% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους (με κέρδη ανά μετοχή EPS στα 0,68 ευρώ). Τα συνολικά έσοδα άγγιξαν τα 2 δισ. ευρώ, ειδικότερα σε 1,956 δισ. (από 1,36 δισ. το 2024 στο α’ 6μηνο), ήτοι άνοδος 44%. Ο τομέας κατασκευών εισέφερε έσοδα 813 εκατ. από 572 εκατ. το 2024, οι Παραχωρήσεις 259 εκατ. (έναντι 129 εκατ.), ο τομέας Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρισμού & Φυσικού αερίου 899 εκατ. (από 688 εκατ.).

Όσον αφορά στα adj. EBITDA, καταγράφηκε άνοδος κατά 84%, στα 317 εκατ. (από 172 εκατ. στο πρώτο 6μηνο 2024). Ο κατασκευαστικός τομέας εισέφερε 89 εκατ. (από 60 εκατ.), οι Παραχωρήσεις εισέφεραν 167 εκατ. έναντι 78 εκατ., η ενέργεια 71 εκατ. ευρώ. Με το σχετικό περιθώριο (adj.EBITDA margin) να ανέρχεται σε 16% έναντι 12% σε συνέχεια του βελτιωμένου μείγματος πωλήσεων.

Τα κέρδη προ-φόρων (ΕΒΤ) ανήλθαν σε 87 εκατ. (από 58 εκατ.), τα κέρδη μετά φόρων αποδιδόμενα στους μετόχους ανέβηκαν από 50 εκατ. σε 68 εκατ. ευρώ το 2025 (α’ 6μηνο).

Παραχωρήσεις και Κατασκευές

Αξιοσημείωτη είναι η απόδοση του τομέα Παραχωρήσεων, με τα έσοδα και τη λειτουργική κερδοφορία να κινούνται πλέον σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα (αύξηση κατά 100% και 114% αντίστοιχα), αντιστοιχώντας σε 53% της συνολικής λειτουργικής κερδοφορίας του Ομίλου. Παράλληλα, ο τομέας Κατασκευής παρουσίασε αύξηση εσόδων κατά 41% και λειτουργικής κερδοφορίας κατά 49%. Σημειώνεται ότι η αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας που καταγράφηκε στο πρώτο εξάμηνο αναμένεται να είναι διατηρήσιμη, καθώς προέρχεται κατά κύριο λόγο από τον τομέα των παραχωρήσεων με τα έργα να διασφαλίζουν για τον Όμιλο μακροπρόθεσμές και σταθερές ροές εσόδων. Περαιτέρω ενίσχυση της αναμένεται σταδιακά με τη λειτουργία των επόμενων έργων παραχωρήσεων, όπως η Εγνατία Οδός, το αεροδρόμιο Καστελίου, τα έργα διαχείρισης υδάτων και απορριμμάτων κ.α.

Ειδικότερα, στις παραχωρήσεις καταγράφηκε, όπως αναμενόταν, σημαντική αύξηση σε επίπεδο εσόδων και λειτουργικής κερδοφορίας, διαμορφώνοντας πλέον μία νέα «βάση» για τα οικονομικά μεγέθη του τομέα. Η επίδοση αυτή οφείλεται, αφενός, στην αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων σε ολόκληρο το δίκτυο αυτοκινητοδρόμων του Ομίλου και, αφετέρου, στη συμβολή του νέου έργου παραχώρησης του αυτοκινητοδρόμου της Αττικής Οδού, το οποίο συνεισέφερε για το πρώτο εξάμηνο 89 εκατ. σε επίπεδο adj. EBITDA. Αναφορικά με την κυκλοφορία οχημάτων, κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, αυξήθηκε κατά 4,6% στην Αττική Οδό, κατά 7,5% στη Νέα και Κεντρική Οδό (λόγω και της παράδοσης νέων τμημάτων στην Κεντρική Οδό), και κατά 3,5% στην Ολυμπία Οδό. Πλέον, οι παραχωρήσεις, με το σταθερό και επαναλαμβανόμενο προφίλ εσόδων τους, αποτελούν το βασικό τομέα της λειτουργικής κερδοφορίας του Ομίλου - συμμετοχή που αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω με την έναρξη και των νέων έργων παραχώρησης

Η δραστηριότητα στον κατασκευαστικό τομέα κινήθηκε σε υψηλότερα επίπεδα, καθώς επιταχύνθηκε η υλοποίηση έργων που βρίσκονταν υπό κατασκευή και νέα έργα ξεκίνησαν να κατασκευάζονται. Επίσης, τα περιθώρια κέρδους συνέχισαν να κινούνται σε ικανοποιητικά επίπεδα, ως αποτέλεσμα του μείγματος των έργων αλλά και της εκτελεστικής ικανότητας και προσήλωσης του Ομίλου. Όσον αφορά το υπογεγραμμένο ανεκτέλεστο στις 30.06.2025, ανήλθε σε 6,3 δισ. (4,1 δισ. την 31.12.2024). Το ανεκτέλεστο αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω τις επόμενες περιόδους καθώς ο Όμιλος αναμένει την υπογραφή νέων συμβάσεων έργου για τα οποία έχει προκριθεί (είτε ως προσωρινός είτε ως οριστικός ανάδοχος). Αξίζει να σημειωθεί ότι ποσοστό περίπου 50% του υπογεγραμμένου ανεκτέλεστου αντιστοιχεί σε έργα ιδίων επενδύσεων του Ομίλου, διαμορφώνοντας ένα ιδιαίτερα ποιοτικό και χαμηλού ρίσκου χαρτοφυλάκιο. Παράλληλα, το ύψος του ανεκτέλεστου προσφέρει σημαντική ορατότητα όσον αφορά την κατασκευαστική δραστηριότητα του Ομίλου.

Το χρηματοοικονομικό προφίλ και το νέο ομολογιακό

Ο καθαρός δανεισμός με αναγωγή (Προσαρμοσμένο Καθαρό Χρέος της Μητρικής εταιρείας) διαμορφώθηκε σε 117 εκατ., έναντι 153 εκατ. την 31.12.2024. Το Συνολικό Προσαρμοσμένο Καθαρό Χρέος του Ομίλου (περιλαμβανομένων και των συμβάσεων project finance – δανεισμός χωρίς αναγωγή) ανήλθε σε 3,12 δισ. ευρώ, έναντι 3,258 δισ. ευρώ την 31.12.2024. Τα Συνολικά Ταμειακά Διαθέσιμα του Ομίλου (εξαιρουμένων των δεσμευμένων καταθέσεων ύψους 83 εκατ.) διαμορφώθηκαν σε 1,464 δισ. ευρώ ευρώ, εκ των οποίων 748 εκατ. σε επίπεδο Μητρικής. Σημειώνεται ότι εντός του Α’ Εξαμήνου ο Όμιλος προχώρησε στην πλήρη αποπληρωμή του Κοινού Ομολογιακό δανείου (ΚΟΔ) 2018, ύψους 120 εκατ. ευρώ.

Μια και ο λόγος περί ομολογιακών, όπως αναφέραμε ήδη, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ γνωστοποίησε την απόφασή της για έκδοση ομολογιακού, ποσού έως 500 εκατ., με ελάχιστο ποσό τα 350 εκατ. ευρώ, με διάρκεια επτά ετών, μέσω δημόσιας προσφοράς στο επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα και την εισαγωγή των Ομολογιών προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Υπενθυμίζεται ότι το insider.gr είχε αποκαλύψει την πρόθεση αυτή του ομίλου, παρά το γεγονός ότι έχει πλεονάζουσα ρευστότητα, για να υποστηρίξει το ευρύ επενδυτικό του πρόγραμμα ύψους 10 δισ. ευρώ και το ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων των 7 δισ. ευρώ αλλά και να αποπληρώσει, κατά πληροφορίες, και αναχρηματοδότηση μέρος του ομολόγου λήξεως 2027 (έκδοσης 2020, ύψους 500 εκατ.).

Μεγάλες επενδύσεις

Ως γνωστόν, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προωθεί μεγάλες επενδύσεις, όπως για παράδειγμα ο ΒΟΑΚ (παραχώρηση Κίσσαμος – Χανιά – Ηράκλειο σχεδόν 2 δισ. ευρώ), η Εγνατία Οδός (αναμένεται να παραλάβει τη σύμβαση τέλη 2025 – αρχές 2026), το νέο αεροδρόμιο στην Κρήτη (Καστέλι) με ορίζοντα λειτουργίας αρχές 2028, προφανώς το ολοκληρωμένο τουριστικό συγκρότημα με καζίνο στο Ελληνικό – IRC (με HardRock, επένδυση 1,5 δισ. ευρώ είναι ήδη σε εξέλιξη εργασίες) κ.α., ενεργειακές μπίζνες, ενώ έχει αναλάβει πλήθος συμβάσεων παραχώρησης και ΣΔΙΤ (οδικές, φράγματα/αρδευτικά/ύδρευσης, μονάδες αποβλήτων κ.α.).

Παράλληλα, έχει αποκτήσει πλήθος συμβάσεων – συμβολαίων σε δημόσια (π.χ. οδικά, σιδηρόδρομο κ.α.) ή ιδιωτικά έργα (π.χ. το The Ellinikon Mall στο Ελληνικό κ.α.), στον ΔΑΑ κ.α., εκτινάσσοντας το ανεκτέλεστο σε επίπεδα ρεκόρ, άνω των 6 δισ. ευρώ (ποσοστό άνω του 50% του ανεκτέλεστου αντιστοιχεί σε έργα ιδίων επενδύσεων του ομίλου διαμορφώνοντας ένα ιδιαίτερα ποιοτικό και χαμηλού ρίσκου χαρτοφυλάκιο).

Προφανώς, το «πακέτο» των παραχωρήσεων/ΣΔΙΤ (Αττική Οδός, Νέα – Κεντρική Οδός κ.α.), αλλά και των προς ανάληψη ή υπογραφή συμβάσεων προσεχώς θα μεγαλώνει ή έστω ανανεώνεται με νέα έργα, ενώ θα ωριμάζουν οι επενδύσεις.