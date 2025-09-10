Enterprise Greece: Αισιόδοξα μηνύματα για δυναμική αύξηση των εξαγωγών καταναλωτικών προϊόντων και το επόμενο 6μηνο

Με θετικό αποτύπωμα ολοκληρώθηκε η συμμετοχή 57 ελληνικών εταιρειών μόδας σε δύο διεθνείς εκθέσεις σε Παρίσι και Μιλάνο. «Αποτελεί αισιόδοξο μήνυμα για δυναμική αύξηση των εξαγωγών των ελληνικών καταναλωτικών προϊόντων και το επόμενο εξάμηνο» όπως σημειώνεται σε ανάρτηση της Enterprise Greece στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Συγκεκριμένα η ανάρτηση αναφέρει:

«Η ελληνική μόδα πρωταγωνιστεί σε Παρίσι και Μιλάνο!

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η Εθνική Συμμετοχή, που διοργανώθηκε από την Enterprise Greece, στις Διεθνείς Εκθέσεις Who's Next στο Παρίσι και MICAM στο Μιλάνo, με τις ελληνικές επιχειρήσεις να ξεχωρίζουν!

57 ελληνικές εταιρείες παρουσίασαν τις δημιουργίες τους για το καλοκαίρι του 2026

Εμπορικοί επισκέπτες από όλο τον κόσμο επισκέφτηκαν τα ελληνικά περίπτερα και πραγματοποίησαν εμπορικές συμφωνίες για την επόμενη χρονιά

Το θετικό αποτύπωμα και των δύο εκθέσεων αποτελεί αισιόδοξο μήνυμα για δυναμική αύξηση των εξαγωγών των ελληνικών καταναλωτικών προϊόντων και το επόμενο εξάμηνο!

Στηρίζουμε έμπρακτα τους Έλληνες σχεδιαστές, έτσι ώστε οι μοναδικές τους δημιουργίες να ξεχωρίσουν στις διεθνείς αγορές!».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ