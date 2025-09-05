Η Tesla προτείνει αμοιβή 1 τρισ. δολάρια για τον Μασκ για να τον «κρατήσει»

Εάν καταφέρει να υλοποιήσει μία σειρά από πολύ φιλόδοξους στόχους.

Ένα πρωτοφανές πακέτο αμοιβών αξίας σχεδόν 1 τρισ. δολαρίων προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Έλον Μασκ πρότεινε η Tesla προκειμένου τον κρατήσει στην ηγεσία της για την επόμενη δεκαετία τουλάχιστον και εφόσον καταφέρει να υλοποιήσει μία σειρά από πολύ φιλόδοξους στόχους.

Η πρόταση είναι σχεδιασμένη ώστε να «κλειδώσει» τον Μασκ στην ηγεσία της Tesla για τα επόμενα χρόνια, με τους στόχους να περιλαμβάνουν την επέκταση της νεοσύστατης επιχείρησης των ρομποταξί και της και την αύξηση της αξίας της εταιρείας σε τουλάχιστον 8,5 τρισ. δολάρια από περίπου 1 τρισ. σήμερα.

Επιπλέον, περιλαμβάνει επίσης μια μη δεσμευτική πρόταση για την απόκτηση μεριδίου στην startup του Μασκ, xAI, μια ιδέα που ο ίδιος έχει αναφέρει στο παρελθόν. Η γενική συνέλευση των μετόχων που θα αποφασίσει για την έγκριση σε συνάντηση που έχει προγραμματιστεί για τις 6 Νοεμβρίου.

Η επιπλέον αμοιβή που θα λάβει ο Μασκ δεν θα είναι με τη μορφή χρημάτων αλλά μετοχών, κάτι που θα ανεβάσει το μερίδιό του τουλάχιστον στο 25% σύμφωνα με έγγραφο που δημοσίευσε η Tesla, κάτι το οποίο ο ίδιος έχει δηλώσει δημόσια ότι επιθυμεί. Οι μετοχές θα του χορηγούνται σε 12 δόσεις, μόνο εφόσον ο Μασκ παραμείνει στην Tesla είτε ως CEO, είτε ως εκτελεστικός υπεύθυνος για προϊόντα ή λειτουργίες, και επιτύχει 12 ορόσημα κεφαλαιοποίησης της αγοράς, συνδεδεμένα με 12 επιχειρησιακά ορόσημα, όπως η παράδοση 1 εκατομμυρίου ρομπότ Optimus και 20 εκατομμυρίων οχημάτων Tesla, η λειτουργία 1 εκατομμυρίου ρομποταξί σε εμπορική χρήση και η αύξηση του προσαρμοσμένου EBITDA στα 400 δισεκατομμύρια δολάρια.

Σε δύο ορόσημα, στα 7,5 χρόνια και στα 10 χρόνια, όταν οι μετοχές θα γίνουν δικές του, ο Μασκ θα πρέπει να πληρώσει 334,09 δολάρια ανά μετοχή για να τις αποκτήσει - ποσό που αντιστοιχεί στην τιμή κλεισίματος της μετοχής της Tesla στις 3 Σεπτεμβρίου. Αυτό λειτουργεί όπως η εξάσκηση ενός δικαιώματος προαίρεσης (stock option). Μπορεί να το κάνει είτε καταβάλλοντας μετρητά στην Tesla είτε παραδίδοντας πίσω μετοχές ίσης αξίας με το ποσό που οφείλει.

Η αξία της τελευταίας πρότασης αμοιβών για τον CEO, όπως αναφέρεται στο έγγραφο της Tesla, φτάνει τα 87,8 δισ. δολάρια, αλλά θα μπορούσε να ανέλθει σε περίπου 1 τρισ. δολάρια εάν ο Μασκ πετύχει όλους τους στόχους και συλλέξει όλες τις μετοχές. Το τεράστιο αυτό πακέτο υποδηλώνει επίσης ότι ο Μασκ θα μπορούσε να έχει περισσότερες ευκαιρίες να δανειστεί αξιοποιώντας την αξία των μετοχών του, κάτι που έχει κάνει και στο παρελθόν.

Αν η Tesla επιτύχει όλα τα ορόσημα, το νέο πακέτο θα μπορούσε από μόνο του να κάνει τον Μασκ σχεδόν τρισεκατομμυριούχο. Συνδυάζοντας όμως τις υπάρχουσες μετοχές και τα options από το πακέτο του 2018, η συνολική συμμετοχή του στην Tesla θα μπορούσε να φτάσει σε αξία περίπου 2,5 τρισ. δολάρια, εάν λάβει το πλήρες πακέτο.

«Το σχέδιο σχεδιάστηκε για να διατηρήσει τον CEO κινητοποιημένο και επικεντρωμένο στην επίτευξη των στόχων της εταιρείας», σύμφωνα δήλωση της προέδρου της Tesla, Ρόμπιν Ντένχολμ στο CNBC. Η ίδια επιβεβαίωσε ότι το πρόγραμμα αμοιβών Μασκ, εάν εγκριθεί από τους μετόχους, δεν θα θέτει κανένα όριο στο πού και πώς θα περνάει τον χρόνο του, ούτε θα του επιβάλλει να αφιερώνει ελάχιστο αριθμό ωρών την εβδομάδα στις δραστηριότητες της Tesla.