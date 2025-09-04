Μασούτης: Δωρεά 84 απινιδωτών σε Μετρό Αθήνας και Θεσσαλονίκης

Η εταιρεία Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα την κοινωνία, με μια Προσφορά Ζωής, προσφέροντας συνολικά 84 αυτόματους εξωτερικούς απινιδωτές (AED) που θα τοποθετηθούν στους σταθμούς Μετρό της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Η εταιρεία Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα την κοινωνία, με μια Προσφορά Ζωής, προσφέροντας συνολικά 84 αυτόματους εξωτερικούς απινιδωτές (AED) που θα τοποθετηθούν στους σταθμούς Μετρό της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Η παράδοση των απινιδωτών πραγματοποιήθηκε σε ειδική εκδήλωση την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025 στο σταθμό Μετρό Ν. Ελβετίας στη Θεσσαλονίκη, παρουσία μελών της ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (του Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών κ. Κωνσταντίνου Κυρανάκη και του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Νικόλαου Ταχιάου) σηματοδοτώντας έτσι την έναρξη της άμεσης εγκατάστασής τους.

Πιο συγκεκριμένα, 66 απινιδωτές θα τοποθετηθούν στους σταθμούς μετρό της Αθήνας και 18 στους σταθμούς μετρό της Θεσσαλονίκης, σε κεντρικά και προσβάσιμα σημεία, ενισχύοντας σημαντικά την ασφάλεια και την ετοιμότητα σε ζωτικούς χώρους καθημερινής μετακίνησης, όπως είναι τα δίκτυα αστικών συγκοινωνιών. Οι σταθμοί του μετρό σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη εξυπηρετούν καθημερινά χιλιάδες πολίτες όλων των ηλικιών και η δυνατότητα έγκαιρης παρέμβασης και άμεσης πρόσβασης σε εξοπλισμό πρώτων βοηθειών μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική σε επείγουσες περιστάσεις, σώζοντας ανθρώπινες ζωές.

Η πρωτοβουλία αυτή, που στοχεύει στην ενίσχυση της δημόσιας ασφάλειας και υγείας, πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς την Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. και τον κύριο Γιάννη Μασούτη για την πολύτιμη συμβολή του. Παράλληλα, το Υπουργείο έχει προχωρήσει στον σχεδιασμό πιστοποιημένων σεμιναρίων Α’ Βοηθειών για το προσωπικό των μέσων μαζικής μεταφοράς, ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική και ασφαλής χρήση του εξοπλισμού.

Ο κ. Γιάννης Μασούτης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. δήλωσε: «Ευχαριστούμε θερμά το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και όλους όσοι συνεργάστηκαν για την υλοποίηση αυτής της πρωτοβουλίας. Η ασφάλεια και η προστασία της ανθρώπινης ζωής είναι αξίες αδιαπραγμάτευτες. Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία, η εταιρεία μας στήριξε έμπρακτα και άμεσα την πρωτοβουλία για την τοποθέτηση απινιδωτών σε όλους τους σταθμούς του Μετρό σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η δυνατότητα άμεσης παρέμβασης σε κρίσιμες στιγμές μπορεί να σώσει ζωές. Είμαστε περήφανοι για τη συμβολή μας σε ένα έργο που ενισχύει την ασφάλεια των πολιτών και δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να στεκόμαστε δίπλα στην κοινωνία, με δράσεις που κάνουν τη διαφορά».

Η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. δεσμεύεται να συνεχίσει να στηρίζει πρωτοβουλίες που κάνουν την πραγματική διαφορά στην ποιότητα ζωής και την ασφάλεια των πολιτών. Με αυτή τη δωρεά, θέτει την προστασία της ζωής ως αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Πρόκειται για μια πράξη που ξεπερνά την κοινωνική ευθύνη και γίνεται υπόσχεση ζωής και φροντίδας για κάθε πολίτη.

Παράλληλα, αναγνωρίζοντας τη σημασία της άμεσης παρέμβασης, έχει ξεκινήσει πρόγραμμα εκπαίδευσης των εργαζόμενων στα καταστήματα στη χρήση απινιδωτών καθώς και στην παροχή πρώτων βοηθειών και ΚΑΡΠΑ, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται έγκαιρα και αποτελεσματικά σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.