Η Burberry «επιστρέφει» στον FTSE 100 μετά από ένα χρόνο

Η επιστροφή της θα συμπέσει χρονικά με την εισαγωγή της Metlen στον δείκτη.

Μετά από ένα χρόνο απουσίας, η Burberry αναμένεται να επιστρέψει στον δείκτη FTSE 100 με τις μεγαλύτερες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου αργότερα αυτό τον μήνα, σύμφωνα με την τριμηνιαία αναθεώρηση δεικτών του οίκου FTSE Russel.

Μάλιστα, η επιστροφή της θα συμπέσει χρονικά με την εισαγωγή της Metlen στον δείκτη, καθώς σύμφωνα με την ανακοίνωση του FTSE Russell, oι αλλαγές θα εφαρμοστούν κατά το κλείσιμο των συνεδρίασης της Παρασκευής 19 Σεπτεμβρίου 2025 και θα τεθούν σε ισχύ από την έναρξη των συναλλαγών τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025. Αντίθετα, εκτός δείκτη κινδυνεύει να βρεθεί η Taylor Wimpey και η Unite Group.

Η αναβάθμιση αυτή σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για την Burberry υπό την ηγεσία του Διευθύνοντος Συμβούλου Joshua Schulman, ο οποίος ανέλαβε τα ηνία στα μέσα του 2024, σε μία στιγμή που η εταιρεία που πάλευε να επιστρέψει στις παλιές της δόξες. Λίγο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, η Burberry υποβαθμίστηκε στον FTSE 250, ωστόσο έκτοτε κατάφερε να αυξήσει την αξία της κατά 70% περίπου στα 4,6 δισ. λίρες Αγγλίας.

«Η επιστροφή στον FTSE 100 θα αποτελέσει αναγνώριση της ανάκαμψης που παρατηρείται στη δημοτικότητα του brand και στη ζήτηση που οδηγείται από τη νέα στρατηγική κατεύθυνση», δήλωσε ο Adam Cochrane, αναλυτής της Deutsche Bank.