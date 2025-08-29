Intralot: Αυξημένα έσοδα και σταθερή απόδοση EBITDA το α΄εξάμηνο

Νέες ευκαιρίες ανάπτυξης από την εξαγορά της Bally’s International Interactive.

Με αυξημένα έσοδα και σταθερή απόδοση στα EBITDA έκλεισε το α' εξάμηνο για την Intralot.

Αναλυτικότερα, τα έσοδα του Ομίλου ανήλθαν σε 168,0 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 1,7% σε σχέση με πέρυσι. Τα Παιχνίδια Λοταρίας είχαν τη μεγαλύτερη συνεισφορά στον κύκλο εργασιών μας, αποτελώντας το 53,0% των εσόδων, με τον Αθλητικό Στοιχηματισμό να έπεται με συμβολή 22,0%. Tα VLTs αποτέλεσαν το 12,8%, ενώ τα Συμβόλαια Τεχνολογίας αποτέλεσαν το 12,2%.

Τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα €60,2 εκατ. (+1,2% σε σχέση με πέρυσι), ενώ το Προσαρμοσμένο EBITDA των τελευταίων δώδεκα μηνών (LTM) ανήλθε σε €131,5 εκατ., +0,6% σε σχέση με το δωδεκάμηνο του 2024. Η απόδοση του Ομίλου υποστηρίχθηκε από τη συνεχιζόμενη οργανική ανάπτυξη σε βασικές περιοχές δραστηριοποίησης, παρά την αρνητική επίδραση από τις διακυμάνσεις των τοπικών νομισμάτων έναντι του ευρώ.

Τα κέρδη EBT ανήλθαν σε €9,8 εκατ., με το ΝΙΑΤΜΙ (Καθαρά Κέρδη/Ζημίες μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας) να διαμορφώνεται στα €-0,1 εκατ.

Οι Λειτουργικές Ταμειακές Ροές για το Α’ εξάμηνο του 2025 βελτιώθηκαν σημαντικά στα €72,2 εκατ. σε σύγκριση με τα €45,0 εκατ. το Α’ εξάμηνο του 2024. Η θετική επίδραση οφείλεται κυρίως στη θετική μεταβολή του κεφαλαίου κίνησης και στις χαμηλότερες πληρωμές φόρων

Οι Επενδύσεις του Ομίλου κατά το Α’ εξάμηνο του 2025 ανήλθαν σε €14,2 εκατ.

Τα Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα του Ομίλου, πλέον των δεσμευμένων καταθέσεων σύμφωνα με τις δανειακές υποχρεώσεις, ανήλθαν σε €97,3 εκατ. στο τέλος του Α΄ εξαμήνου του 2025.

Ο Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός διαμορφώθηκε στα €303,0 εκατ., μειωμένος σημαντικά κατά €52,7 εκατ. από το Δεκέμβριο του 2024.

Ο Προσαρμοσμένος Δείκτης Καθαρής Μόχλευσης βελτιώθηκε στο 2,3x, έναντι 2,7x στο τέλος του 2024.

Την 1η Ιουλίου 2025, η INTRALOT ανακοίνωσε συμφωνία ύψους 2,7 δισ. ευρώ για την εξαγορά της Bally’s International Interactive. Αυτή η στρατηγική συναλλαγή, που αναμένεται να ολοκληρωθεί το τέταρτο τρίμηνο του 2025, θα ανοίξει νέες ευκαιρίες ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο και θα σηματοδοτήσει ένα βήμα μετασχηματισμού και για τις δύο εταιρείες, συνδυάζοντας την τεχνογνωσία της INTRALOT στις λοταρίες με την προηγμένη τεχνολογία gaming και ανάλυσης δεδομένων της Bally’s, με στόχο την καινοτομία και την ανάπτυξη σε ολόκληρη τη βιομηχανία των τυχερών παιχνιδιών.

Στις 26 Ιουνίου 2025, η INTRALOT ανακοίνωσε ότι η θυγατρική της στις Η.Π.Α., INTRALOT, Inc., υπέγραψε 10-ετή επέκταση συμβολαίου με τη Λοταρία του Άινταχο. Η επέκταση τίθεται σε ισχύ τον Σεπτέμβριο του 2027.

Στις 15 Ιουλίου 2025, ξεκίνησε η λειτουργία του έργου εποπτείας παιγνιομηχανών VLT στην Πολιτεία της Νεμπράσκα.

Στις 28 Αυγούστου 2025, η INTRALOT ανακοίνωσε ότι η INTRALOT, Inc., αναδείχθηκε ανάδοχος νέου συμβολαίου με τη Λοταρία της Μοντάνα για την παροχή συστήματος λειτουργίας νέας γενιάς και υποστήριξης του προϊόντος αθλητικού στοιχηματισμού Sports Bet Montana.

Η συμφωνία αυτή αποτελεί την τρίτη μεταξύ των δύο μερών και επεκτείνει μια συνεργασία σχεδόν 20 ετών. Η νέα συμφωνία θα έχει διάρκεια επτά έτη με δυνατότητα για τρεις μονοετείς ανανεώσεις.

O Πρόεδρος του Ομίλου INTRALOT, κ. Σωκράτης Π. Κόκκαλης δήλωσε:

«Τα αποτελέσματα της INTRALOT για το Α’ Εξάμηνο του 2025 αντανακλούν σταθερά οικονομικά μεγέθη ως προς τα έσοδα και τη λειτουργική κερδοφορία, ενισχυμένες ταμειακές ροές και σημαντική μείωση χρέους και μόχλευσης. Παράλληλα η Intralot έχει ανακοινώσει μια σημαντική στρατηγική απόφαση εξαγοράς της Bally’s International Interactive που θα μετασχηματίσει την εταιρεία, με αναβαθμισμένες δυνατότητες ανάπτυξης στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον και πολλαπλάσια οικονομικά μεγέθη».

Προοπτικές και κίνδυνοι

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι, με συνεχή προσανατολισμό στην τεχνολογική καινοτομία και τις στρατηγικές συνεργασίες, η Intralot είναι καλά τοποθετημένη να αξιοποιήσει ευκαιρίες ανάπτυξης και να ηγηθεί της εξέλιξης της βιομηχανίας των τυχερών παιχνιδιών. Η παγκόσμια παρουσία της σε βασικές αγορές, σε συνδυασμό με τη βελτιστοποίηση των λειτουργιών, της επιτρέπει την ταχεία προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες συνθήκες, δημιουργώντας νέους δρόμους ανάπτυξης. Εκμεταλλευόμενη τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες τυχερών παιχνιδιών, στοχεύει στην αύξηση της αφοσίωσης των παικτών και στην παροχή μακροπρόθεσμης αξίας στους συνεργάτες και μετόχους της, οδηγώντας το μέλλον των τυχερών παιχνιδιών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς του διαδικτυακού τομέα International Interactive της Bally’s, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί το τέταρτο τρίμηνο του 2025, η Intralot αναμένεται να εισέλθει σε μια νέα εποχή στρατηγικού μετασχηματισμού. Αυτό το ορόσημο θα τοποθετήσει την εταιρεία ως παγκόσμιο ηγέτη στους τομείς των λοταριών και του διαδικτυακού gaming, συνδυάζοντας τις προηγμένες ψηφιακές δυνατότητες και τις λύσεις ανάλυσης δεδομένων της Bally’s με την αποδεδειγμένη τεχνολογική υποδομή και διεθνή εμπειρία της Intralot στον κλάδο της λοταρίας.

Εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η νέα ενοποιημένη εταιρεία θα επωφεληθεί από σημαντικά μεγαλύτερο χρηματοοικονομικό μέγεθος και λειτουργικές συνέργειες, επιτρέποντάς της να επιταχύνει την καινοτομία, να εμπλουτίσει την εμπειρία των παικτών και να δημιουργήσει μακροπρόθεσμη αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Tο παγκόσμιο μακροοικονομικό περιβάλλον έχει εισέλθει σε μια περίοδο μέτριας σταθεροποίησης, αν και εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από αυξημένη αστάθεια λόγω των μεταβαλλόμενων εμπορικών πολιτικών, των γεωπολιτικών εντάσεων και της αβεβαιότητας σχετικά με τους δασμούς. Για την INTRALOT, μια εταιρεία με διεθνή και ευρεία παρουσία στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών και των λοταριών, αυτοί οι μακροοικονομικοί παράγοντες ενέχουν πιθανούς κινδύνους. Αν και ο κλάδος έχει ιστορικά επιδείξει ανθεκτικότητα άνω του μέσου όρου στους οικονομικούς κύκλους, ο νέος αυτός προστατευτισμός θα μπορούσε να επηρεάσει τα λειτουργικά κόστη. Η INTRALOT παρακολουθεί ενεργά αυτές τις εξελίξεις, προσαρμόζοντας διαρκώς τη στρατηγική της ώστε να είναι σε θέση να ανταπεξέρχεται σε αυτό το περίπλοκο οικονομικό τοπίο διασφαλίζοντας τόσο την ανταγωνιστικότητά της σε διεθνές επίπεδο όσο και τις μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξής της.