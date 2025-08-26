Spitogatos: Συνεργάζεται με το Pricefox για σύγκριση υπηρεσιών ενέργειας στην αναζήτηση ακινήτου

Ένα χρήσιμο εργαλείο σύγκρισης και αλλαγής παρόχου ενέργειας διαθέσιμο στους χρήστες του Spitogatos.

Τις δυνάμεις της με το Pricefox ενώνει η πλατφόρμα αγγελιών ακινήτων Spitogatos, επεκτείνοντας τις δυνατότητες των χρηστών και εντάσσοντας και τη σύγκριση υπηρεσιών ενέργειας που σχετίζονται με το ακίνητο ως μέρος μιας ολοκληρωμένης εμπειρίας εύρεσης ακινήτου.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στο πλαίσιο της συνεργασίας, οι χρήστες του Spitogatos θα μπορούν πλέον να συγκρίνουν τις τιμές υπηρεσιών ενέργειας (ρεύμα, φυσικό αέριο) και να αλλάξουν στο κατάλληλο πρόγραμμα για το ακίνητό τους, με στόχο τη μείωση του ενεργειακού κόστους για το σπίτι ή την επιχείρησή τους.

«Η συνεργασία μας με τον Spitogatos αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για να προσφέρουμε σε ακόμα περισσότερους καταναλωτές τη δυνατότητα να μειώσουν τον λογαριασμό ρεύματος μπαίνοντας στο καινούργιο τους σπίτι», σχολίασε ο Αιμίλιος Κίσσας, CEO του Pricefox.

Ο Δημήτρης Μελαχροινός, CEO του Spitogatos, ανέφερε: «Η ανεύρεση ακινήτου είναι μια απαιτητική διαδικασία, γι’ αυτό και παραμένει σταθερός μας στόχος η διευκόλυνση του χρήστη σε κάθε στάδιό της. Μέσα από τη συνεργασία μας με το Pricefox, προσφέρουμε στους χρήστες ένα ακόμη εργαλείο που θα κάνει την αναζήτηση του νέου τους σπιτιού ακόμη πιο “έξυπνη”».