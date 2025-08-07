Το OpenAI κυκλοφόρησε το GPT-5: Δωρεάν για όλους τους χρήστες του ChatGPT

Πλέον, το GPT-5 κυκλοφορεί στους χρήστες Free, Plus, Pro και Team του OpenAI ενώ θα ενσωματωθεί και στα προϊόντα της Microsoft την Πέμπτη, όπως το Microsoft 365, το Copilot και το Azure AI Foundry.

Tο GPT-5, το τελευταίο και πιο προηγμένο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης μεγάλης κλίμακας παρουσίασε την Πέμπτη η OpenAI.

Μάλιστα το GPT-5 θα είναι διαθέσιμο σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των δωρεάν χρηστών του ChatGPT. To νέο μοντέλο είναι πιο έξυπνο, πιο γρήγορο και «πολύ πιο χρήσιμο», ιδιαίτερα σε τομείς όπως η γραφή, ο προγραμματισμός και η υγειονομική περίθαλψη.

«Προσπάθησα να επιστρέψω στο GPT-4 και ήταν αρκετά άθλιο», τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν.

Από την κυκλοφορία του ChatGPT το 2022, η OpenAI έχει γίνει το πιο mainstream εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης. Η OpenAI αναμένει να φτάσει τα 700 εκατ. εβδομαδιαίους ενεργούς χρήστες στο ChatGPT ενώ βρίσκεται σε συνομιλίες με επενδυτές για μια πιθανή πώληση μετοχών με αποτίμηση περίπου 500 δισ. δολαρίων.

«Η GPT-5 έχει εκπαιδευτεί να αναγνωρίζει πότε μια εργασία δεν μπορεί να ολοκληρωθεί, να αποφεύγει τις εικασίες και να εξηγεί τους περιορισμούς με μεγαλύτερη σαφήνεια, γεγονός που μειώνει τα hoaxes και τα fake news σε σύγκριση με προηγούμενα μοντέλα», υπογράμμισε η Μισέλ Ποκράς, επικεφαλής μετεκπαίδευσης στην OpenAI.

Πλέον, το GPT-5 κυκλοφορεί στους χρήστες Free, Plus, Pro και Team του OpenAI ενώ θα ενσωματωθεί και στα προϊόντα της Microsoft την Πέμπτη, όπως το Microsoft 365, το Copilot και το Azure AI Foundry.

Η OpenAI κυκλοφορεί τρεις διαφορετικές εκδόσεις του μοντέλου για προγραμματιστές μέσω API: Τα gpt-5, gpt-5-mini και gpt-5-nano, έχουν σχεδιαστεί για διαφορετικές ανάγκες κόστους και καθυστέρησης.