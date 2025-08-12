Ναντέλα: Το όραμα του Μπιλ Γκέιτς δεν αρκεί πλέον για το μέλλον της Microsoft

Η Microsoft πρέπει να προχωρήσει στη ριζική μεταμόρφωση της ταυτότητας της εταιρείας, ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Microsoft, Satya Nadella, σε υπόμνημά του προς τους εργαζόμενους.

Όπως τόνισε, ο στόχος είναι να ξεπεράσει ο κολοσσός της τεχνολογίας τον μακροχρόνιο ρόλο του ως «κατασκευαστής λογισμικού» και να γίνει αυτό που αποκαλεί «μηχανή νοημοσύνης» έτσι ώστε να καταστήσει την τεχνητή νοημοσύνη προσβάσιμη σε όλους.

«Πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε την αποστολή μας για μια νέα εποχή», έγραψε ο Ναντέλα. «Όταν ο Μπιλ Γκέιτς ίδρυσε τη Microsoft, οραματίστηκε όχι απλώς μια εταιρεία λογισμικού, αλλά ένα εργοστάσιο λογισμικού, χωρίς περιορισμούς από κανένα μεμονωμένο προϊόν ή κατηγορία. Αυτή η ιδέα μας καθοδηγεί εδώ και δεκαετίες. Αλλά σήμερα, δεν είναι πλέον αρκετή».

Ο Ναντέλα εξήγησε ότι η Microsoft πρέπει τώρα να επανεξετάσει τον σκοπό της ώστε να ακολουθεί τις απαιτήσεις μιας νέας εποχής. Αντί να κατασκευάζει εργαλεία για συγκεκριμένες εργασίες, είπε ότι η εταιρεία θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης που επιτρέπουν στους χρήστες να δημιουργούν τις δικές τους έξυπνες λύσεις.

«Δεν πρόκειται μόνο για την κατασκευή εργαλείων για συγκεκριμένους ρόλους ή εργασίες. Πρόκειται για την κατασκευή εργαλείων που δίνουν τη δυνατότητα σε όλους να δημιουργούν τα δικά τους εργαλεία», είπε. «Αυτή είναι η μετατόπιση που επάνω στην οποία δουλεύουμε -από ένα εργοστάσιο λογισμικού σε μια μηχανή νοημοσύνης που δίνει τη δυνατότητα σε κάθε άτομο και οργανισμό να δημιουργήσει ό,τι χρειάζεται για να πετύχει».

Ο Ναντέλα μοιράστηκε το όραμά του για έναν κόσμο όπου «και τα 8 δισεκατομμύρια άνθρωποι θα μπορούσαν να καλέσουν έναν ερευνητή, έναν αναλυτή ή έναν προγραμματιστή στα χέρια τους, όχι μόνο για να λάβουν πληροφορίες, αλλά και για να χρησιμοποιήσουν την εμπειρία τους για να κάνουν πράγματα που τους ωφελούν».