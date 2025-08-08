Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Dimand: Πούλησε τμήμα της πρώην Ζυθοποιίας ΦΙΞ, έναντι 8,2 εκατ. ευρώ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Dimand: Πούλησε τμήμα της πρώην Ζυθοποιίας ΦΙΞ, έναντι 8,2 εκατ. ευρώ
Η μεταβίβαση αφορά σε τμήμα του ευρύτερου Βιομηχανικού Συγκροτήματος της πρώην Ζυθοποιίας ΦΙΞ, χαρακτηρισμένου από το Υπουργείο Πολιτισμού ως «ιστορικό διατηρητέο μνημείο».

Στην υπογραφή συμβολαίου αγοραπωλησίας ακινήτου με το υπουργείο Πολιτισμού, έναντι τιμήματος €8,2 εκατ., προέβη την 07.08.2025 η κατά 100% θυγατρική εταιρεία της Dimand, «FILMA Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Αξιοποίησης και Ανάπτυξης Ακινήτων».

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η μεταβίβαση αφορά σε τμήμα του ευρύτερου Βιομηχανικού Συγκροτήματος της πρώην Ζυθοποιίας ΦΙΞ, χαρακτηρισμένου από το Υπουργείο Πολιτισμού ως «ιστορικό διατηρητέο μνημείο», το οποίο περιλαμβάνει οικόπεδο έκτασης 6.900 τ.μ. και διατηρητέα κτίρια επιφάνειας 7.715,90 τ.μ., επί της οδού 26ης Οκτωβρίου, Θεσσαλονίκη.

Η ανωτέρω μεταβίβαση πραγματοποιήθηκε σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 330247/2025 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 3971/25.07.2025).

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Συντάξεις: Πότε συμφέρει η χρήση πλασματικών ετών - Πόσο κοστίζει η εξαγορά τους

Νέο τζακ ποτ στο Τζόκερ: 23,5 εκατ. ευρώ στην κλήρωση της Κυριακής

Η Attica Bank επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον για την HSBC Μάλτας

tags:
Dimand

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider