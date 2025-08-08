Dimand: Πούλησε τμήμα της πρώην Ζυθοποιίας ΦΙΞ, έναντι 8,2 εκατ. ευρώ

Η μεταβίβαση αφορά σε τμήμα του ευρύτερου Βιομηχανικού Συγκροτήματος της πρώην Ζυθοποιίας ΦΙΞ, χαρακτηρισμένου από το Υπουργείο Πολιτισμού ως «ιστορικό διατηρητέο μνημείο».

Στην υπογραφή συμβολαίου αγοραπωλησίας ακινήτου με το υπουργείο Πολιτισμού, έναντι τιμήματος €8,2 εκατ., προέβη την 07.08.2025 η κατά 100% θυγατρική εταιρεία της Dimand, «FILMA Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Αξιοποίησης και Ανάπτυξης Ακινήτων».

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η μεταβίβαση αφορά σε τμήμα του ευρύτερου Βιομηχανικού Συγκροτήματος της πρώην Ζυθοποιίας ΦΙΞ, χαρακτηρισμένου από το Υπουργείο Πολιτισμού ως «ιστορικό διατηρητέο μνημείο», το οποίο περιλαμβάνει οικόπεδο έκτασης 6.900 τ.μ. και διατηρητέα κτίρια επιφάνειας 7.715,90 τ.μ., επί της οδού 26ης Οκτωβρίου, Θεσσαλονίκη.

Η ανωτέρω μεταβίβαση πραγματοποιήθηκε σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 330247/2025 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 3971/25.07.2025).