Υπερταμείο: Ο Β. Νανόπουλος νέος Πρόεδρος ΔΣ της ΑΕ Διώρυγος Κορίνθου

Τον διορισμό δύο νέων, Μη Εκτελεστικών Μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας Διώρυγος Κορίνθου (ΑΕΔΙΚ), ανακοίνωσε το Υπερταμείο.

Τον διορισμό δύο νέων, Μη Εκτελεστικών Μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας Διώρυγος Κορίνθου (ΑΕΔΙΚ), ανακοίνωσε το Υπερταμείο. Ο Βασίλειος Νανόπουλος αναλαμβάνει τη θέση του Μη Εκτελεστικού Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕΔΙΚ και η Ελευθερία Πατεράκη αναλαμβάνει καθήκοντα Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους.

Ο κ. Νανόπουλος, ο οποίος διαδέχεται τον απερχόμενο Πρόεδρο, Παντελή Παντελίδη, διαθέτει μακρά και επιτυχημένη σταδιοδρομία στο επιχειρείν και την τοπική αυτοδιοίκηση, με αποδεδειγμένη εμπειρία στη στρατηγική διοίκηση, τον σχεδιασμό και την ηγεσία. Η Ελευθερία Πατεράκη αναμένεται να συμβάλλει στην ενίσχυση της ανεξαρτησίας και εποπτείας της εταιρικής διακυβέρνησης, αξιοποιώντας την επαγγελματική της εμπειρία στον τομέα του Real Estate.

Το Υπερταμείο, όπως ανακοινώθηκε, καλωσορίζει θερμά τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους εύχεται μια επιτυχημένη και παραγωγική θητεία, με γνώμονα το όραμα και τις αξίες της εταιρείας.

Η νέα σύνθεση του Δ.Σ. της ΑΕΔΙΚ είναι η ακόλουθη:

Βασίλειος Νανόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος. Βασίλειος Ανδρικόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος. Κυριακή - Γεωργία Αβαρλή, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος. Βασίλειος Αλεβιζάκος, Μη Εκτελεστικό Μέλος. Γεώργιος Βαλέττας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος. Δημήτριος Βέργαδος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος. Ελευθερία Πατεράκη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Σύντομα βιογραφικά σημειώματα των νέων μελών του Δ.Σ.

Βασίλειος Νανόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ο Βασίλειος Νανόπουλος είναι πτυχιούχος του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών, με σπουδές στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κατέχει Δίπλωμα Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Henley Management College UK και MBA από το Brunel University UK. Από το 1982 έως το 2017 κατείχε υψηλόβαθμες διοικητικές θέσεις στην πολυεθνική εταιρεία Adams (στη συνέχεια Warner-Lambert, Pfizer, Kraft, Cadbury, Mondelēz International), με τομείς ευθύνης την Ελλάδα, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. Στην επαγγελματική του διαδρομή συμμετείχε ενεργά στον στρατηγικό σχεδιασμό, την υλοποίηση επιχειρηματικών έργων, τη διεθνή τυποποίηση προϊόντων και τη διοίκηση εργοστασίων. Διατέλεσε Δήμαρχος Κορινθίων κατά την περίοδο 2019-2023 και σήμερα είναι επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας του Δήμου. Εξελέγη στο Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Κορινθίας ανελλιπώς από το 1993 έως το 2017 και διετέλεσε Πρόεδρός του από το 2006 έως το 2017. Επιπλέον, από το 2011 έως το 2014 διετέλεσε Πρόεδρος της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων και στη συνέχεια Αντιπρόεδρος στον Εθνικό Φορέα των Επιμελητηρίων για την διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης (ΕΦΕΠΑΕ). Η πολυετής και πολυδιάστατη εμπειρία του αναμένεται να ενισχύσει ουσιαστικά τη στρατηγική κατεύθυνση και την αναπτυξιακή προοπτική της εταιρείας.

Ελευθερία Πατεράκη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η Ελευθερία Πατεράκη διαθέτει περισσότερα από 35 χρόνια εμπειρίας στον τομέα ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων και έργων ανάπτυξης, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Από το 2020 έχει ενταχθεί στην doValue ως Chief Real Estate Services Officer και είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση pre-REO και REO ακινήτων που συνδέονται με τα χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η doValue στην Ελλάδα καθώς και χαρτοφυλακίων REOs τρίτων επενδυτών. Πριν από την ένταξή της στην doValue εργάστηκε στη Zeus Capital Management ως CIO υπεύθυνη για νέες επενδύσεις και διαχείριση των υφιστάμενων επενδύσεων στον χώρο της ακίνητης περιουσίας της εταιρείας σε χώρες της Ευρώπης, στη Lamda Development Group ως υπεύθυνη ανάπτυξης, την J&P Development και την Turner Construction Corporation (στις ΗΠΑ). Διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έχοντας συμμετάσχει σε μερικές από τις μεγαλύτερες και γνωστότερες αναπτύξεις και επενδυτικά έργα στον εμπορικό, οικιστικό, βιομηχανικό, τουριστικό τομέα και στον τομέα των μαρινών στην Ελλάδα, στις Η.Π.Α., στα Η.Α.Ε. αλλά και στην Νοτιοανατολική και Κεντρική Ανατολική Ευρώπη. Η κα Πατεράκη είναι κάτοχος MBA από το Columbia Business School στη Νέα Υόρκη και MS Πολιτικού Μηχανικού από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο στην Αθήνα.