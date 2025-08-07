Siemens: Μειώθηκαν τα κέρδη, αυξήθηκαν τα έσοδα στο τρίμηνο - Αμετάβλητο το outlook για το 2025

Μείωση κερδών αλλά αύξηση στα έσοδα κατέγραψε στο γ' τρίμηνο για τη χρήση του 2025 η Siemens, με τον γερμανικό κολοσσό να επιβεβαιώνει τις προβλέψεις για το σύνολο του έτους παρά την υψηλή αβεβαιότητα στο διεθνές περιβάλλον.

Ειδικότερα, τα κέρδη της εταιρείας διαμορφώθηκαν στα 2,82 δισ. ευρώ για το τρίμηνο που ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου, μειωμένα κατά 7% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, όπως είχε προβλεφθεί από τους αναλυτές.

Τα έσοδα της Siemens ανήλθαν στα 19,38 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις της αγοράς για έσοδα 19,24 δισ. ευρώ, ενώ ήταν αυξημένα κατά 3% σε ετήσια βάση.

Παράλληλα, η γερμανική εταιρεία επιβεβαίωσε τις προοπτικές της για το σύνολο της χρήσης του 2025 που λήγει στα τέλη Σεπτεμβρίου, αναμένοντας αύξηση των εσόδων κατά 3%-7%, ενώ εκτιμά πως τα κέρδη θα κυμανθούν στο εύρος των 10,40 - 11 ευρώ.

Όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος Ρόλαντ Μπους, «οι επιδόσεις μας στο γ' τρίμηνο δείχνει ότι η Siemens παραδίδει ισχυρά αποτελέσματα παρά τις δύσκολες μακροοικονομικές συνθήκες και τη μεταβλητότητα στην παγκόσμια αγορά».

«Οι παραγγελίες ανακάμπτουν λιγότερο έντονα από ό,τι αναμενόταν λόγω του συνεχιζόμενου υψηλού επιπέδου αβεβαιότητας μετά την παγκόσμια εμπορική επανεκκίνηση του Προέδρου Τραμπ», ανέφερε ακόμα ο CEO της Siemens, υπογραμμίζοντας πως «αυτό το κλίμα αστάθειας επηρεάζει αρνητικά το επιχειρηματικό κλίμα σε αρκετούς από τους βασικούς μας κλάδους - όπως η αυτοκινητοβιομηχανία και η κατασκευή μηχανημάτων».