Τι σηματοδοτεί η είσοδος του Halcyon Equity Partners στην Ευβοϊκή Ζύμη

Τι δηλώνουν στο insider.gr ο οικονομικός διευθυντής της εταιρείας, Ευβοϊκή Ζύμη, Νίκος Κωνσταντάκης και πηγές του Halcyon Equity Partners για τη στρατηγική επένδυση που ανακοινώθηκε πριν από λίγες ώρες.

Σε απόκτηση μειοψηφικού ποσοστού στην Ευβοϊκή Ζύμη μεταφράζεται η επένδυση του Halcyon Equity Partners, που ανακοινώθηκε πριν από μερικές ώρες και εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική του επενδυτικού οχήματος «Invest in the Best of Greece», επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή του να στηρίζει δυναμικές ελληνικές επιχειρήσεις με υψηλές προοπτικές ανάπτυξης και εξωστρέφειας.

Από την εν λόγω επένδυση μάλιστα κερδισμένη βγαίνει και η οικογένεια Κωνσταντάκη, αυξάνοντας το ποσοστό της στην εταιρεία, καθώς η είσοδος του Halcyon Equity Partners συμπίπτει χρονικά με την αποχώρηση κάποιων παλαιών μετόχων.

Τι περιλαμβάνει το επταετές πλάνο ανάπτυξης της Ευβοϊκή Ζύμη

Με 41 χρόνια επιχειρηματικής διαδρομής, η Ευβοϊκή Ζύμη ΑΒΕΕ αποτελεί μια κορυφαία ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον κλάδο παραγωγής φύλλου ζύμης, προϊόντων ζύμης και γλυκών, με εμπορική επωνυμία Ζύμη Ψαχνών.

«Με τη στήριξη του Halcyon Equity Partners, η Ευβοϊκή Ζύμη έχει καταρτίσει ένα επταετές πλάνο με ορίζοντα ολοκλήρωσης τα τέλη του 2031», αποκαλύπτει στο insider.gr ο οικονομικός διευθυντής της Ευβοϊκή Ζύμη, Νίκος Κωνσταντάκης.

Βασικοί δε στόχοι του επταετούς πλάνου είναι η αύξηση των μεριδίων αγοράς της εταιρείας, εντός και εκτός Ελλάδος, η αύξηση της παραγωγικότητας, καθώς και η ενίσχυση της εξαγωγικής της δραστηριότητας.

Ορόσημο το νέο εργοστάσιο στο Σχηματάρι

Στο μεταξύ, ορόσημο για την εταιρεία αποτελεί η πρόσφατη λειτουργία της νέας υπερσύγχρονης μονάδας παραγωγής στο Σχηματάρι, 7.000 τ.μ., η οποία θα ενισχύσει σημαντικά τη συνολική παραγωγική δυναμικότητά της, θα αναβαθμίσει το επίπεδο αυτοματισμού και θα διασφαλίζει την πλήρη συμμόρφωση με τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας τροφίμων και βιωσιμότητας.

Η νέα μονάδα παραγωγής έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία, σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντάκη, ενώ συνιστά και μεταφορά έδρας για την Ευβοϊκή Ζύμη.

«Τα logistics βρίσκονται ήδη έναν χρόνο εκεί, ενώ και η γραμμή παραγωγής σφολιάτας έχει ήδη ξεκινήσει», σχολιάζει ο ίδιος στο insider.gr.

Όπως δε αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις, η επένδυση της εταιρείας για το νέο εργοστάσιο στο Σχηματάρι είναι της τάξης των 10 εκατ. ευρώ.

Τι «είδε» το Halcyon Equity Partners στην Ευβοϊκή Ζύμη

Την ίδια ώρα, σε ερώτηση του insider.gr γιατί το Halcyon Equity Partners αποφάσισε να επενδύσει στην Ευβοϊκή Ζύμη, πηγές του fund αναφέρουν ότι πρόκειται για μια εταιρεία που «παρουσιάζει σταθερή αναπτυξιακή πορεία, ενώ υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες που μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα, μέσω της λειτουργίας του νέου εργοστασίου παραγωγής, της ανάπτυξης νέων προϊόντων με ενισχυμένο R&D και της διεύρυνσης των εξαγωγικών αγορών. Η εταιρεία έχει ισχυρή παρουσία στην ελληνική αγορά με σημαντικές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης, ενώ πρόκειται για μια οικογενειακή επιχείρηση, με την οποία μοιραζόμαστε κοινές αξίες και ένα ικανό διοικητικό σχήμα».

Δεν αποκλείονται κι άλλες επενδύσεις στα τρόφιμα

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το Halcyon Equity Partners επενδύει σε ανθεκτικούς κλάδους με διεθνείς προοπτικές ανάπτυξης, αναζητώντας ευκαιρίες που βασίζονται στην καινοτομία, τη διεθνοποίηση, τη δημιουργία ισχυρών brands ή πλατφορμών και τις στρατηγικές ενοποιήσεις. Αυτή τη στιγμή εξετάζεται ένα δυναμικό pipeline εταιρειών από διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένου του κλάδου τροφίμων.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι το Halcyon Equity Partners διαθέτει άνω των 170 εκατ. ευρώ υπό διαχείριση κεφάλαια και επικεντρώνεται σε εταιρείες με ισχυρές διοικητικές ομάδες, οι οποίες διαθέτουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, επεκτάσιμο επιχειρηματικό μοντέλο και υψηλές προοπτικές ανάπτυξης.

«Ζυμώνει» εδώ και 41 χρόνια…

Η εταιρεία Ευβοϊκή Ζύμη ΑΒΕΕ ιδρύθηκε το 1984 στα Ψαχνά Ευβοίας με την επωνυμία «Ζυμαρικά Ψαχνών».

Ξεκίνησε ως μια μικρή προσωπική βιοτεχνία με την παραγωγή παραδοσιακών ζυμαρικών, ακολουθώντας πιστά τις πατροπαράδοτες συνταγές και χρησιμοποιώντας αγνά υλικά, με τον τρόπο των πεπειραμένων νοικοκυρών.

Τη δεκαετία του 90’ η Ευβοϊκή Ζύμη διευρύνει τις δραστηριότητές της στην παραγωγή κατεψυγμένων προϊόντων ζύμης και μεταφέρεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην Καστέλλα Ευβοίας, ενώ η συνεχής ανάπτυξή της οδηγεί το 2004 μέρος της παραγωγής σε νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις στην περιοχή Δοκού Χαλκίδας.

Στο τέλος της ίδιας δεκαετίας η εταιρεία αποκτά παρουσία και στα Χανιά της Κρήτης με ακόμα μία παραγωγική μονάδα, ενώ επεκτείνει δυναμικά το δίκτυο διανομών των προϊόντων της με τις εμπορικές ονομασίες «Ζυμαρικά Ψαχνών» και «Ζύμη Ψαχνών», κερδίζοντας συνεχώς νέους πελάτες, εντός και εκτός Ελλάδας.

Η επιτυχία έρχεται με το σπιτικό χωριάτικο φύλλο και συνεχίζεται με το φύλλο κρούστας, το φύλλο σφολιάτας, το κανταΐφι, τις παραδοσιακές πίτες, τα σφολιατοειδή, τις πίτσες, τα κρουασάν. Πλέον οι καταναλωτές μπορούν να βρουν τα προϊόντα στα περισσότερα μεγάλα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα αλλά και σε μικρότερα σημεία πώλησης. Αντίστοιχη ανάπτυξη έχει επιτευχθεί και στις εξαγωγές των προϊόντων, με συνεχή ανάπτυξη του δικτύου πωλήσεων στην παγκόσμια αγορά.

Σήμερα η εταιρεία διαθέτει υποκατάστημα στη Χαλκίδα και τη Σούδα Χανίων και αποθήκες στην Καρδίτσα, την Τρίπολη και τη Χαλκίδα, ενώ επενδύει διαρκώς στον πιο σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και στόλο φορτηγών αυτοκινήτων, στην άρτια εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της και στην απόλυτη διατήρηση της σταθερής υψηλής ποιότητας και μοναδικής σπιτικής γεύσης των προϊόντων της.