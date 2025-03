Lamda – Ελληνικό: Τι αλλάζει και πώς θα είναι το Commercial Hub - The Ellinikon Mall

Χωρίς γραφεία, με εισαγωγή της χρήσης «Υπεραγορά», με άλλες αλλαγές ως προς χώρους υπόγειους, στάθμευσης, τη δόμηση κ.α., «πέρασε» από το ΥΠΕΝ η τροποποίηση της έγκριση περιβαλλοντικών όρων του «Commercial Hub», εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά.

Χωρίς γραφεία, όπως από καιρό έχει αποκαλύψει το insider.gr, με εισαγωγή της χρήσης «Υπεραγορά», καθώς και με άλλες αλλαγές ως προς χώρους υπόγειους, στάθμευσης, τη δόμηση κ.α., «πέρασε» από το ΥΠΕΝ η τροποποίηση της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου «Commercial Hub», εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά, των εταιρειών «Ελληνικό Μ.Α.Ε.» και «Lamda Vouliagmenis S.M.S.A.».

Πρόκειται για μία, και μάλιστα από τις μεγαλύτερες, αναπτύξεις της Lamda Development εντός της έκτασης, με το περίφημο «The Ellinikon Mall», επένδυση εκτιμώμενης αξίας σχεδόν 600 εκατ. ευρώ, να δεσπόζει μέσα στο Commercial Hub, μαζί με τον πύργο μικτής χρήσεις (κοινοπραξία με BrookLane) αλλά και το Retail Park (Fourlis, Trade Estates). Πρόσφατα μάλιστα, υπήρχαν και σχετικές γνωμοδοτήσεις από το ΚΕΣΑ για το περίφημο hub προς το βόρειο τμήμα της έκτασης.

Με τα παλιά δεδομένα, το project υπολογίζεται να είναι έτοιμο το 2027, εφόσον προχωρήσουν γρήγορα οι διαδικασίες «κλειδώματος» αναδόχου, καθώς η χρηματοδότηση υπάρχει. Διαθέτοντας έκταση 100 χιλ. τ.μ., 350 καταστήματα, βιτρίνες καταστημάτων συνολικού μήκους 7 χλμ., το Ellinikon Mall θα είναι το μεγαλύτερο εμπορικό συγκρότημα της Ελλάδας (1,5 φορά μεγαλύτερο από το The Mall Athens στο Μαρούσι) και ένα από τα μεγαλύτερα στη Νότια Ευρώπη (και με 4.500 φωτοβολταϊκά πάνελ σε συνολική έκταση 11.600 τ.μ.). Αναφορικά με τις εμπορικές μισθώσεις, μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2024 είχαν συμφωνηθεί Heads of Terms (HoT) με μισθωτές για 63% της Συνολικής Μεικτής Εκμισθώσιμης Επιφάνειας (GLA) στο The Ellinikon Mall.

Οι τροποποιήσεις

Όπως αναφέρεται σε σχετική απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) οι τροποποιήσεις αφορούν συνοπτικά σε: κατάργηση της χρήσης των γραφείων., εισαγωγή της χρήσης «Υπεραγορά» (αλλαγή χρήσης μερικών Εμπορικών Καταστημάτων σε Υπεραγορά), μείωση της επιφάνειας των υπογείων του συγκροτήματος, κατά περίπου 91.000 τ.μ., χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης στον 1ο όροφο, στον 2ο όροφο και στο δώμα του κτιρίου, τροποποίηση των προσβάσεων στη νότια πλευρά του οικοπέδου, προσθήκη ραμπών για την πρόσβαση των οχημάτων στις περιοχές στάθμευσης του 1ου ορόφου, του 2ου ορόφου και των δωμάτων του κτιρίου, διαφοροποιήσεις ως προς το περίγραμμα του κτιρίου και τη χωροθέτηση των επιμέρους χρήσεων στο εσωτερικό του κτιρίου. Οι κύριες τροποποιήσεις (κατάργηση της χρήσης γραφείων και εισαγωγή της χρήσης υπεραγοράς καθώς και κατάργηση χώρων υπογείου και προσθήκη των χώρων στάθμευσης σε δώματα), δεν αλλάζουν τα μεγέθη και τις δυναμικότητες, βάσει των οποίων έχει αξιολογηθεί και αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά το έργο και συνεπώς δεν απαιτείται η υποβολή και αξιολόγηση νέας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Επίσης, έχει προηγηθεί και το από 21.01.2025 έγγραφο της Δ/νσης Οδικών Υποδομών του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών για την «Επικαιροποιημένη Μελέτη Κυκλοφοριακών Επιπτώσεων (ΜΚΕ) και Κυκλοφοριακή Σύνδεση σταθμού αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης για το έργο (Commercial Hub): Ανέγερση κτιρίου Ειδικής Αρχιτεκτονικής Σχεδίασης εμπορικού κέντρου, εμπορικών καταστημάτων και υπεραγοράς με δύο ορόφους, τρία ισόγεια επίπεδα και έξι κλιμακωτά υπόγεια βοηθητικών χώρων, χώρων στάθμευσης στο δεύτερο όροφο και στα δώματα, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και κατασκευή υδάτινων στοιχείων, πέργκολων, στεγάστρων, ηλιακών αιθρίων- και κοπή δένδρων (δυναμικότητας 3960 ΙΧΕ οχημάτων και 159 θέσεις μεγάλων οχημάτων) στο οικόπεδο Α-Π4.17.1 του Ο.Τ. Α-Π4.17 του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγ. Κοσμά».

Τι περιλαμβάνει το «Commercial Hub» - Η δόμηση

Tο «Commercial Hub» περιλαμβάνει Εμπορικό Κέντρο, Εμπορικά Καταστήματα και Υπεραγορά, που χωροθετούνται στο νοτιοδυτικό άκρο του οικοπέδου, καθώς και ένα σύνολο εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, υπέργειους υπαίθριους και υπόγειους χώρους στάθμευσης και βοηθητικούς χώρους. Η χρήση του Εμπορικού Κέντρου εκτείνεται σε τρία βαθμιδωτά «ισόγεια» επίπεδα και έναν όροφο. Οι χρήσεις των Εμπορικών Καταστημάτων και της Υπεραγοράς αναπτύσσονται σε δύο επίπεδα και χωροθετούνται στη νοτιοδυτική γωνία του οικοπέδου του «Commercial Hub». Η περιοχή αυτή αποτελεί μία ζώνη με ανεξάρτητες εισόδους για τους επισκέπτες. Μια κεντρική πλατεία με φυτεμένο χώρο πρασίνου συνδέει όλους τους κτιριακούς όγκους των Εμπορικών Καταστημάτων μεταξύ τους. Όπως αναφέραμε, το Ellinikon Mall είναι ο «πυρήνας» της επένδυσης, και στο πρώτο σκέλος του διαγωνισμού για την εξασφάλιση αναδόχου υπήρξε ενδιαφέρον από ισχυρά σχήματα όπως οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΒΑΞ, ΜΕΤΚΑ.

Τα μέγιστα επιτρεπόμενα στοιχεία του Έργου έχουν ως εξής: Κάλυψη (60%): 73.338,47 m² (0,6 x 122.230,782 m²), Επιφάνεια Δόμησης (ΣΔ 1,53) 187.013,10 m², Ύψος κτιρίων (κατά ΝΟΚ) 19,50 m, Υποχρεωτικός ακάλυπτος [40% της επιφάνειας]: 48.892,31 m² και απομειούμενος υποχρεωτικός ακάλυπτος, λόγω υπαίθριων χώρων στάθμευσης: 44.003,08 m², Επέκταση υπογείου, εκτός κάλυψης [70% του υποχρεωτικού ακάλυπτου] 34.224,62 m², Όγκος 1.028.572,03 m³, Ημιυπαίθριοι χώροι [20% της δόμησης]: 37.402,62 m², Ημιυπαίθριοι χώροι & εξώστες [40% της δόμησης]: 74.805,24 m² Ø Υποχρεωτική φύτευση (ΝΟΚ 4067/2012, άρθρ. 17): 22.001,54 m² στον ακάλυπτο (1/2 του απομειούμενου ακάλυπτου) και 8.253,73 m² σε δώματα (παρ. 2ζ άρθρου 17 ΝΟΚ), Απαιτούμενος αριθμός θέσεων στάθμευσης: 3.940 θέσεις, Απαιτούμενος αριθμός θέσεων στάθμευσης μεγάλων αυτοκινήτων (βάσει ΠΔ 111/2004): 157 θέσεις.

Πραγματοποιούμενα μεγέθη δόμησης: Πραγματοποιούμενη επιφάνεια δόμησης: 184.634,10m², Εμπορικό Κέντρο, εσωτερικοί & εξωτερικοί χώροι: 155.109,58m², Εμπορικά Καταστήματα και Υπεραγορά, εσωτερικοί & εξωτερικοί χώροι: 27.945,37m² , τα οποία επιμερίζονται σε Εμπορικά ~13.700m² και Υπεραγορά ~14.250m², Πραγματοποιούμενη επιφάνεια κάλυψης: 72.873,99m², Υλοποιούμενη φύτευση: Οι προβλεπόμενες επιφάνειες φύτευσης στον ακάλυπτο 25.208,52m² και σε οροφή 9.786,47m².

Προβλεπόμενες θέσεις στάθμευσης: Ο προβλεπόμενος αριθμός θέσεων στάθμευσης ανέρχεται σε 3.960. Στον συνολικό χώρο στάθμευσης θα εξασφαλίζονται οι απαιτούμενες από την νομοθεσία (Π.Δ. 111/2004) θέσεις στάθμευσης, για τις επιμέρους χρήσεις καθώς και οι θέσεις για ηλεκτροκίνητα οχήματα (20% των προβλεπόμενων θέσεων) αλλά και για ΑΜΕΑ (5% των προβλεπόμενων θέσεων) και ηλεκτροκίνητα οχήματα ΑΜΕΑ. Επιπλέον ο προβλεπόμενος αριθμός θέσεων στάθμευσης μεγάλων αυτοκινήτων ανέρχεται σε 159 θέσεις.

Το «Commercial Hub» περιλαμβάνει μια σειρά έργων όπως: Αίθουσες θεάτρου, κινηματογράφου, συναυλιών ή συνδυασμός αυτών με αριθμό θεατών περίπου 1.765, άρα, Εμπορικά κέντρα, υπεραγορές (super markets), πολυκαταστήματα (στεγασμένοι χώροι σε έναν ή περισσότερους ορόφους), Κτίρια χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων (υπόγεια ή υπέργεια) με 3.960 θέσεις.

Ύδρευση - Άρδευση

Η υδροδότηση του «Commercial Hub» θα πραγματοποιείται από το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ, μέσω κατάλληλου αριθμού υδρομετρητών και θα περιλαμβάνει δίκτυο παροχής πόσιμου νερού, δίκτυο παροχής ζεστού νερού χρήσης και δίκτυο άρδευσης και καθαρισμού του περιβάλλοντα χώρου. Η κάλυψη των απαιτήσεων σε πόσιμο νερό θα πραγματοποιείται από ανεξάρτητα συστήματα, με ανεξάρτητες συνδέσεις με το κεντρικό δίκτυο πόσιμου νερού. Για την εξυπηρέτηση των αναγκών θα εγκατασταθούν δεξαμενές στο τρίτο ισόγειο. Οι επιμέρους δεξαμενές θα είναι εύκολα προσβάσιμες και θα χωρίζονται σε δύο τμήματα, για τη διευκόλυνση των εργασιών και τη διασφάλιση της επάρκειας νερού, όταν γίνονται εργασίες συντήρησης και καθαρισμού.

Αναφορικά με την άρδευση των χώρων, προβλέπονται τα εξής:

• Στα αρχικά στάδια υλοποίησης του έργου και μέχρι την ολοκλήρωση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.), οι ανάγκες για άρδευση καλύπτονται από το δίκτυο ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ.

• Κατά τη λειτουργία της, η Ε.Ε.Λ. θα τροφοδοτείται με ποσότητα λυμάτων ίση με τις αρδευτικές ανάγκες των έργων του Πόλου (Μητροπολιτικό Πάρκο, κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου των περιοχών Πολεοδόμησης και των ανοιχτών χώρων πρασίνου των Ζωνών Ανάπτυξης), τα οποία μετά από κατάλληλη επεξεργασία θα επαναχρησιμοποιούνται για άρδευση, τηρούμενων των προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία ποιοτικών χαρακτηριστικών. Η πλήρωση των δεξαμενών άρδευσης θα γίνεται μέσω σύνδεσης με το βασικό δίκτυο άρδευσης της περιοχής του γηπέδου και μέσω της άντλησης μέρους των όμβριων υδάτων. Κάθε τμήμα του συγκροτήματος θα έχει το δικό του ανεξάρτητο σύστημα άρδευσης, αποτελούμενο από μία δεξαμενή κι ένα αντλιοστάσιο. Οι χώροι εγκατάστασης των δεξαμενών για τις αρδευτικές ανάγκες βρίσκονται στο χώρο στάθμευσης.

Αποχέτευση αστικών λυμάτων

Τα υγρά απόβλητα από τη λειτουργία του Έργου συνίστανται κυρίως από αστικά λύματα που θα προέρχονται από τους χώρους υγιεινής και τις εργασίες καθαριότητας των καταστημάτων και των χώρων εστίασης. Όσον αφορά στα έργα αποχέτευσης, το Εμπορικό Κέντρο, η Υπεραγορά και τα Εμπορικά Καταστήματα θα έχουν ανεξάρτητα μεταξύ τους, συστήματα, τα οποία συνδέονται στη συνέχεια με το εξωτερικό δίκτυο. Τα υγρά απόβλητα που προέρχονται από τις κουζίνες των εστιατορίων θα διέρχονται από λιποσυλλέκτη, ενώ αυτά που προέρχονται από την αποστράγγιση των χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων θα διέρχονται από ελαιοδιαχωριστή.