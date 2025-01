Lamda – Ελληνικό: Στην τελική ευθεία για το Ellinikon Mall – Τι «παίζει» με το Commercial Hub

Εντός των επόμενων ολίγων μηνών «βγαίνει» ο ανάδοχος για το mega εμπορικό κέντρο στο βόρειο τμήμα της έκτασης. Οι υποψήφιοι «μνηστήρες». Το Commercial Hub με το The Ellinikon Mall, τον Mixed-Use Tower και το Retail Park. Οι νέες γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.

Στην τελική ευθεία φέρεται να εισέρχεται η διαδικασία επιλογής του αναδόχου κατασκευαστή που θα υλοποιήσει την ανάπτυξη του μεγάλου εμπορικού κέντρου στο Ελληνικό, του περίφημου The Ellinikon Mall, ενός εκ των δύο malls που προωθεί στην έκταση η Lamda Development. Ήδη, επί της ουσίας, έχει ολοκληρωθεί το στάδιο των αρχικών εργασιών από την AKTOR και, κατά πληροφορίες, μέσα στο προσεχές δίμηνο, ίσως και εντός Φεβρουαρίου, οι «ενδιαφερόμενοι» ή έστω οι όμιλοι που έχει επιλέξει η Lamda θα δώσουν την τελική, προσαρμοσμένη στα πλέον πρόσφατα δεδομένα, οικονομική προσφορά τους. Βέβαια, συχνά τα χρονοδιαγράμματα έχουν μεταβληθεί από τη Lamda, πάντως, συμφωνούν με τα μέχρι πρότινος ορόσημα που έδινε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εισηγμένης, Οδυσσέας Αθανασίου, για «λευκό καπνό» και εξελίξεις στο θέμα αναδόχου του mega Mall στο α’ τρίμηνο 2025.

Η επιλογή αναδόχου

Όπως έχουμε αναφέρει πολλές φορές, αφενός η Lamda έχει προχωρήσει σε κινήσεις που σχετίζονται με την υποστήριξη των δύο μεγάλων Εμπορικών Κέντρων στο Ελληνικό, του The Ellinikon Mall στην πλευρά της Λ. Βουλιαγμένης και της Riviera Galleria «κλείνοντας» την τραπεζική χρηματοδότηση για την ανάπτυξη των δύο πόλων εντός του project, αφετέρου από καιρό η κοινοπραξία υπό την ΑΒΑΞ ολοκλήρωσε τη διαδικασία του ECI για το μεγάλο mall στη Λ. Βουλιαγμένης, έγιναν επαφές και με τους Γάλλους της Bouygues, αλλά η Lamda χρειάζεται λίγο χρόνο για να κατασταλάξει σε τελικό προϋπολογισμό και ανάδοχο για το project των 100.000 τ.μ.. Μένει να φανεί αν ανάμεσα στους διεκδικητές της κατασκευής παραμείνουν μέχρι τέλους οι ΑΒΑΞ, Bouygues, AKTOR, προστεθούν ονόματα όπως η ΜΕΤΚΑ (παλιά είχαμε αναφερθεί σε κινήσεις συνεργασίας της με άλλον όμιλο), και βέβαια, η ΤΕΡΝΑ. Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2024 είχαν συμφωνηθεί Heads of Terms (HoT) με μισθωτές για 63% της Συνολικής Μεικτής Εκμισθώσιμης Επιφάνειας (GLA) στο The Ellinikon Mall. «Είμαστε σε διαδικασία μελέτης των πιθανών εργολάβων που θα μπορούσαν να αναλάβουν το έργο, έχουμε μία συνεργασία με την Bouygues για τον optimum επανασχεδιασμό και αυτή θα τελειώσει αυτό έως το τέλος του έτους. Στη συνέχεια θα εξετάσουμε ποιοι όμιλοι μπορούν να αναλάβουν κατασκευαστικά το έργο, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων ελληνικών αλλά και ενός ξένου, δεν έχουμε να ανακοινώσουμε κάποιο όνομα από τα πιθανά 5-6. Μέχρι το Μάρτη πιστεύω ότι θα έχουμε αποφασίσει με ποιον θα προχωρήσουμε», είχε πει πρόσφατα ο κ. Αθανασίου.

Με τα παλιά δεδομένα, το project υπολογίζεται να είναι έτοιμο το 2027, εφόσον προχωρήσουν γρήγορα οι διαδικασίες «κλειδώματος» αναδόχου, καθώς η χρηματοδότηση υπάρχει. Διαθέτοντας έκταση 100 χιλ. τ.μ., 350 καταστήματα, βιτρίνες καταστημάτων συνολικού μήκους 7 χλμ., το Ellinikon Mall θα είναι το μεγαλύτερο εμπορικό συγκρότημα της Ελλάδας (1,5x μεγαλύτερο από το The Mall Athens στο Μαρούσι) και ένα από τα μεγαλύτερα στη Νότια Ευρώπη (και με 4.500 φωτοβολταϊκά πάνελ σε συνολική έκταση 11.600 τ.μ..

Το Commercial Center (Hub)

Το project αυτό, μαζί με το retail park της Fourlis – Trade Estates και τη στρατηγική συνεργασία μεταξύ της εταιρείας, της Ελληνικό Μ.Α.Ε. και του ομίλου Brook Lane Capital για την ανάπτυξη υπερσύγχρονου πύργου μικτής χρήσης εντός του Επιχειρηματικού Κέντρου, αποτελούν τα βασικά συστατικά του περίφημου Commercial Hub (Center).

Ως γνωστόν, Retail Park στο Commercial Hub, όπου θα δημιουργηθεί και το The Ellinikon Mall, το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο εμπορικό κέντρο της Ελλάδας, θα αναπτύξει η εταιρεία Trade Estates (μέλος του Ομίλου Fourlis). Το προσύμφωνο που υπεγράφη αποτελεί την επικύρωση του αρχικού μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών. Η συνολική επένδυση υπολογίζεται σε 75 εκατομμύρια, ενώ το τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται στα 31 εκατομμύρια ευρώ. Το Retail Park θα περιλαμβάνει καταστήματα μεγάλης επιφάνειας («Big Boxes»), με διεθνείς μισθωτές, όπως IKEA, και θα συμβάλει στην ανάπτυξη ενός υπερσύγχρονου εμπορικού προορισμού νέας γενιάς στο Ελληνικό.

Ο δε Mixed – Use Tower ύψους περίπου 150μ. και περίπου 40 ορόφων, θα περιλαμβάνει τις εξής χρήσεις: ξενοδοχείο 5 αστέρων με πολυτελείς εγκαταστάσεις αναψυχής και ευεξίας, αίθουσες συνεδριάσεων καθώς και δωμάτια τύπου condos, αλλά και επώνυμα πολυτελή διαμερίσματα (branded residences) με απρόσκοπτη θέα προς το Μητροπολιτικό Πάρκο και τη θάλασσα. Η διαχείριση του ξενοδοχείου και των branded residences θα ανατεθεί σε διεθνούς φήμης εταιρεία διαχείρισης. Ο ορίζοντας ολοκλήρωσης της κατασκευής της εν λόγω ανάπτυξης είναι εντός του 2028. Η εταιρεία ειδικού σκοπού ELLINIKON PARK TOWER S.A., η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του Mixed Use Tower με εκτιμώμενο ύψος συνολικής επένδυσης σχεδόν €500εκ, συστάθηκε την 13.03.2024 και ελέγχεται κατά 70% από εταιρεία του ομίλου ΒROOK LANE CAPITAL και 30% από την ELLINIKON HOSPITALITY INVESTMENTS S.M.S.A (100% θυγατρική της εταιρείας).

Η γνωμοδότηση του ΚΕΣΑ για το Hub

Προ ημερών από το ΥΠΕΝ δόθηκε στη δημοσιότητα γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ, η απόφαση βγήκε στα τέλη Ιανουαρίου 2024) για το Commercial Hub (όπου δεσπόζει το Ellinikon Mall). Όπως αναφέρονταν, το θέμα σχετίζονταν με την «Αναθεώρηση της Α/Α ΠΡΑΞΗΣ 748232/2023 οικοδομικής άδειας, λόγω τροποποίησης αρχιτεκτονικών, στατικών και Η/Μ μελετών και αλλαγή χρήσης εμπορικών καταστημάτων σε υπεραγορά, με σκοπό την ανέγερση κτηρίου ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης εμπορικού κέντρου, εμπορικών καταστημάτων και υπεραγοράς, με δύο ορόφους, τρία ισόγεια επίπεδα και έξι κλιμακωτά υπόγεια επίπεδα βοηθητικών χώρων, θέσεων στάθμευσης και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, με θέσεις στάθμευσης στο δεύτερο όροφο και στα δώματα, διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου και κατασκευή υδάτινων στοιχείων, περγκολών, στεγάστρων, ηλιακών αίθριων και κοπή δένδρων στο οικόπεδο A-Π4.17.1 του Ο.Τ. Α-Π4.17 του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά».

Βάσει αυτής, «το Συμβούλιο γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της χορήγησης παρέκκλισης ως προς την επιτρεπόμενη κατ' όγκο εκμετάλλευση του οικοπέδου A-Π4.17.1 σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του Ν.4067/2012, όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 31 του Ν. 4933/2022, με ύψος χορηγούμενης παρέκκλισης 14.89 % και επιτρεπόμενο όγκο 1.181.769,2329 m3».

Επίσης, μεταξύ άλλων, δίνεται εξαίρεση από υποχρέωση τοποθέτησης φωτοβολταϊκών συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε ποσοστό 30% της κάλυψης, καθώς με την τεχνική έκθεση τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα της εξαίρεσης για μορφολογικούς και αισθητικούς λόγους.

Όπως αναφέρεται, «το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη το φάκελο του θέματος και την παρουσίαση της μελέτης γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της έγκρισης της αρχιτεκτονικής μελέτης του έργου. Συγκεκριμένα από τη μελέτη του θέματος και την παρουσίαση αυτής, επιβεβαιώθηκε η αρχιτεκτονική μελέτη εντάσσεται αρμονικά στο ευρύτερο δομημένο περιβάλλον με σεβασμό στην τοπική αστική κουλτούρα, δημιουργώντας ένα φιλόξενο περιβάλλον συνάντησης, εκτόνωσης και κοινωνικοποίησης, που αντικατοπτρίζει την ατμόσφαιρα και την ενέργεια της Αθήνας, αποτελώντας ταυτόχρονα τοπόσημο για την ευρύτερη περιοχή και πόλο έλξης μεγάλου πλήθους επισκεπτών. Επιβεβαιώθηκε επίσης ότι το Commercial Hub, είναι ένα κτίριο Εμπορικού Κέντρου, Εμπορικών Καταστημάτων και Υπεραγοράς, στο οποίο υπάρχει άρρηκτη σχέση και συμπληρωματικότητα των κλειστών και υπαίθριων χώρων, αρμονική συνύπαρξη και συνομιλία των διαφορετικών χρήσεων – της εμπορικής και της ψυχαγωγικής – καθώς και ένταξη του φυσικού στοιχείου σε όλο το κτιριακό σύμπλεγμα, ως κομβικό στοιχείο. Η διάρθρωση των όγκων σε βαθμιδωτά επίπεδα καθώς και η έντονη παρουσία του πράσινου που πλαισιώνει τους επιμέρους κτιριακούς όγκους, σε όλα τα επίπεδα, αναδεικνύουν τις μοναδικές αισθητικές και μορφολογικές ποιότητες του κτιρίου».

Το κτίριο έχει ειδικές αρχιτεκτονικές προδιαγραφές καθώς ο πρωτοποριακός σχεδιασμός του φιλοξενεί διαφορετικές χρήσεις σε ένα πολυεπίπεδο και πολυλειτουργικό σχήμα, με σύγχρονες υποδομές και υψηλή αισθητική. Οι αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης ενισχύονται από στοιχεία βιοφιλίας τόσο στο εξωτερικό όσο και το εσωτερικό του κτηρίου και η ένταξη του κτιρίου στην περιοχή ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων Α-Π4 και η σύνδεση τόσο με το γειτονικό έργο του «Πύργου Μικτών Χρήσεων» όσο και με το περιβάλλον και τα έργα των γειτονικών περιοχών του ευρύτερου έργου του Ελληνικού, δημιουργούν μια ενιαία περιοχή με κοινή ταυτότητα. Ο σχεδιασμός της μελέτης έχει γίνει από το διεθνούς εμβέλειας αρχιτεκτονικό γραφείο Aedas.

Το κτίριο πληροί επίσης, και τα ακόλουθα κριτήρια:

αα. Διαθέτει αξιόλογα μορφολογικά, ογκοπλαστικά και αρχιτεκτονικά στοιχεία, αισθητική και σχεδιαστική ποιότητα και αρμονία, με την εφαρμογή πρωτότυπων παραμέτρων σχεδιασμού, που είναι επαρκή για την ανάδειξή του σε σημείο αναφοράς για την ευρύτερη περιοχή (τοπόσημο) και για την συμβολή του στη διαχρονική αστική και αρχιτεκτονική κληρονομιά. Και τούτο διότι, το κτίριο οριοθετεί μια «πύλη» κατά μήκος της Λεωφόρου Βουλιαγμένης και σηματοδοτεί την κατεύθυνση προς το Μητροπολιτικό Πάρκο και το Παράκτιο Μέτωπο - σύμβολο της εξέλιξης της Αθήνας του σήμερα. Ταυτόχρονα αποτελεί ένα κομβικό σημείο για την περιοχή, που αναμένεται να αποτελέσει πυρήνα εμπορικών δραστηριοτήτων και χώρων αναψυχής. Το κτίριο αποτελείται από ιδιαίτερους καμπυλόγραμμους κτιριακούς όγκους. Τα βαθμιδωτά επίπεδα που διαρθρώνονται, προκύπτουν για την καλύτερη ένταξη του κτιρίου στο οικόπεδο, ακολουθώντας την κλίση του οικοπέδου. Οι ζώνες πρασίνου πλαισιώνουν τους επιμέρους κτηριακούς όγκους σε όλα τα επίπεδα, συνυπάρχοντας επίσης αρμονικά. Η ιδιαιτερότητα του σχεδιασμού και ο άρρηκτος συνδυασμός της σύγχρονης αρχιτεκτονικής με την φύση επιτρέπουν να συναχθεί το συμπέρασμα ότι το κτίριο αναμένεται να αποτελέσει το ίδιο τοπόσημο αλλά και να συμβάλει στην καθιέρωση της ευρύτερης περιοχής ως σημαντικού προορισμού αναψυχής.

Θα κατασκευαστεί και θα λειτουργήσει σύμφωνα με τις αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού και της ενεργειακής απόδοσης, και συγκεκριμένα θα κατασκευαστεί ακολουθώντας τις προδιαγραφές για την απόκτηση πιστοποίησης Leed επιπέδου Gold. Βεβαιώνεται επίσης ότι κατά των σχεδιασμό χρησιμοποιούνται βέλτιστες πρακτικές για τη μεγιστοποίηση της ενεργειακής αποτελεσματικότητας των εγκαταστάσεων και την εξοικονόμηση ενέργειας.