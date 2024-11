Τράπεζες: Έσοδα από τόκους 6,35 δισ. ευρώ και από προμήθειες 1,54 δισ. στο εννεάμηνο 2024

Τα επιτοκιακά έσοδα αναμένονται υψηλά και το 2025, χάρη στους υψηλότερους όγκους δανείων, το χαμηλότερο μείγμα προθεσμιακών καταθέσεων και τη δημιουργία εσόδων από τα παράγωγα ομολόγων (IRS), τα οποία σωρευτικά αναμένεται να αντισταθμίσουν την επίπτωση από τα χαμηλότερα επιτόκια. Τα έσοδα από προμήθειες ενισχύονται από την αύξηση του όγκου των δανείων, τις εργασίες καρτών/πληρωμών και την αύξηση των επενδυτικών προϊόντων.

Ισχυρή ώθηση στην κερδοφορία εννεαμήνου των τεσσάρων μεγάλων τραπεζών έδωσαν τα έσοδα από τόκους και τα έσοδα από προμήθειες. Παρά την πτώση των επιτοκίων από την ΕΚΤ, τα επιτοκιακά έσοδα 9μήνου διαμορφώθηκαν σε περίπου 6,35 δισ. ευρώ, ενώ τα έσοδα από προμήθειες ανήλθαν σε περίπου 1,54 δισ. ευρώ.

Τα επιτοκιακά έσοδα εννεαμήνου, τα οποία παρά την πτώση των επιτοκίων από την ΕΚΤ (σ.σ. το Euribor – 40 μ.β. από τα υψηλά του δ’ τριμήνου 2023), έμειναν σχεδόν αμετάβλητα ή ενισχύθηκαν το γ΄ τρίμηνο, προδιαγράφουν ισχυρή επίδοση στα καθαρά έσοδα από τόκους στο σύνολο του 2024 και αναβάθμιση του στόχου για τα καθαρά έσοδα από τόκους του 2025, παρά την αναμενόμενη εντονότερη αποκλιμάκωση των επιτοκίων. Αυτό θα επιτευχθεί χάρη στους υψηλότερους όγκους δανείων, το χαμηλότερο μείγμα προθεσμιακών καταθέσεων και τη δημιουργία εσόδων από τα παράγωγα ομολόγων (IRS), τα οποία σωρευτικά αναμένεται να αντισταθμίσουν την επίπτωση από τα χαμηλότερα επιτόκια.

Τα έσοδα από προμήθειες ενισχύθηκαν από την αύξηση του όγκου των δανείων, τις εργασίες καρτών/πληρωμών και την αύξηση των επενδυτικών προϊόντων.

Σύμφωνα με την σειρά ανακοινώσεων αποτελεσμάτων:

Για την Τράπεζα Πειραιώς, τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε 530 εκατ. ευρώ το γ΄ τρίμηνο 2024, αυξημένα σε σύγκριση με τα 528 εκατ. το β΄ τρίμηνο, οδηγούμενα κυρίως από υψηλότερους όγκους εργασιών και ανθεκτικά περιθώρια δανείων, ενώ η πειθαρχία στα κόστη καταθέσεων και το σταθερό μείγμα προθεσμιακών καταθέσεων συνέβαλαν επίσης στην επίδοση. Το εννεάμηνο 2024 τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 1.575 εκατ. αυξημένα κατά 7% σε ετήσια βάση. Το κόστος των προθεσμιακών καταθέσεων παρέμεινε σταθερό το γ΄ τρίμηνο 2024, στο 2,2%. Συνολικά, ο δείκτης καθαρού περιθωρίου επιτοκίου παρέμεινε στο υψηλό επίπεδο του προηγούμενου τριμήνου, στο 2,7%, σε πορεία επίτευξης του ετήσιου στόχου.

Τα καθαρά έσοδα προμηθειών παρουσίασαν δυναμική επίδοση, καθώς διαμορφώθηκαν στα 156 εκατ. ευρώ το γ΄ τρίμηνο 2024, αυξημένα κατά 11% σε ετήσια βάση. Η ετήσια αύξηση προήλθε από τις εργασίες καρτών, τις προμήθειες χρηματοδοτήσεων, τις μεταφορές κεφαλαίων (εισαγωγές/εξαγωγές, εμβάσματα, επιταγές), και τη διαχείριση κεφαλαίων πελατών. Η μεταβολή στο τρίμηνο αποδίδεται στην υψηλή βάση σύγκρισης, καθώς ορισμένες πρωτοβουλίες και συνεργασίες που ανέλαβε η Τράπεζα στον χώρο των καρτών συνεισέφεραν πρόσθετο έσοδο στο β’ τρίμηνο 2024. Τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν σε 480 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2024. Τα καθαρά έσοδα προμηθειών ως ποσοστό του ενεργητικού ανήλθαν σε 0,80% το γ΄ τρίμηνο 2024 και σε 0,83% το εννεάμηνο 2024, επωφελούμενα από τη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων.

Στην Eurobank (σ.σ. με ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της Ελληνικής Τράπεζας), τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 14,3% (ή 4,8% εξαιρουμένης της Ελληνικής Τράπεζας) και διαμορφώθηκαν σε 1.830 εκατ. ευρώ, λόγω κυρίως των εσόδων από χορηγήσεις, ομόλογα και των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό. Στο γ΄ τρίμηνο τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 697,7 εκατ. ευρώ (+ 24,4% από το β΄ τρίμηνο). Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου ενισχύθηκε σε 2,81%, από 2,70% το εννεάμηνο 2023.

Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 11,8% (ή 6,1% εξαιρουμένης της Ελληνικής Τράπεζας) έναντι του εννεαμήνου 2023 και ανήλθαν σε 451 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των εσόδων από τις εργασίες του Δικτύου και τη Διαχείριση Περιουσίας, αντιστοιχώντας σε 70 μονάδες βάσης επί του συνολικού ενεργητικού. Στο γ΄ τρίμηνο τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ανήλθαν σε 167,8 εκατ. ευρώ (+ 14,1% από το β΄ τρίμηνο).

Στην Εθνική Τράπεζα, τα καθαρά έσοδα από τόκους επέδειξαν αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα έναντι των μειούμενων επιτοκίων Euribor, ανερχόμενα σε 563 εκατ. ευρώ το γ’ τρίμηνο 2024. Η οριακή αύξηση στο τρίμηνο αντανακλά τα υψηλότερα μέσα υπόλοιπα δανείων, τα αυξημένα έσοδα από ομόλογα, την περαιτέρω βελτίωση του μείγματος καταθέσεων, καθώς και την επιτυχή αναχρηματοδότηση των ομολόγων που σχετίζονται με τις Ελάχιστες Απαιτήσεις για τα Ίδια Κεφάλαια και τις Επιλέξιμες Υποχρεώσεις (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities, «MREL»). Ως αποτέλεσμα, τα καθαρά επιτοκιακά έσοδα ανήλθαν σε 1.701 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2024, αυξημένα κατά +9% σε ετήσια βάση, οδηγώντας το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στις 318μ.β. (+28μ.β. σε ετήσια βάση).

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες διαμορφώθηκαν σε 104 εκατ. το γ’ τρίμηνο 2024, +2% υψηλότερα σε τριμηνιαία βάση, οδηγώντας την αύξηση στο εννεάμηνο 2024 σε +15% ετησίως (313 εκατ. ευρώ), με τα καθαρά έσοδα από προμήθειες να ανέχονται σε σχεδόν 60 μ.β. επί του Ενεργητικού. Η ισχυρή δυναμική στις προμήθειες αντανακλά τη Λιανική Τραπεζική (+17% σε ετήσια βάση), με αξιοσημείωτη αύξηση σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες, ιδιαιτέρως δε στις προμήθειες από επενδυτικά προϊόντα (+35% ετησίως), τη χορήγηση δανείων (+25% ετησίως) και τις πληρωμές (+18% ετησίως). Οι προμήθειες Εταιρικής Τραπεζικής αυξήθηκαν επίσης κατά +8% σε ετήσια βάση, επωφελούμενες από τις προμήθειες χρηματοδοτήσεων, καθώς οι εκταμιεύσεις αυξήθηκαν κατά +15% σε ετήσια βάση.

Στην Alpha Bank, το καθαρό έσοδο τόκων έμεινε σχεδόν αμετάβλητο (-0,3% σε τριμηνιαία βάση), στα 410 εκατ. ευρώ, καθώς η χαμηλότερη συνεισφορά των δανείων αντισταθμίστηκε από τη θετική συνεισφορά του χαρτοφυλακίου ομολόγων καθώς και το χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης. Το εννεάμηνο 2024, το καθαρό έσοδο τόκων ενισχύθηκε κατά 2% σε ετήσια βάση, στα 1.247,7 εκατ. ευρώ.

Η Τράπεζα πέτυχε ισχυρή επίδοση στα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες, τα οποία ανήλθαν σε 108,8 εκατ. αυξημένα κατά 8,6% σε τριμηνιαία βάση, ως αποτέλεσμα της αύξησης των νέων εκταμιεύσεων δανείων προς επιχειρήσεις καθώς και της ενισχυμένης συναλλακτικής δραστηριότητας. Το εννεάμηνο 2024, τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες αυξήθηκαν κατά 11,3% σε ετήσια βάση, σε 305,6 εκατ. ευρώ.