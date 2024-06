Εφραίμογλου: Νέες ευκαιρίες για επενδύσεις για τις ελληνικές startup στο εξωτερικό

Δυναμική και επιτυχημένη χαρακτήρισαν οι συμμετέχοντες την παρουσία, για πρώτη φορά, της Θερμοκοιτίδας Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας - Θ.Ε.Α. του ΕΒΕΑ στη Διεθνή Έκθεση Τεχνολογίας Collision Tech Conference 2024, στο Τορόντο του Καναδά, από 17 - 24 Ιουνίου 2024, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής και της Enterprise Greece.

Δυναμική και επιτυχημένη χαρακτήρισαν οι συμμετέχοντες την παρουσία, για πρώτη φορά, της Θερμοκοιτίδας Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας - Θ.Ε.Α. του ΕΒΕΑ στη Διεθνή Έκθεση Τεχνολογίας Collision Tech Conference 2024, στο Τορόντο του Καναδά, από 17 - 24 Ιουνίου 2024, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής και της Enterprise Greece.

Αυτό σημειώνεται σε σημερινή ανακοίνωση του ΕΒΕΑ και όπως δήλωσε η πρόεδρός του, Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου: «Η συμμετοχή μας στην Collision Tech Conference στο Τορόντο αποτελεί κομβικό σημείο για την ανάδειξη της δυναμικής της Αττικής στην καινοτομία. Παρουσιάζοντας τις ελληνικές start-ups, ενισχύουμε το διεθνές επιχειρηματικό μας προφίλ και δημιουργούμε νέες ευκαιρίες για επενδύσεις που οδηγούν στην ενίσχυση της καινοτομίας, την ανάπτυξη και την πρόοδο. Η θερμοκοιτίδα του ΕΒΕΑ, η μεγαλύτερη στη χώρα, διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο, παρέχοντας υποστήριξη σε νεοφυείς εταιρείες, ενθαρρύνοντας έμπρακτα την καινοτομία και τις νέες ιδέες».

Υπενθυμίζεται ότι στην πολυμελή ελληνική αποστολή συμμετείχαν η Περιφέρεια Αττικής, με επικεφαλής τον Περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά, η Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας του ΕΒΕΑ, την οποία εκπροσώπησε η διευθύντρια Διεθνών Εμπορικών Σχέσεων, Ελένη Φώτη, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής, και η Εnterprise Greece, την οποία εκπροσώπησε ο Δημήτρης Καρύδης.

Οι εννέα νεοφυείς επιχειρήσεις της Θ.Ε.Α. που συμμετείχαν είναι οι Quantum Neural Technologies, Grapevine, Keyvoto, Vivestia, Traqbeat Technologies, Dataphoria, Wastecloud, Kleesto, Nature4Nature Technologies.

Την Τρίτη 18 Ιουνίου, το ΕΒΕΑ μαζί την Enterprise Greece, το "The Hellenic Initiative Canada" και το "Hellenic-Canadian Board of Trade" συνδιοργάνωσαν εκδήλωση με θέμα "Get-together with the Greek startups in the Collision Conference". Η εκδήλωση περιλάμβανε παρουσιάσεις για το νομικό πλαίσιο, την κουλτούρα και τις δυνατότητες χρηματοδότησης που χαρακτηρίζουν το καναδικό οικοσύστημα startups. Παράλληλα, οι νεοφυείς επιχειρήσεις της Θ.Ε.Α. παρουσίασαν την επιχειρηματική τους ιδέα σε επενδυτές, επιχειρηματικούς αγγέλους, εκπροσώπους του κλάδου και μέλη του "Hellenic-Canadian Board of Trade" και του "The Hellenic Initiative Canada".

Ακόμη, οι start-ups, μαζί με τον περιφερειάρχη Αττικής, Νίκο Χαρδαλιά, και την ελληνική αντιπροσωπεία, επισκέφτηκαν το Ινστιτούτο MaRS (MaRS Discovery District), τον μεγαλύτερο αστικό κόμβο καινοτομίας στον κόσμο. Την ελληνική αντιπροσωπεία υποδέχτηκε ο διοικητής του MaRS, Ίαν Σπενς, ο οποίος τους ξενάγησε στους χώρους του ινστιτούτου. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, οι start-uppers της Θ.Ε.Α. είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν με τους υπεύθυνους του ινστιτούτου, να παρουσιάσουν τις ιδέες τους και να ενημερωθούν για τις δυνατότητες υποστήριξης των εταιριών τους από το ΜaRS, καθώς και για τους τρόπους προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών τους στην καναδική αγορά.