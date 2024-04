Google: Νέα εκπαιδευτική πρωτοβουλία για θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ελλάδα

Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται σε συνέχεια της νέας οικονομικής έκθεσης που διεξήγαγε η Implement Consulting Group και η οποία δείχνει ότι η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ενισχύσει το ετήσιο ΑΕΠ της Ελλάδας έως και 10-12 δισ. ευρώ ετησίως, μια συνεισφορά που θα αποτυπωθεί μέσα στα επόμενα 10 χρόνια

Η Google ανακοινώνει σήμερα τη νέα πρωτοβουλία της αναφορικά με την εκπαίδευση σε θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ελλάδα (AI Skilling Initiative in Greece), με στόχο την επιτάχυνση της ψηφιακής μετάβασης μέσω του AI και τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών, προσβάσιμων σε όλους. Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη θα υλοποιηθεί από κοινού με ειδικούς και μέσω σημαντικών συνεργασιών και θα καλύψει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, δεξιοτήτων και γνωστικών πεδίων που σχετίζονται με το AI. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα είναι διαθέσιμο μέσω της πλατφόρμας Grow with Google.

Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται σε συνέχεια της νέας οικονομικής έκθεσης που διεξήγαγε η Implement Consulting Group για λογαριασμό της Google, η οποία παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια του 9ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών. Η μελέτη υπογραμμίζει ότι η εκτενής υιοθέτηση της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης (Generative AI) έχει τη δυνατότητα να αυξήσει το ετήσιο ΑΕΠ της Ελλάδας κατά 10-12 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, μια συνεισφορά που θα αποτυπωθεί σε περίπου δέκα χρόνια από τώρα, όταν η συγκεκριμένη τεχνολογία αναμένεται να έχει ενσωματωθεί πλήρως στην παραγωγική διαδικασία και οικονομία. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί στο +6% του ελληνικού ΑΕΠ. Ο αντίκτυπος της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης οφείλεται κυρίως στην ενίσχυση της παραγωγικότητας για την πλειονότητα των εργαζομένων (62%) η οποία υπολογίζεται σε 8-10 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ελλάδα.

Με γνώμονα όλα τα παραπάνω, η Google σχεδίασε ένα νέο συλλογικό πρόγραμμα εκπαίδευσης στην Ελλάδα, σε συνεργασία με σημαντικούς εταίρους και φορείς. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα καλύψει μια ποικιλία θεμάτων, αναγκών και δεξιοτήτων και θα απευθύνεται σε διάφορες κοινωνικές ομάδες. Πρόκειται για μία πανελλαδική πρωτοβουλία που αποτελείται αρχικά από 4 διαφορετικούς πυλώνες, ενώ θα εμπλουτιστεί από την Google κατά την διάρκεια του έτους τόσο σε εκπαιδευτικά προγράμματα όσο και σε συνεργασίες:

• Νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη για όλους στην Ελλάδα: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα Τεχνητής Νοημοσύνης της Google προσφέρουν σε ιδιώτες, φοιτητές και επιχειρήσεις τα απαραίτητα εργαλεία για να αξιοποιήσουν στο έπακρο τα οφέλη του ΑΙ, είτε αφορούν την εξοικονόμηση χρόνου, την ενίσχυση της δημιουργικότητας, την εύρεση νέων θέσεων εργασίας ή την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Η εν λόγω πρωτοβουλία θα είναι διαθέσιμη σε όλους δωρεάν μέσω της πλατφόρμας Grow with Google, με διαδραστικά ζωντανά διαδικτυακά σεμινάρια (στα ελληνικά) και μαθήματα on-demand (στα αγγλικά), σχεδιασμένα για χρήστες όλων των επιπέδων μάθησης, από αρχάριους έως προχωρημένους.

• Αναβάθμιση των δεξιοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων: Σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, η Google θα παρέχει εκπαίδευση σε θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης σε δημόσιους υπαλλήλους, με στόχο την ενίσχυση των γνώσεων τους σχετικά με το AI, καθώς και την εξοικείωσή τους με αυτό.

• Ενίσχυση του βιομηχανικού τομέα: Η Google συνεργάζεται με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) για την ανάπτυξη εξειδικευμένων προγραμμάτων κατάρτισης στην Τεχνητή Νοημοσύνη, τόσο για μεγάλες όσο και μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις. Πρόκειται για εξατομικευμένα προγράμματα κατάρτισης προσαρμοσμένα στις ανάγκες του κάθε κλάδου.

• Βοηθώντας τους Έλληνες εργαζόμενους να επωφεληθούν από τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης: Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας “AI Opportunity Initiative for Europe” που ανακοινώθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο, το AI Opportunity Fund: Europe” του Google.org, το οποίο αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το Centre for Public Impact, θα επεκταθεί και στην Ελλάδα. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα υποστηρίξει τους εργαζόμενους σε όλη τη χώρα οι οποίοι επηρεάζονται περισσότερο από τις αλλαγές που επιφέρει στην αγορά εργασίας η Τεχνητή Νοημοσύνη. Για την υλοποίηση του προγράμματος, η Google θα συνεργαστεί με ένα δίκτυο ΜΚΟ και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίες θα επιλεχθούν μέσω ανοιχτής πρόσκλησης (open call). Οι οργανισμοί που θα επιλεχθούν θα λάβουν εκπαίδευση στα ελληνικά, ώστε να μπορέσουν με τη σειρά τους να εκπαιδεύσουν τους δικαιούχους τους σε βασικά θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης, με την παροχή λεπτομερούς καθοδήγησης και ολοκληρωμένης υποστήριξης. Επιπλέον, στους οργανισμούς αυτούς θα προσφερθεί χρηματική επιχορήγηση προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν την εκπαίδευση. Η υποβολή των αιτήσεων έχει ξεκινήσει. Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες μπορείτε να επισκεφθείτε τη σχετική σελίδα του Google.org: https://aiopportunityfund.withgoogle.com/.

«Σε κάθε ψηφιακή μετάβαση, διαπιστώνουμε πως οι νέες δεξιότητες είναι εξίσου σημαντικές με την πρόσβαση σε έξυπνα εργαλεία. Από το 2015, έχουμε εκπαιδεύσει πάνω από 275 χιλιάδες άτομα σε όλη την Ελλάδα σε ψηφιακές δεξιότητες, σε συνεργασία με τους κυβερνητικούς φορείς και τις τοπικές κοινωνίες, μέσω προγραμμάτων όπως το “Grow Greece with Google”. Αξιοποιούμε την εμπειρία μας στην παροχή εκπαίδευσης σε ψηφιακές δεξιότητες για να διασφαλίσουμε ότι όλοι μπορούν να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που φέρνει η Τεχνητή Νοημοσύνη. Αυτές οι δεξιότητες είναι απαραίτητες καθώς προετοιμάζουμε το εργατικό δυναμικό ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες εργασίας που διαμορφώνει η Τεχνητή Νοημοσύνη», δήλωσε η Γενική Διευθύντρια της Google Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Πέγκυ Αντωνάκου.

«Η ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στο Δημόσιο επεκτείνεται και στην κατεύθυνση της ενδυνάμωσης του ανθρώπινου δυναμικού μας, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή υπό την εγγύηση ποιότητας και εγκυρότητας της Google. Μέσα από το σημαντικό αυτό μνημόνιο συνεργασίας, η Google αναλαμβάνει να προσφέρει εκπαίδευση υψηλού επιπέδου στους δημόσιους υπαλλήλους για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, εστιάζοντας στην αξιοποίηση και την κατανόηση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Το όραμα μας για την είσοδο του Δημοσίου στον ψηφιακό κόσμο γίνεται πραγματικότητα μέσω της συνεργασίας με έναν από τους πιο αναγνωρισμένους παγκοσμίως ηγέτες στον τομέα. Με αυτό το βήμα επιβεβαιώνουμε την αποφασιστικότητά μας να συνεχίσουμε ακάθεκτοι στον δρόμο της προόδου και της καινοτομίας», ανέφερε σχετικά η Υφυπουργός Εσωτερικών, Βιβή Χαραλαμπογιάννη.

«Για τις επιχειρήσεις, η επένδυση στην ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου αποτελεί προτεραιότητα σε μια εποχή όπου ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τα δεδομένα και προϋποθέτει άλματα στις γνώσεις και τις δεξιότητες όλων των εργαζομένων. Στην Ελλάδα, η διείσδυση των τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης στις επιχειρήσεις είναι ακόμα περιορισμένη, ενώ και το ποσοστό εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού είναι από τα χαμηλότερα μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ. Στον ΣΕΒ επενδύουμε, μέσω προγραμμάτων όπως το Skills4Jobs, στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού που συνδέονται τόσο με τις άμεσες, όσο και τις μελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. Η συνεργασία μας με τη Google ενισχύει τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενούς τους, επιταχύνει τον παραγωγικό μετασχηματισμό και βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα στη νέα εποχή», δήλωσε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανιών (ΣΕΒ), Δημήτρης Παπαλεξόπουλος.