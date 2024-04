Εκατοντάδες απολύσεις από την Amazon Web Services

Οι περικοπές αναμένεται πως θα επηρεάσουν τόσο το τμήμα πωλήσεων και μάρκετινγκ, όσο και στην ομάδα τεχνολογίας που εργάζεται στα φυσικά καταστήματα.

Σε απολύσεις εκατοντάδων υπαλλήλων θα προχωρήσει η Amazon Web Services ως μέρος των μέτρων μείωσης των δαπανών της.

Οι περικοπές αναμένεται πως θα επηρεάσουν τόσο το τμήμα πωλήσεων και μάρκετινγκ, όσο και στην ομάδα τεχνολογίας που εργάζεται στα φυσικά καταστήματα.

«Έχουμε εντοπίσει μερικούς στοχευμένους τομείς του οργανισμού που πρέπει να εξορθολογίσουμε για να συνεχίσουμε να επικεντρώνουμε τις προσπάθειές μας στους βασικούς στρατηγικούς τομείς που πιστεύουμε ότι θα έχουν τον μέγιστο αντίκτυπο», δήλωσε εκπρόσωπος της Amazon Web Services σε δήλωση την Τετάρτη. «Δεν λάβαμε αυτές τις αποφάσεις επιπόλαια και δεσμευόμαστε να υποστηρίζουμε τους υπαλλήλους κατά τη διάρκεια της μετάβασής τους σε νέους ρόλους εντός και εκτός της Amazon» πρόσθεσε.

Η κερδοφόρα μονάδα AWS της Amazon είδε την αύξηση των πωλήσεών της να επιβραδύνεται τα τελευταία τρίμηνα, καθώς οι εταιρείες περιόρισαν τις δαπάνες τους στο cloud εν μέσω αυξανόμενων επιτοκίων. Τα στελέχη της Amazon εξέφρασαν κάποια αισιοδοξία τον Φεβρουάριο, όταν δήλωσαν ότι η αγορά αρχίζει να δείχνει σημάδια εκ νέου επιτάχυνσης.

Οι περικοπές στην ομάδα τεχνολογίας καταστημάτων της AWS έρχονται αφότου η εταιρεία ανέφερε ότι θα καταργήσει τα χωρίς ταμείο συστήματα στα καταστήματα Amazon Fresh στις ΗΠΑ. Η μονάδα AWS περιλαμβάνει ομάδες που επιβλέπουν την Just Walk Out τεχνολογία χωρίς ταμείο, καθώς και τα «έξυπνα» καρότσια Dash και την τεχνολογία πληρωμής με παλάμες Amazon One. Η ομάδα τεχνολογίας καταστημάτων απομακρύνθηκε από τον όμιλο λιανικής της Amazon και πέρασε στο τμήμα cloud computing το 2022.