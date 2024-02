Οι 6+1 παράγοντες που αλλάζουν πίστα την Τράπεζα Πειραιώς

Μέσω του γνωμικού της Eleanor Roosevelt, «με κάθε νέα μέρα έρχεται νέα δύναμη και νέες σκέψεις», η AXIA, υποδέχεται θετικά το νέο business plan της Τράπεζας Πειραιώς, το οποίο χαρακτηρίζει φιλόδοξο και εφικτό, με «αιχμή» τη βιώσιμη κερδοφορία και την επιβράβευση και ενίσχυση της αξίας των μετόχων.

Μέσω του γνωμικού της Eleanor Roosevelt, «με κάθε νέα μέρα έρχεται νέα δύναμη και νέες σκέψεις», η AXIA, υποδέχεται θετικά το νέο business plan της Τράπεζας Πειραιώς , το οποίο χαρακτηρίζει φιλόδοξο και εφικτό, με «αιχμή» τη βιώσιμη κερδοφορία και την επιβράβευση και ενίσχυση της αξίας των μετόχων.

Η μετοχή της τράπεζας βρίσκεται στη δεύτερη θέση σε επίπεδο ευρωπαϊκών αποδόσεων εντός κλάδου από τις αρχές του έτους (άνοδος 22,81%) και διαπραγματεύεται με εκτιμώμενο δείκτη P/TE για το 2025 στο 0,60x για δείκτη αποδοτικότητας ενσώματων κεφαλαίων, ROTE στο 13,8% για το 2025. Η AXIA αναβαθμίζει τις εκτιμήσεις της για το 2024 - 2026 ώστε να συμπεριλάβει τις νέες τάσεις στη βάση του business plan. Ως εκ τούτου, επαναλαμβάνει τη σύσταση «buy» αυξάνοντας την τιμή στόχο στα 5 ευρώ πλέον (από 3,7 ευρώ προηγουμένως).

Αξίζει να σημειωθεί πως τα αποτελέσματα της Πειραιώς υποδέχθηκαν θετικά οι μεγάλοι ξένοι διεθνείς οίκοι (Goldman Sachs, J.P. Morgan, Citi, Morgan Stanley, Jefferies και η πιο διστακτική ακόμη για τις ελληνικές τράπεζες Mediobanca) που θα προβούν το επόμενο διάστημα σε νέο re - rating, όπως ανέφερε αρχικώς και το insider.gr. Ήδη πρώτη η AXIA αύξησε την τιμή στόχο στα 5 ευρώ, με τη Jefferies (παρακάτω πίνακας) να ακολουθεί θέτοντας τιμή στόχο στα 5,20 ευρώ από 4,45 ευρώ.

Η J.P. Morgan βλέπει ένα πολύ ισχυρό guidance σε μεσοπρόθεσμη βάση, με τη μετοχή της τράπεζας να διαπραγματεύεται σε άκρως ελκυστικά επίπεδα, με δείκτη P/E στο 4,8x για το 2025 και δείκτη P/TBV στο 0,64x. Το μέσο επίπεδο Euribor στο guidance είναι κάπως υψηλότερο στο 3,1% και 2,4% περίπου για το 2025 - 2026 αντίστοιχα, από αυτό που θέτει στο μοντέλο της η J.P. Morgan (2,5% - 2%), ωστόσο σε άλλα τμήματα, οι στόχοι για τα έσοδα από τις προμήθειες είναι σημαντικά υψηλότεροι από την εκτίμηση της J.P. και το consensus (κατά 32% υψηλότερα από την εκτίμηση της J.P. για το 2026) γεγονός που μπορεί να αντισταθμίσει τις πιέσεις στα καθαρά έσοδα από τόκους που ενδέχεται να προκύψουν από τα παραπάνω επίπεδα εκτιμήσεων των επιτοκίων.

Από τη μεριά της, η Morgan Stanley εστιάζει στο στόχο για κέρδη 0,9 δισ. ευρώ το 2024 και 1 δισ. ευρώ περίπου το 2025, που υπερβαίνουν κατά πολύ τον «πήχη» που είχε θέσει ο οίκος στα 0,8 δισ. ευρώ το 2024 και το 2025. Η Πειραιώς στοχεύει σε ένα ποσοστό διανομής επί των κερδών στο 25% το 2024 και στο 50% το 2025 (έναντι 20% το 2024 και 30% - 35% το 2025 που ανέμενε το consensus). H Goldman Sachs βλέπει: (α) τα κέρδη προ φόρων που υπερέβησαν των εκτιμήσεων του οίκου και του consensus, (β) το νέο guidance (που συνεπάγεται ένα upside risk στις εκτιμήσεις της για το δείκτη ROTE) και (γ) τις εποικοδομητικές μεσοπρόθεσμες προοπτικές για τις διανομές μερισμάτων ως θετικούς «καταλύτες» για τη μετοχή. Η Citi στέκεται στο πολύ δυναμικό φινάλε της Πειραιώς για το 2023 και θεωρεί θετικό το νέο business plan, που προτείνει σταθερά εξομαλυμένα κέρδη για τα επόμενα χρόνια, κάτι που θα επιφέρει μια νέα αύξηση των εκτιμήσεων του οίκου.

Τα 6+1 σημεία που αλλάζουν πίστα την Τράπεζα Πειραιώς

- Καθαρά έσοδα από τόκους (NII): Σύμφωνα με το guidance της Πειραιώς, τα καθαρά έσοδα από τόκους αναμένεται να ανέλθουν στα 1,9 δισ. ευρώ περίπου το 2024, παραμένοντας σε μια σταθερή τροχιά πέριξ των 1,8 δισ. ευρώ για το 2025 - 2026, λόγω των υψηλότερων - και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα - επιτοκίων («higher for longer») και των υψηλότερων περιθωρίων. Κατά τους αναλυτές της AXIA, η μείωση κατά 25 μονάδες βάσης στο επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων της ΕΚΤ που συνυπολογίζεται στις παραδοχές μεταξύ FY2023 - 2024 είναι μάλλον συντηρητική, καθώς το consensus δείχνει προς μια μείωση μεταξύ 50 - 75 μονάδων βάσης εντός του 2024. Επιπλέον, η διοίκηση της τράπεζας εμφανίζεται πιο θετική ως προς την ικανότητά της να μετακυλίει τα υψηλότερα επιτόκια στα δανειακά χαρτοφυλάκια, υποδεικνύοντας ένα pass - through στο 90% στον κύκλο μείωσης των επιτοκίων που φαίνεται μεν υψηλό, αλλά εφικτό, δεδομένου ότι η Ελλάδα έχει ήδη ένα από τα υψηλότερα επιτόκια εντός ΕΕ. Το κόστος των καταθέσεων διαδραμάτισε επίσης σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της νέας στρατηγικής της τράπεζας, με την προϋπόθεση ότι οι προθεσμιακές καταθέσεις θα φτάσουν από το 22% του συνολικού «μείγματος» στο 30% περίπου μέσα σε ένα χρόνο και στο 34% για το 2025 - 2026. Οι προθεσμιακές καταθέσεις αναμένεται να «χτυπήσουν» το 1,7% σε επιτόκιο, με το οποίο συμφωνούν και ευθυγραμμίζονται και οι αναλυτές. Επιπλέον, η διοίκηση έχει συμπεριλάβει στο guidance κινήσεις αντιστάθμισης στη μείωση των επιτοκίων, με hedges δομικού χαρακτήρα (hedges σε NMD - non maturing deposits) και μέσης διάρκειας τριών ετών, γεγονός που θα της επέτρεπε να θωρακίσει περαιτέρω τα καθαρά έσοδα από τόκους και να αυξήσει περαιτέρω τη βιώσιμη κερδοφορία της.

- Καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες: Η Πειραιώς αναμένει αύξηση κατά 26% περίπου στα καθαρά έσοδα από προμήθειες μεταξύ 2023 - 2026, λόγω του αυξανόμενου χαρτοφυλακίου επενδυτικών ακινήτων, καθώς οι τιμές των ακινήτων συνεχίζουν να τραβούν την ανιούσα, της ενίσχυσης των AUMs, της πιστωτικής επέκτασης και των προμηθειών από τις συναλλαγές που θα απορρέουν από τη χρήση καρτών, τη μεταβίβαση και μεταφορά κεφαλαίων και των ευκαιρίων (σε επίπεδο πειρθωρίου) που θα προκύψουν μέσω της neobank, Snappi.

- Κόστος: Στο guidance, η Πειραιώς αναμένει μια αύξηση στα υποκείμενα λειτουργικά έξοδα κατά 7% περίπου μεταξύ του 2023 - 2026, το οποίο αποτελεί ένα σημαντικό νέο δεδομένο εν μέσω των συνεχών προσπαθειών βελτιστοποίησης του κόστους, παρά τις πληθωριστικές πιέσεις. Η αύξηση αυτή θα οφείλεται κυρίως σε μεταβλητές αποζημιώσεις, καθώς ο όμιλος στοχεύει σε προσωπικό της τάξως των 7 χιλ. από 8 χιλ. αυτή τη στιγμή, κάτι που ευθυγραμμίζεται με τις εκτιμήσεις της AXIA, υπολογίζοντας σε πρόσθετα προγράμματα εθελουσίας εξόδου που θα πραγματοποιηθούν τα επόμενα χρόνια, καθώς η τράπεζα γίνεται πιο αποτελεσματική, εκσυγχρονίζοντας τις λειτουργίες μέσω των ψηφιακών «καναλιών» της.

- Πιστωτική επέκταση: Η πιστωτική επέκταση για φέτος αναμένεται να φτάσει στο 5% περίπου, προτού ενισχυθεί στο 6% το 2025 - 2026, μεγέθη που υπερβαίνουν των προσδοκιών των αναλυτών, αλλά ενσωματώνουν τη συμβολή του RRF και το γεγονός ότι καθώς η χώρα αναπτύσσεται, οι επιχειρήσεις θα έχουν υψηλότερες ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια.

- Ισχυρή ποιότητα ενεργητικού και προσεκτική προσέγγιση στο κόστος κινδύνου: Η AXIA στέκεται αρχικώς στον εντυπωσιακό κύκλο εξυγίανσης της Πειραιώς, οδηγώντας το δείκτη NPE από το 45% περίπου στα τέλη του 2020, στο 3,5% στα τέλη του 2023, με τη διοίκηση της τράπεζας να κινείται προς την περαιτέρω βελτίωση αυτού, υπονοώντας ότι η ποιότητα του ενεργητικού δεν θα πρέπει πλέον, να αποτελεί παράγοντα ανησυχίας. Το οργανικό κόστος κινδύνου αναμένεται να φτάσει από τις 80 μονάδες βάσης στις 70 και 60 μονάδες βάσης το 2024 - 2026, κάτι που γενικές γραμμές ευθυγραμμίζεται με τις εκτιμήσεις της AXIA, με τους αναλυτές να χαιρετίζουν την αρκετά προσεκτική στάση της διοίκησης.

- Δείκτης ROTE: Η Πειραιώς αναμένει να φτάσει στο 14%, 13% και 12% σε επίπεδο ROTE από τα τέλη του 2024 έως τα τέλη του 2026, αντίστοιχα, που υποστηρίζεται από τα ισχυρότερα έσοδα εν μέσω μιας πιο βιώσιμης κερδοφορίας με τα καθαρά κέρδη να κινούνται κοντά στο 1 δισ. ευρώ, τα οποία είναι σε γενικές γραμμές σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της AXIA.

- Η κεφαλαιακή κατανομή δημιουργεί τη μακροπρόθεσμη δυναμική: Σύμφωνα με τον οίκο, η βελτίωση του δείκτη CET1 ήταν ένα από τα πιο σημαντικά δείγματα προόδου του ομίλου. Η Πειραιώς κινήθηκε αρκετά γρήγορα στον εντοπισμό ευκαιριών που αυξάνουν τους δείκτες κεφαλαίου και ταυτόχρονα μειώνουν τον υποκείμενο κίνδυνο αντισυμβαλλομένου σε ορισμένους κλάδους που ήταν ιστορικά κάπως δύσκολοι (όπως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις). Με δείκτη pro forma CET1 στο 13,3%, (για την ελάφρυνση RWA από τις πωλήσεις NPEs που θα ολοκληρωθούν τα επόμενα τρίμηνα και τη νέα έκδοση Tier ΙΙ που πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο), η Πειραιώς πέτυχε ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο.

Οι αναλυτές της AXIA θεωρούν ότι η βελτιωμένη κεφαλαιακή θέση σε επίπεδο CET1 θα «ανάψει το πράσινο φώς» του SSM για τη διανομή μερίσματος από τη χρήση του 2023, ύψους 0,07 ευρώ ανά μετοχή, οδηγώντας σε ένα ποσοστό διανομής επί των κερδών (payout) στο 10% για το 2023, με τους ίδιους να υποδέχονται θετικά το guidance της διοίκησης για payout της τάξεως του 50% από το 2025 και έπειτα, που υπερβαίνει της εκτίμησης της AXIA για 40%.