Ουκρανία: Τρεις κολυμβητές νεκροί από μη εκραγέντα αντικείμενα σε δύο παραλίες στην Οδησσό

Στις συγκεκριμένες παραλίες είχε απαγορευτεί η κολύμβηση.

Τρεις κολυμβητές σκοτώθηκαν από μη εκραγέντα αντικείμενα στην περιοχή της νότιας Οδησσού στην Ουκρανία, σε δύο παραλίες, όπου, το κολύμπι είχε απαγορευτεί, δήλωσαν σήμερα περιφερειακοί αξιωματούχοι.

Ο περιφερειακός κυβερνήτης Όλεγκ Κίπερ δήλωσε ότι ένας άντρας σκοτώθηκε στο Καρολίνο-Μπουχάζ, ενώ ένας άλλος άντρας και μία γυναίκα σκοτώθηκαν κοντά στον αγροτικό οικισμό Ζατόκα και σε περιοχή με ακτές κοντά στην περιφερειακή πρωτεύουσα.

“¨Όλοι τους ανατινάχτηκαν από εκρηκτικές συσκευές, ενώ κολυμπούσαν σε απαγορευμένες περιοχές”, ανέφερε σε μία ανακοίνωσή του, ο κυβερνήτης.

“Αυτά τα περιστατικά αποδεικνύουν ότι η παραμονή σε θαλάσσια ύδατα που δεν έχουν ελεγχθεί, είναι θανάσιμα επικίνδυνη!!!”

Η περιοχή της Μαύρης Θάλασσας είναι ένας δημοφιλής καλοκαιρινός προορισμός, αλλά οι αρχές έχουν επιστήσει την προσοχή των κολυμβητών, καθώς από την εισβολή της Ρωσίας υπάρχουν διάσπαρτες νάρκες κοντά στην ακτή.

Ο Κίπερ δήλωσε ότι 32 περιοχές έχουν ανακηρυχθεί ασφαλείς για την κολύμβηση, ενώ 30 από αυτές βρίσκονται στην πόλη της Οδησσού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ