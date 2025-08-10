Ειδήσεις | Ελλάδα

Σορός ηλικιωμένου άνδρα εντοπίστηκε στο λιμάνι του Πειραιά

Ο άτυχος άνδρας δεν έφερε προσωπικά έγγραφα ή κάποιο αντικείμενο που θα μπορούσε να βοηθήσει στην αναγνώρισή του.

Νεκρός εντοπίστηκε, νωρίτερα σήμερα, ένας άνδρας στο λιμάνι του Πειραιά, με τις συνθήκες θανάτου του να ερευνώνται από το Λιμενικό Σώμα.

Πρόκειται, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, για έναν ηλικιωμένο άνδρα που βρέθηκε ανοικτά της Πύλης 10 του λιμανιού. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας δεν έφερε προσωπικά έγγραφα ή κάποιο αντικείμενο που θα μπορούσε να βοηθήσει στην αναγνώρισή του.

Η σορός, που επέπλεε, εντόπισαν πολίτες και ενημέρωσαν τις Αρχές, μεταφέρθηκε αρχικά στο Τζάνειο Νοσοκομείο. Στη συνέχεια αναμένεται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά για εξέταση ώστε να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου του άτυχου άνδρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

