Ειδήσεις | Διεθνή

Ισραήλ: Ο ακροδεξιός ΥΠΟΙΚ Σμότριχ απαιτεί από τον Νετανιάχου σκληρότερο σχέδιο πολεμικών επιχειρήσεων στη Γάζα

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ισραήλ: Ο ακροδεξιός ΥΠΟΙΚ Σμότριχ απαιτεί από τον Νετανιάχου σκληρότερο σχέδιο πολεμικών επιχειρήσεων στη Γάζα
H Ιταλία ανακοίνωσε σήμερα ότι το σχέδιο για την ολική κατάληψη της Γάζας μπορεί να εξελιχθεί σε ένα “νέο Βιετνάμ” για τον στρατό του Ισραήλ.

Ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ Μπεζαλέλ Σμότριχ έχει απαιτήσει από τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να εγκαταλείψει το σχέδιο του για την κατάληψη της πόλης της Γάζας και να υιοθετήσει ένα ακόμη σκληρότερο, ενώ η Ιταλία ανακοίνωσε σήμερα ότι το σχέδιο για την ολική κατάληψη της Γάζας μπορεί να εξελιχθεί σε ένα “νέο Βιετνάμ” για τον στρατό του Ισραήλ.

Η κυβέρνηση ασφάλειας του Νετανιάχου ενέκρινε το σχέδιο με πλειοψηφία την Παρασκευή, αναφορικά με την επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας, σε μια προσπάθεια να νικήσει το ένοπλο ισλαμιστικό κίνημα της Χαμάς.

Η εξέλιξη αυτή, προκάλεσε αντιδράσεις στο εσωτερικό του Ισραήλ, όπου χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες στο Τελ Αβίβ, καλώντας για την άμεση κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς, ενώ αντιδράσεις προκλήθηκαν και στο εξωτερικό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Δημογραφικό: Ποιοι δήμοι προσφέρουν επιδόματα και παροχές για να ενισχύσουν τις γεννήσεις

Έρχεται νομοσχέδιο - σκούπα για πιο εύκολες και γρήγορες επενδύσεις

Goldman Sachs: Λαμπρές προοπτικές για τον κλάδο ηλιακής ενέργειας

tags:
Ισραήλ
Μπενιαμίν Νετανιάχου
Γάζα

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider