Νετανιάχου για Χαμάς: Tο Ισραήλ δεν έχει άλλη επιλογή παρά να ολοκληρώσει τη δουλειά

Σύμφωνα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, τα νέα επιθετικά σχέδια του για τη Γάζα έχουν στόχο ν’ αντιμετωπίσουν τα δύο προπύργια της Χαμάς που έχουν απομείνει.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι το Ισραήλ δεν έχει άλλη επιλογή παρά “ να ολοκληρώσει τη δουλειά” και να νικήσει τη Χαμάς, με δεδομένη την άρνηση της για την παράδοση των όπλων της.

Ο ίδιος δήλωσε στη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου, ότι τα νέα επιθετικά σχέδια του για τη Λωρίδα της Γάζας έχουν στόχο ν’ αντιμετωπίσουν τα δύο προπύργια της Χαμάς που έχουν απομείνει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ