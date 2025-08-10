Ειδήσεις | Διεθνή

Νετανιάχου για Χαμάς: Tο Ισραήλ δεν έχει άλλη επιλογή παρά να ολοκληρώσει τη δουλειά

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Νετανιάχου για Χαμάς: Tο Ισραήλ δεν έχει άλλη επιλογή παρά να ολοκληρώσει τη δουλειά
Σύμφωνα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, τα νέα επιθετικά σχέδια του για τη Γάζα έχουν στόχο ν’ αντιμετωπίσουν τα δύο προπύργια της Χαμάς που έχουν απομείνει.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι το Ισραήλ δεν έχει άλλη επιλογή παρά “ να ολοκληρώσει τη δουλειά” και να νικήσει τη Χαμάς, με δεδομένη την άρνηση της για την παράδοση των όπλων της.

Ο ίδιος δήλωσε στη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου, ότι τα νέα επιθετικά σχέδια του για τη Λωρίδα της Γάζας έχουν στόχο ν’ αντιμετωπίσουν τα δύο προπύργια της Χαμάς που έχουν απομείνει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Δημογραφικό: Ποιοι δήμοι προσφέρουν επιδόματα και παροχές για να ενισχύσουν τις γεννήσεις

Έρχεται νομοσχέδιο - σκούπα για πιο εύκολες και γρήγορες επενδύσεις

Goldman Sachs: Λαμπρές προοπτικές για τον κλάδο ηλιακής ενέργειας

tags:
Γάζα
Χαμάς
Μπενιαμίν Νετανιάχου
Ισραήλ

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider