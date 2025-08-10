Ελεύθεροι με εισαγγελική εντολή οι δύο υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ για τη φωτιά στην Κερατέα

ο Εισαγγελέας διέταξε την διενέργεια περαιτέρω έρευνας ώστε να εντοπιστούν όλες οι παράμετροι και ακολούθως να αποδοθούν για όσους προκύπτουν ποινικές ευθύνες.

Ελεύθεροι με εντολή του Εισαγγελέα αφέθηκαν οι δύο υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ που συνελήφθησαν ως υπεύθυνοι για την φωτιά στην Ανατολική Αττική η οποία, σύμφωνα με την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, φαίνεται να ξεκίνησε στην Κερατέα από κομμένο καλώδιο του δικτύου.

Οι δύο υπάλληλοι είναι υπεύθυνοι αποκατάστασης βλαβών και συντήρησης του δικτύου στην περιοχή των Μεσογείων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

