ΗΠΑ: Αναταραχή φέρνει η εντολή Τραμπ στα συνταξιοδοτικά ταμεία για επέκταση σε εναλλακτικές επενδύσεις

Είναι εγγενώς πιο ριψοκίνδυνα, στερούνται της ίδιας διαφάνειας και έχουν υψηλότερα τέλη σε σύγκριση με τα παραδοσιακά συνταξιοδοτικά προγράμματα, τονίζουν οι επικριτές.

Η νέα εντολή του Λευκού Οίκου που καλεί τις ρυθμιστικές αρχές να επεκτείνουν την πρόσβαση σε εναλλακτικές επενδύσεις εντός των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων 401(k) — όπως τα κρυπτονομίσματα ή μη εισηγμένες ιδιωτικές εταιρείες — προσθέτει ένα νέο επίπεδο κινδύνου στα συνταξιοδοτικά χαρτοφυλάκια των απλών επενδυτών, το οποίο πολλοί ίσως δεν κατανοούν πλήρως, προειδοποιούν ειδικοί επενδύσεων αναφέρει το Reuters.

Το 401(k) είναι ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών που προσφέρεται από εργοδότες στις Ηνωμένες Πολιτείες σε υπαλλήλους τους, και λειτουργεί ως ένας φορολογικά ευνοημένος τρόπος αποταμίευσης για τη σύνταξη.

«Αυτό είναι κάτι εντελώς καινούργιο. Τίποτα από αυτά δεν έχει δοκιμαστεί ακόμη υπό συνθήκες έντονου σοκ στην αγορά ή μακροχρόνιας πτώσης,» δήλωσε ο Christopher Bailey, διευθυντής συνταξιοδοτικών προγραμμάτων στην ερευνητική εταιρεία Cerulli Associates.

Ενώ οι υποστηρικτές και η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζουν ότι οι επενδύσεις σε ιδιωτικά κεφάλαια, κρυπτονομίσματα ή ιδιωτικές εταιρείες όπως η OpenAI (δημιουργός του ChatGPT) ή η SpaceX του Έλον Μασκ προσφέρουν την προοπτική υψηλότερων αποδόσεων, οι επικριτές τονίζουν ότι αυτές οι επενδύσεις είναι εγγενώς πιο ριψοκίνδυνες, στερούνται της ίδιας διαφάνειας και έχουν υψηλότερα τέλη σε σύγκριση με τα παραδοσιακά συνταξιοδοτικά προγράμματα.

«Δεν νομίζω ότι γίνεται αρκετή συζήτηση για το ενδεχόμενο των υψηλότερων προμηθειών,» είπε η Philitsa Hanson, επικεφαλής προϊόντων, μετοχών και διαχείρισης κεφαλαίων στην Allvue Systems, μια εταιρεία που παρέχει λογισμικό και λύσεις σε διαχειριστές ιδιωτικών επενδύσεων.

Η ίδια χαρακτήρισε την εκτελεστική εντολή του Λευκού Οίκου ως ένα μέτρο που «θέτει περισσότερα ερωτήματα παρά δίνει απαντήσεις», προσθέτοντας ότι θα χρειαστεί μεγάλη προσοχή και προσεκτικός σχεδιασμός για το πώς τέτοιου είδους περιουσιακά στοιχεία μπορούν να ενσωματωθούν με ασφάλεια στα προγράμματα 401(k).

Τα ταμεία ιδιωτικών κεφαλαίων (private equity) και άλλα εναλλακτικά περιουσιακά στοιχεία έχουν αυξήσει σημαντικά τη συγκέντρωση κεφαλαίων από εύπορους ιδιώτες, όμως παραδοσιακά είναι σχεδιασμένα για θεσμικούς επενδυτές και συνήθως επιβαρύνονται με πολλαπλά επίπεδα προμηθειών. Για παράδειγμα, το private equity ακολουθεί εδώ και καιρό το μοντέλο «2 και 20»: οι διαχειριστές εισπράττουν 2% σταθερή προμήθεια επί του συνολικού κεφαλαίου και επιπλέον 20% επί των κερδών.

Αντίθετα, τα αμοιβαία κεφάλαια που σήμερα αποτελούν τη μεγάλη πλειονότητα των κεφαλαίων στα προγράμματα 401(k) έχουν μέσες προμήθειες μόλις 0,26%, σύμφωνα με το Investment Company Institute.

Ο Dmitriy Katsnelson, αναπληρωτής επικεφαλής επενδύσεων στην Wealthspire Advisors, που διαχειρίζεται 30 δισεκατομμύρια δολάρια για εύπορους πελάτες, σημειώνει ότι αν η εκτελεστική εντολή του Λευκού Οίκου προκαλέσει γρήγορες και σημαντικές αλλαγές στις επιλογές επενδύσεων που έχουν στη διάθεσή τους οι επενδυτές, αυτό θα ανατρέψει την τάση των τελευταίων δεκαετιών.

«Η τάση ήταν πάντα προς τη μείωση των προμηθειών και την αποφυγή ζημιών», είπε ο Katsnelson. «Θα χρειαστεί χρόνος μέχρι να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο που να μπορεί να κάνει αυτή την αλλαγή λειτουργική και να λάβει υπόψη του τους κινδύνους.»

Οι διαχειριστές εναλλακτικών περιουσιακών στοιχείων πιθανότατα θα χρειαστεί να αναπτύξουν νέα προϊόντα με χαμηλότερες προμήθειες, μεγαλύτερη ρευστότητα και αυξημένη διαφάνεια, εάν θέλουν να προσεγγίσουν τα τρισεκατομμύρια δολάρια και τα 90 εκατομμύρια επενδυτές που συμμετέχουν σε συνταξιοδοτικά προγράμματα που χορηγούνται από εργοδότες.

Ο αναλυτής της Morningstar, Jason Kephart, σημείωσε ότι οι προμήθειες σε ορισμένες εναλλακτικές επενδύσεις δεν αναγράφονται ξεκάθαρα και κάποιες μάλιστα πρέπει να ερμηνεύονται από υποσημειώσεις.

«Ενδέχεται να υποεκπροσωπούν το πραγματικό κόστος για τον τελικό επενδυτή, και δυσκολεύομαι να δω πώς οι διαχειριστές των σχεδίων θα νιώσουν άνετα με αυτό», είπε.

Πρόσθεσε ότι θα υπάρξει αυξημένη διαφάνεια και ξεκάθαρη παρουσίαση όλων αυτών των προμηθειών στο μέλλον.

Στο τρέχον σύστημα, οι επενδυτές μπορούν να παρακολουθούν καθημερινά τις διακυμάνσεις της απόδοσης του χαρτοφυλακίου τους και να κατανοούν ακριβώς τι επηρεάζει τα αποτελέσματα, σύμφωνα με την Hanson της Allvue.

«Αυτό δεν είναι εύκολο για επενδύσεις που δεν διαπραγματεύονται σε ανοιχτές αγορές.»

Η Hanson εξηγεί ότι το private equity και τα ιδιωτικά assets είναι το αντίθετο:

«Ζητάς από συστήματα σχεδιασμένα για καθημερινές συναλλαγές να υποστηρίξουν μη ρευστά και κάποιες φορές χειροκίνητα αποτιμώμενα περιουσιακά στοιχεία. Υπάρχει θεμελιώδης ασυμβατότητα.»

Ο Christopher Bailey της Cerulli τονίζει πως αυτή η κατάσταση δημιουργεί μια υποχρέωση για τους διαχειριστές και τους διαχειριστές των προγραμμάτων να αυξήσουν τις προσπάθειες ενημέρωσης και εκπαίδευσης των επενδυτών.

«Ένας τυπικός επενδυτής συνταξιοδοτικού ταμείου δεν σκέφτεται συνεχώς πώς να βελτιστοποιήσει το χαρτοφυλάκιό του ή πώς η προσθήκη ιδιωτικών επενδύσεων επηρεάζει τον κίνδυνο ή τις αποδόσεις.»

Ο Jon Gray, πρόεδρος και COO της Blackstone, δήλωσε πρόσφατα ότι τα ιδιωτικά assets είναι πιο κατάλληλα για νεότερους επενδυτές με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα, παρά για όσους πλησιάζουν στη σύνταξη.

Ένα παράδειγμα για τους νομικούς κινδύνους της επένδυσης συνταξιοδοτικών κεφαλαίων σε ιδιωτικές αγορές έχει δοθεί από την υπόθεση της Intel, όπου υπάλληλοι προσέφυγαν δικαστικά κατά δύο προγραμμάτων συνταξιοδότησης που περιελάμβαναν επενδύσεις σε hedge funds, private equity και εμπορεύματα.

Μετά από επτά χρόνια δικαστικών μαχών, το εφετείο απέρριψε την καταγγελία φέτος, αλλά νομικοί της Debevoise & Plimpton σχολιάζουν ότι οι διαχειριστές συνήθως δεν έχουν τους πόρους για να αντέξουν πολύχρονη δικαστική διαμάχη.

Για να εφαρμοστεί το σχέδιο του Τραμπ, οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει να παράσχουν νομική προστασία στον κλάδο από αγωγές επενδυτών, λένε οι νομικοί.

