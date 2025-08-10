Ειδήσεις | Ελλάδα

Μητσοτάκης για σύνδεση Λευκάδας με τον Δυτικό Άξονα: Και τον Αύγουστο υπάρχουν καλές ειδήσεις

Μητσοτάκης για σύνδεση Λευκάδας με τον Δυτικό Άξονα: Και τον Αύγουστο υπάρχουν καλές ειδήσεις
Ένα ακόμα έργο που ολοκληρώθηκε, συνδέοντας τη Λευκάδα με το Άκτιο, αναφέρει ο πρωθυπουργός.

Στην παράδοση της σύνδεσης της Λευκάδας με τον Δυτικό Άξονα αναφέρθηκε σε ανάρτησή του στο Facebook ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός το χαρακτήρισε ως καλή είδηση, τονίζοντας ότι οι ταξιδιώτες του δεκαπενταύγουστου θα κινηθούν με ασφάλεια προς τον προορισμό τους. « Η Ελλάδα βαδίζει μπροστά. Συνεχίζουμε», αναφέρει ο κ. Μητσοτάκης.

Αναλυτικά ο πρωθυπουργός αναφέρει:

«Κι όμως, τον Αύγουστο υπάρχουν ειδήσεις και μάλιστα καλές. Έτσι, σήμερα το μεσημέρι τα πρώτα αυτοκίνητα ταξίδεψαν στη νέα παράκαμψη του Αγίου Νικολάου στον οδικό άξονα Βόνιτσα – Λευκάδα. Ένα ακόμα έργο που ολοκληρώθηκε, συνδέοντας τη Λευκάδα με το Άκτιο. Και ειδικά αυτήν την περίοδο εξυπηρετώντας και τους επισκέπτες του Δεκαπενταύγουστου. Γρήγορα, εύκολα και με ασφάλεια. Η Ελλάδα βαδίζει μπροστά. Συνεχίζουμε».

Κυριάκος Μητσοτάκης

