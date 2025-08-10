Ειδήσεις | Ελλάδα

Τροχαίο δυστύχημα στην Ασπροβάλτα με θύμα μια 67χρονη

Τροχαίο δυστύχημα στην Ασπροβάλτα με θύμα μια 67χρονη
Η γυναίκα παρασύρθηκε από οδηγό δικύκλου. Mεταφέρθηκε στο νοσοκομείο "Ιπποκράτειο» της Θεσσαλονίκης, αλλά υπέκυψε στα τραύματά της.

Μία 67χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν παρασύρθηκε από οδηγό δικύκλου στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης- Καβάλας, στο ύψος της Ασπροβάλτας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το δυστύχημα έγινε το μεσημέρι όταν η γυναίκα που ήταν πεζή μαζί με την 11χρονη εγγονή της, παρασύρθηκε από δίκυκλο. Η 67χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο "Ιπποκράτειο» της Θεσσαλονίκης, αλλά υπέκυψε στα τραύματά της. Η 11χρονη εγγονή της και ο οδηγός του δικύκλου μεταφέρθηκαν με ελαφρά τραύματα στο νοσοκομείο Καβάλας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

