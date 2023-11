effectus: Κορυφαίοι ειδικοί συζητούν στην Αθήνα τις προκλήσεις της Permacrisis εποχής για επιχειρήσεις και κυβερνήσεις

Τρεις κορυφαίοι σύμβουλοι Εταιρικών Υποθέσεων από την Ουάσιγκτον, τις Βρυξέλλες και το Βερολίνο, βρέθηκαν στην Αθήνα, για την εκδήλωση της effectus για τον εορτασμό των δέκα χρόνων λειτουργίας της.

Τρεις κορυφαίοι σύμβουλοι Εταιρικών Υποθέσεων από την Ουάσιγκτον, τις Βρυξέλλες και το Βερολίνο, βρέθηκαν στην Αθήνα και συζήτησαν τις μεγάλες προκλήσεις της παρούσας γεωπολιτικής συγκυρίας, μέσα στην οποία κυβερνήσεις και επιχειρήσεις, στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, καλούνται να λάβουν αποφάσεις για το σήμερα και το αύριο.

Την εκδήλωση-συζήτηση, υπό τον τίτλο «Businesses in the Era of Permacrisis: The Experts' View», συντόνισε η δημοσιογράφος Νίκη Λυμπεράκη και διοργάνωσε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών η εταιρεία effectus για να γιορτάσει τα δέκα χρόνια λειτουργίας της.

Μεταξύ των πολλών ζητημάτων που συζητήθηκαν, ο Gregoire Poisson, Partner, Επικεφαλής Public Affairs EMEA και Επικεφαλής του γραφείου Dentons Global Advisors στις Βρυξέλλες, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο «ρυθμιστικό πληθωρισμό» («regulatory inflation”), δηλαδή στο πλήθος νέων νόμων και κανονισμών που προωθούν τα ευρωπαϊκά όργανα, εφαρμογή των οποίων μπορεί να κρύβει σημαντικότατα προβλήματα για τις επιχειρήσεις, αλλάζοντας ριζικά τους όρους λειτουργίας πολλών αγορών.

Στο ίδιο πνεύμα ο Jan Kallmorgen, founder και CEO της Berlin Global Advisors, επεσήμανε την επιστροφή του «μεγάλου κράτους» (“big state”) το οποίο από τη μία περιορίζει την ελεύθερη λειτουργία των αγορών και του διεθνούς εμπορίου, από την άλλη όμως δημιουργεί νέες επενδυτικές ευκαιρίες με τη μορφή συμπράξεων ιδιωτικού-δημοσίου τομέα κλπ.

Πολλή συζήτηση έγινε επίσης και για το θέμα της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης στο πλαίσιο και της επιτακτικής απεξάρτησής ης από το ρωσικό αέριο. Στο πλαίσιο αυτό έγινε ειδική αναφορά στον κομβικό ρόλο που αναμένεται να παίξουν στην επόμενη μέρα οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας (αιολικά πάρκα, ηλιακή ενέργεια κ.α.), το υδρογόνο και η εκμετάλλευση των κοιτασμάτων αερίου και πετρελαίου στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο και στους σημαντικούς πόρους που η Ε.Ε. και σημαντικά κράτη μέλη -όπως η Γερμανία- επενδύουν προς την κατεύθυνση αυτή.

Οι διακεκριμένοι σύμβουλοι αναφέρθηκαν επίσης στις πολλαπλές εκλογές που προγραμματίζονται για το 2024, μετατρέποντάς το σε μια χρονιά γρίφο. Αναφερόμενη ειδικά στις εκλογές στις Η.Π.Α. η Karen Finney, Political Strategist, CNN Political Commentator και Advocate, έκανε λόγο για μια πιθανότατη επανάληψη της αντιπαράθεσης Biden-Trump, χωρίς να αποκλείσει μια έκπληξη στο στρατόπεδο των Ρεπουμπλικανών. Σχετικά με τις συνέπειες που η έκβαση των εκλογών αυτών θα έχει για τις επιχειρήσεις και τον κόσμο, ο Jan Kallmorgen εξέφρασε τη ρηξικέλευθη θέση ότι -όποιος και να είναι ο νικητής- οι Η.Π.Α. θα στρέψουν το ενδιαφέρον τους προς τον Ειρηνικό και την Κίνα, αφήνοντας σημαντικό στρατηγικό κενό στην Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή.

Τέλος, από κοινού οι ομιλητές τόνισαν την αναγκαιότητα οι επιχειρήσεις να λαμβάνουν ακριβή και έγκαιρη πληροφόρηση για τα τεκταινόμενα στον κόσμο και να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τις γεωπολιτικές και ρυθμιστικές/νομοθετικές τάσεις κατά την κατάρτιση των επιχειρηματικών σχεδίων τους. Επιπλέον, η ανάγκη για αποτελεσματική υποστήριξη των θέσεων τους στα εθνικά και διεθνή κέντρα λήψης αποφάσεων συνοψίστηκε στη χαρακτηριστική φράση του Gregoire Poisson: “Αν δεν είσαι στο τραπέζι του διαλόγου, τότε είσαι το μενού»!

Μετά το πέρας της συζήτησης, ο Γιάννης Κοφίνης, Διευθύνων Εταίρος της effectus, δήλωσε σχετικά: «Με μεγάλη χαρά γιορτάσαμε με αυτό το συμβολικό και ουσιαστικό τρόπο τα δέκα χρόνια προσφοράς της effectus στην ελληνική και διεθνή αγορά των Εταιρικών Υποθέσεων. Είμαστε πολύ περήφανοι για το ότι μεγαλώσαμε μέσα σε μια δεκαετία εξαιρετικά δύσκολη για όλους μας.

Στην εποχή της «βέβαιης αβεβαιότητας» στην οποία ζούμε, θέλαμε μέσα από την επετειακή εκδήλωσή μας να αναδείξουμε την αναγκαιότητα για διάλογο μεταξύ κυβέρνησης και επιχειρήσεων, καθώς και για πολιτικές και επιχειρηματικές αποφάσεις στηριγμένες στη γνώση, ενημερωμένες για τις παγκόσμιες τάσεις και τεκμηριωμένες με στοιχεία και δεδομένα, προκειμένου η χώρα μας να βαδίσει με τόλμη και αισιοδοξία στο δρόμο της βιώσιμης ανάπτυξης, με τα οφέλη να διαχέονται σε όλους».