«Πόλεμος» Μασκ - Ζούκερμπεργκ: Το Twitter απειλεί με μήνυση τη Meta για το Threads

Το Twitter απείλησε να μηνύσει τη Meta για τη νέα του πλατφόρμα Threads σε επιστολή που εστάλη στον Μαρκ Ζούκερμπεργκ από τον δικηγόρο του Έλον Μασκ, Άλεξ Σπίρο.

Ο Σπίρο, στην επιστολή του, κατηγόρησε τη Meta ότι προσέλαβε πρώην υπαλλήλους του Twitter που «είχαν και εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση στα εμπορικά μυστικά του Twitter και σε άλλες εξαιρετικά εμπιστευτικές πληροφορίες» και απαιτεί από την εταιρία του Μαρκ Ζούκερμπεργκ να διακόψει αυτές τις πρακτικές.

«Κανείς στην ομάδα μηχανικών του Threads δεν είναι πρώην υπάλληλος του Twitter — αυτό δεν είναι κάτι που ισχύει», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Meta, Άντι Στόουν. Εν τω μεταξύ, ο ιδιοκτήτης του Twitter, Έλον Μασκ υπογράμμισε αιχμηρά πως: «Ο ανταγωνισμός είναι μια χαρά, η κλεψιά όχι».

