Ισχυρός σεισμός 6,5 Ρίχτερ στην Ινδονησία

Σεισμός 6,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, έπληξε τη δυτική Παπούα της Ινδονησίας, σύμφωνα με το αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.

Σεισμός 6,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, έπληξε τη δυτική Παπούα της Ινδονησίας, σύμφωνα με το αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.

Το Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ) της Γερμανίας, ανέφερε ότι ο σεισμός ήταν 6,1 της κλίμακας Ρίχτερ με εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων (6,21 μίλια), όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι του Ειρηνικού δήλωσε ότι δεν υπάρχει απειλή για τσουνάμι.

